La mejor manera de prevenir el cáncer cérvicouniterino: inmunizar también a los niños contra el VPH

JUEVES, 9 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- La mejor manera de prevenir el cáncer de cuello uterino en mujeres es administrar vacunas contra el virus del papiloma humano (VPH) tanto a niños como a niñas, argumenta un nuevo estudio.De esta manera, la inmunidad de grupo podría ayudar a erradicar el virus causante del cáncer, dicen los investigadores.Las cepas de VPH relacionadas con el cáncer disminuyeron significativamente en las localidades finlandesas donde tanto niños como niñas recibieron la vacuna, según hallazgos publicados el 8 de noviembre en la revista Célula, Huésped y Microbio Cell, Host and Microbe."Esto demuestra que se obtiene una inmunidad de grupo más fuerte si se vacuna tanto a niños como a niñas", dijo el investigador principal Dr. Ville Pimenoff, docente de medicina evolutiva en el Instituto Karolinska en Suecia."Según nuestros cálculos, se tardarían 20 años en vacunar a las niñas para lograr el mismo efecto que se puede lograr en ocho años con una tasa de cobertura de vacunación relativamente moderada de vacunación neutral en cuanto al género", agregó Pimenoff en un comunicado de prensa del Karolinska.La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó por primera vez la vacuna contra el VPH para su uso en niñas en 2006. En 2011, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. ampliaron su recomendación para incluir también a los niños.Para este estudio, los investigadores examinaron cómo la vacunación podría proteger contra cepas específicas de VPH vinculadas al cáncer.Hay más de 200 tipos de virus del papiloma humano, explicaron los investigadores en notas de fondo. Algunos tipos pueden dar lugar a diferentes tipos de cáncer, siendo el cáncer de cuello uterino el más común.La vacuna utilizada en el momento del estudio protegía contra los tipos de VPH 16 y 18, que causan el 70% de todos los cánceres de cuello uterino. También proporciona protección cruzada contra los tipos de VPH 31 y 45, que pueden causar algunos cánceres de cuello uterino.Para el estudio, 33 localidades diferentes en Finlandia fueron asignadas al azar para vacunar tanto a niños como a niñas, vacunar solo a niñas o no ofrecer vacunación en absoluto.El estudio incluyó a niños nacidos entre 1992 y 1994, que fueron seguidos cuatro y ocho años después de la vacunación."El hecho de que el estudio de la vacuna contra el VPH haya asignado al azar a las comunidades a diferentes programas de tratamiento es lo que nos permitió estudiar los efectos de la vacunación", dijo Pimenoff.Ocho años después de la vacunación, los tipos de VPH 16 y 18 habían disminuido significativamente en las 22 localidades en las que se proporcionó la vacuna.También hubo una disminución en el VPH 31 en las 11 localidades que solo vacunaron a niñas, mientras que en las 11 localidades que vacunaron tanto a niños como a niñas hubo una clara disminución en ambos VPH 31 y 45.Los investigadores también encontraron que los tipos de VPH causantes de cáncer eliminados por la vacuna fueron reemplazados por otros tipos de VPH no fuertemente vinculados al cáncer."La vacuna contra el VPH es efectiva contra los tipos de VPH de alto oncogénico [causantes de cáncer], y estudios, incluido el nuestro, muestran que no hay razón para preocuparse por el aumento observado de tipos de VPH de bajo oncogénico ya que raramente causan cáncer", dijo Pimenoff.Las vacunas contra el VPH ahora apuntan a nueve tipos diferentes de virus, señalaron los investigadores.Más informaciónEl Instituto Nacional del Cáncer tiene más información sobre las vacunas contra el VPH.FUENTE: Instituto Karolinska, comunicado de prensa, 6 de noviembre de 2023