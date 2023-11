Una pasta de dientes especial podría reducir la alergia a los cacahuates en adultos

Puntos Clave

.Una pasta de dientes especial podría usarse algún día para desensibilizar a personas alérgicas al cacahuate..Llamada INT301, la pasta de dientes contiene cantidades pequeñas pero crecientes de la proteína presente en cacahuates. .Un pequeño estudio en adultos arrojó resultados prometedores, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. ha aprobado un ensayo en niños y adolescentes.

JUEVES, 9 de noviembre de 2023 (HealthDay News) - Los investigadores están probando una pasta de dientes que tiene como objetivo permitir que los pacientes sensibles al maní y otros alimentos simplemente se cepillen sus alergias.Los médicos ya tratan a algunos pacientes con alergias alimentarias con inmunoterapia oral, alimentándolos con porciones diminutas y gradualmente crecientes de su alérgeno bajo supervisión durante algún tiempo.La nueva estrategia es una variación de eso. Llamada inmunoterapia de la mucosa oral (OMIT), se basa en el revestimiento de la boca, que tiene muchas células de respuesta inmune, para desensibilizar a los pacientes.Todo lo que tienen que hacer es cepillarse con una pasta de dientes especialmente formulada que contiene proteína de maní. Llamada INT301, se dispensa en una dosis medida y limpia los dientes al mismo tiempo."La inmunoterapia se administra convenientemente con solo cepillarse los dientes una vez al día, por lo que no tienes que recibir una inyección", dijo el investigador Dr. William Berger, alergólogo pediátrico en CHOC en Mission Hospital, Mission Viejo, California. "No tienes que comer algo. No tienes que preparar algo. Simplemente te levantas por la mañana como lo harías normalmente y te cepillas los dientes".Berger tiene previsto presentar sus hallazgos el sábado en una reunión del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología en Anaheim, California. La investigación presentada en reuniones se considera típicamente preliminar hasta que se publique en una revista revisada por pares.Para probar el tratamiento, él y su equipo inscribieron a 32 adultos de entre 18 y 55 años que tenían una alergia al maní. Durante 48 semanas, algunos usaron la pasta de dientes real, en concentraciones crecientes. A otros se les dio un placebo.Los investigadores dijeron que todos los que recibieron la pasta de dientes de maní toleraron consistentemente la dosis más alta preespecificada. No se observaron reacciones sistémicas, ni moderadas ni graves.Para los participantes que tuvieron reacciones no sistémicas, la mayoría fueron picazón oral que fue leve y temporal."En nuestro estudio, tuvimos datos de seguridad realmente excelentes", dijo Berger.El noventa y siete por ciento de los participantes del estudio se adhirieron al tratamiento y nadie lo abandonó. Berger calificó la pasta de dientes como una opción segura y conveniente para personas con alergia al maní.Este ensayo de fase 1 tenía como objetivo evaluar la seguridad, la adherencia y la tolerancia de la dosis más alta.Los fabricantes de la pasta de dientes han presentado resultados a los reguladores federales, y la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) ha dado luz verde para llevar a cabo un ensayo en niños de 4 a 17 años."Queremos proteger a los pacientes, especialmente a la población pediátrica, los niños, de la exposición accidental al maní", dijo Berger. "Una causa muy común, desafortunadamente, de anafilaxia en niños es la ingestión de alérgenos alimentarios a los que son alérgicos y el maní es el más común".Los investigadores eventualmente podrían estudiar esto en otros alimentos que son una fuente común de alérgenos, como una variedad de frutos secos.Además del análisis más grande, también hicieron uno más pequeño que involucró a cinco pacientes que fueron expuestos con éxito a dosis más grandes de maní."Es un número pequeño de participantes, pero eso nos da aún más esperanza de que estos ensayos más grandes realmente allanen el camino para el desarrollo de este producto", dijo Berger.La Dra. Joyce Hsu, directora del Centro de Alergias Alimentarias del Hospital Brigham and Women's en Boston, calificó el estudio, y la pasta de dientes, como interesantes, pero dijo que se necesitaban muchos más datos y prueba de principio. Ella no participó en la investigación.También señaló la participación del autor en la empresa que fabrica la pasta de dientes.Esto "significa que el estudio realmente necesita ser validado externa e independientemente", dijo Hsu."Hay muchos más datos sobre la eficacia relativa de la inmunoterapia oral", dijo, y agregó que hay una cantidad creciente de datos sobre la inmunoterapia sublingual para alergias alimentarias.En lugar de comer una pequeña porción del alérgeno, ese método implica sostener un líquido (suspensión) que contiene el alérgeno debajo de la lengua para absorberlo a través de la boca."La sublingual es algo que la gente está estudiando porque tiende a tener menos reacciones que la inmunoterapia oral", dijo Hsu. Aunque también puede ser menos protector, puede servir como un puente para que alguien construya tolerancia para eventualmente llegar a la inmunoterapia oral.Estas terapias tienen como objetivo aumentar la tolerancia de una persona para que sea menos probable que tenga una reacción grave con una exposición accidental."Siempre estamos buscando nuevas formas de hacer la vida más segura para los pacientes con alergias alimentarias, pero siempre es realmente importante tener estudios realmente buenos que validen tanto el mecanismo como la modalidad de entrega", dijo Hsu. "Y queremos asegurarnos de que las cosas no solo sean seguras, sino también efectivas para que no te comprometas con algo sin obtener beneficios de ello".Más informaciónLa Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. tiene más información sobre las alergias alimentarias.FUENTES: William Berger, MD, alergólogo pediátrico, CHOC en Mission Hospital, Mission Viejo, Calif.; Joyce Hsu, MD, directora, Centro de Alergias Alimentarias del Hospital Brigham and Women's, Boston; presentación, reunión del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología, 11 de noviembre de 2023, Anaheim, Calif.

