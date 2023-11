La violencia con arma de fuego tiene un gran impacto mental y financiero en los niños y sus familias

Puntos Clave

Te puede interesar: Por qué adolescentes y jóvenes adultos no les importa hablar sobre su orientación sexual e identidad de género

. La violencia con arma de fuego contra un niño perjudica drásticamente a toda la familia, incluso si el niño sobrevive.. Tanto los niños víctimas como sus familias experimentan daño psicológico y cargas financieras tras un tiroteo.. Los efectos en los padres son aún peores si pierden a un hijo por la violencia con arma de fuego.

MARTES, 7 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- La violencia con arma de fuego causa un efecto dominó que crea un impacto duradero en los jóvenes que tienen la suerte de sobrevivir después de ser disparados, así como en sus familias, según encuentra un estudio integral nuevo.Los niños y adolescentes que sobreviven a disparos llevan las cicatrices físicas y emocionales de la violencia, y sus familias sufren consecuencias aún más dramáticas, encontraron los investigadores asociados a Harvard."La tragedia indecible de la violencia armada juvenil ha eclipsado las masivas crisis de salud que ocurren a raíz de las lesiones y muertes", dijo el autor del estudio Zirui Song, profesor asociado de política de atención médica y medicina en el Instituto Blavatnik de la Escuela de Medicina de Harvard en Boston.Los niños menores de 19 años que sobreviven a la violencia con arma de fuego experimentan un aumento del 68% en los trastornos psiquiátricos y un 144% en los trastornos por uso de sustancias, en comparación con los jóvenes que no han sido disparados, encontraron los investigadores.Sus madres y padres sufren junto a ellos, experimentando un riesgo aumentado del 30% de trastornos psiquiátricos en comparación con los padres cuyos hijos no han sufrido una lesión por arma de fuego, muestran los resultados."Los sobrevivientes de disparos y sus familias a menudo experimentan lesiones invisibles y duraderas, incluidos trastornos psicológicos y de uso de sustancias con raíces en el trauma compartido que han experimentado", dijo Song, quien también es internista general en el Hospital General de Massachusetts, en un comunicado de prensa del hospital. "Es importante que los médicos sean conscientes de que estas familias tienen un riesgo aumentado de estas condiciones para que puedan recibir el apoyo y la atención que necesitan".No es sorprendente que los miembros de la familia de los jóvenes que murieron a causa de una lesión por arma de fuego experimentaran efectos aún más dramáticos.Aquellos que perdieron a un hijo o hermano por lesiones de armas de fuego experimentaron más del doble de trastornos psiquiátricos después de su pérdida.Los padres fueron los más afectados, con más de cinco veces más trastornos psiquiátricos en los meses siguientes al tiroteo fatal de un hijo, encontraron los investigadores.Las madres de niños con lesiones fatales por armas de fuego tuvieron un aumento de 15 veces en las visitas posteriores de salud mental, mostraron los resultados, mientras que los padres exhibieron un aumento de 87 veces en las visitas de salud mental.Song dijo que el nuevo estudio es el más riguroso hasta la fecha sobre los efectos de las lesiones por armas de fuego, tanto fatales como no fatales, entre los jóvenes en los Estados Unidos. Investigaciones anteriores no se habían centrado específicamente en los niños y la violencia armada.Desde 2020, las armas de fuego han sido la principal causa de muerte entre niños y adolescentes en los Estados Unidos, superando incluso los accidentes automovilísticos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.Más de 4,500 jóvenes murieron por lesiones de armas de fuego el año pasado, y miles más sobrevivieron. Se estima que 30 millones de niños en EE. UU. viven en hogares con armas de fuego, incluidos casi 4.6 millones en un hogar donde al menos un arma se guarda cargada y sin seguro.En el estudio, Song y sus colegas analizaron reclamaciones de seguros médicos comerciales para comparar a más de 2,000 niños y adolescentes sobrevivientes de disparos con casi 10,000 jóvenes que no experimentaron lesiones por armas de fuego.El equipo también comparó a más de 6,200 miembros de la familia de sobrevivientes con casi 30,000 personas que no tuvieron tal experiencia, y 265 miembros de la familia de jóvenes que murieron por una herida de bala con casi 1,300 personas que no experimentaron tal pérdida en su familia inmediata.Facturas médicas masivas también suelen afectar a las familias de los sobrevivientes de disparos, encontraron los investigadores.El gasto en salud de los sobrevivientes es alrededor de 17 veces más que antes de su lesión, con casi $35,000 más en costos de salud, en promedio, en el primer año siguiente a la herida de bala, encontraron los autores del estudio.Los investigadores encontraron una pequeña reducción en la atención médica de rutina entre las madres y hermanos de las víctimas de armas de fuego. Esto podría significar que los miembros de la familia están descuidando las visitas preventivas y otras atenciones menos urgentes, poniendo su propia salud en riesgo.Los investigadores también señalaron que los hermanos de los sobrevivientes no tuvieron un aumento en las visitas de atención de la salud mental o diagnósticos. Si bien esto podría interpretarse como que los hermanos no se ven afectados, también podría ser porque los efectos de la salud mental de la violencia armada en las personas cercanas a los que recibieron disparos a menudo pasan desapercibidos."Los hermanos de los jóvenes que sufren lesiones por armas de fuego pueden no estar accediendo al apoyo tan necesario después del trauma familiar", dijo Song.El estudio fue publicado el 6 de noviembre en la revista Health Affairs.Más informaciónEl Pew Research Center tiene más sobre muertes de niños en EE.UU. por arma de fuego.FUENTE: Health Affairs, comunicado de prensa, 6 de noviembre de 2023