Las exenciones para las vacunas infantiles alcanzan un máximo histórico: CDC

VIERNES, 10 de noviembre de 2023 (Healthday News) -- En una señal que sugiere que muchos padres estadounidenses se han vuelto escépticos sobre la seguridad de las vacunas infantiles, nuevos datos gubernamentales muestran que las exenciones de inmunización para niños de kínder han alcanzado sus niveles más altos.Las últimas estadísticas continúan una disminución en las vacunaciones rutinarias para niños que aumenta el riesgo de que enfermedades altamente contagiosas, como el sarampión, se propaguen, advirtió el reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU.¿Cuánto aumentaron las exenciones de vacunas? El porcentaje total de niños de kínder con una exención de vacunación aumentó del 2.6 por ciento durante el año escolar 2021-2022 al 3 por ciento en 2022-2023, la tasa de exención más alta jamás registrada en Estados Unidos.En cuanto a por qué las tasas de vacunación infantil siguen disminuyendo, "No está claro si esto refleja un verdadero aumento en la oposición a la vacunación, o si los padres están optando por exenciones no médicas debido a barreras para la vacunación o por conveniencia", dijo el informe.Sin embargo, una encuesta de 2022 realizada por el grupo de investigación de atención médica sin fines de lucro KFF encontró que el debate sobre los mandatos de la vacuna COVID puede haber moldeado la actitud de algunos padres. Entre aquellos que se identificaron como republicanos o tendían a ser republicanos, el 44 por ciento dijo que los padres deberían poder omitir las vacunas infantiles para el sarampión, las paperas y la rubéola, incluso si el no vacunarse puede crear riesgos de salud para otros. Eso es más del doble del 20 por ciento que sentía de esa manera en 2019.Otros factores también podrían estar alimentando la tendencia de la vacilación vacunal. Al principio de la pandemia, muchas familias tuvieron problemas para programar visitas de bienestar infantil porque los consultorios de los médicos estaban cerrados, informó el Washington Post. Una vez que los niños se atrasan en sus vacunas, a menudo es más difícil para los padres encontrar tiempo para ponerse al día, han dicho los médicos.Todos los estados y el Distrito de Columbia requieren que los niños escolares estén vacunados contra ciertas enfermedades, incluyendo el sarampión, la tos ferina y la polio. Deben informar anualmente al CDC sobre la cantidad de niños en kínder que cumplen con esos requisitos o que reciben exenciones. Todos los estados otorgan exenciones por razones médicas, pero un número creciente también permite exenciones por razones religiosas o filosóficas, informó el Post.Y cuantas más exenciones, menor es la cobertura de la vacuna.La cobertura nacional de vacunas entre los niños de kínder cayó del 95 por ciento antes de la pandemia al 93 por ciento en los años escolares 2019-2020 y 2021-2022, según el informe, que se publicó el 10 de noviembre en la publicación de los CDC Morbidity and Mortality Weekly Report. La cobertura se mantuvo en el 93 por ciento durante el último año escolar.Aunque una disminución de dos puntos porcentuales puede parecer pequeña, incluso el más mínimo descenso en la cobertura de vacunación puede amenazar la inmunidad de rebaño, dicen los expertos.Para el sarampión, una caída por debajo del 95 por ciento de cobertura de vacunación en una comunidad significa "que hay suficientes personas para que pueda comenzar un brote, solo se necesita una chispa", dijo Kelly Moore, directora ejecutiva de Immunize.org, al Post.El sarampión es tan contagioso que las personas que pueden no saber que están expuestas pueden infectarse y propagar el virus a los miembros de la familia u otros contactos antes de mostrar síntomas. El sarampión puede causar complicaciones graves, como neumonía, inflamación del cerebro llamada encefalitis y muerte, según los CDC.En los últimos años, Estados Unidos ha experimentado varios brotes de sarampión en comunidades donde las tasas de vacunación han sido bajas."Esta continua erosión de las tasas de cobertura de inmunización en kínder es realmente alarmante", dijo Moore.Los requisitos de vacunación para ingresar a la escuela han sido durante mucho tiempo una forma de garantizar que las aulas sean un entorno de aprendizaje saludable para todos, dijo Moore. Cuando esa red de seguridad se erosiona, los virus volverán a propagarse, agregó.Según el informe de los CDC, las exenciones de vacunación aumentaron en 41 estados, con 10 estados mostrando tasas de exención superiores al 5 por ciento para niños de kínder el año escolar pasado.Más informaciónVisite los CDC para obtener más información sobre las vacunas infantiles.FUENTE: Morbidity and Mortality Weekly Report, 10 de noviembre de 2023; Washington Post