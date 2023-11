Quienes tienen diploma esquivalente a preparatoria tienen peor salud que los graduados de la escuela preparatoria

Puntos Clave. Los estadounidenses mayores con diplomas de equivalencia de preparatoria, conocidos como GED, por sus siglas en inglés, tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud que aquellos que se graduaron de la escuela preparatoria en la edad correspondiente.. Los receptores del GED tienen menos probabilidad de buscar cuidado preventivo y tener acceso a seguro de salud. . Cada año de educación eleva la "reserva cognitiva", que ayuda al cerebro a tolerar mejor los cambios relacionados con la edad y reduce las probabilidades de demenciaLUNES, 6 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Los adultos que recibieron un diploma de equivalencia de preparatoria tienen resultados de salud significativamente peores que los graduados tradicionales, según un nuevo estudio.Los estadounidenses mayores con un certificado de Desarrollo de Educación General (GED por sus siglas en inglés) tienen un mayor riesgo de padecer discapacidades mentales, auditivas y visuales, limitaciones en las actividades de la vida diaria y problemas de movilidad, encontraron los investigadores de la Universidad de Toronto."Aunque un gran cuerpo de investigación ha demostrado que los graduados de secundaria generalmente tienen mejores resultados de salud que los que abandonan la secundaria, se ha investigado menos sobre los resultados de salud específicamente entre los receptores del GED," dijo la autora principal del estudio, Esme Fuller-Thomson. Ella es profesora de trabajo social y directora del Instituto para el Curso de Vida y Envejecimiento."A menudo hay una suposición subyacente de que un GED es equivalente a un diploma de secundaria, pero un cuerpo creciente de investigación ha mostrado que estos grupos pueden no ser comparables en estado de salud como se asumía anteriormente," dijo en un comunicado de prensa de la universidad.Para saber más, los investigadores analizaron datos de 400,000 adultos mayores de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense.Estudios previos de diferencias de salud entre los receptores del GED y los graduados de preparatoria se habían centrado principalmente en adultos jóvenes y de mediana edad.Una posible explicación para las disparidades en salud identificadas por los investigadores: Cada año de educación aumenta la reserva cognitiva. Eso ayuda al cerebro a tolerar mejor los cambios relacionados con la edad y reduce la probabilidad de demencia en la vejez temprana.Los receptores del GED a menudo pasan menos años en educación formal.Otras investigaciones han encontrado que los receptores del GED tienen menos probabilidades de utilizar servicios de cuidado de salud preventivo y tener acceso a seguro de salud. Esto puede explicar su mayor riesgo de padecer discapacidades auditivas y visuales."La equivalencia asumida entre un GED y un diploma de secundaria a menudo no considera los factores contextuales más amplios que influyen en el logro educativo," dijo la coautora del estudio Robin Grossman, una graduada universitaria con una maestría en trabajo social."Incluso si un receptor del GED tiene aproximadamente el mismo nivel de conocimiento que un graduado de preparatoria, aún puede haber diferencias críticas como los años pasados en la escuela y el tiempo socializando con otros estudiantes y educadores de secundaria," explicó Grossman. "Hay innumerables factores que pueden hacer que las experiencias de los receptores del GED y los graduados de preparatoria sean fundamentalmente diferentes."Desglosando los datos por sexo y edad, el equipo de investigación encontró patrones similares. Una excepción fue entre aquellos de 85 años o más."La cohorte más vieja en nuestro estudio fueron aquellos que nacieron en 1932 o antes. Muchos de estos individuos crecieron durante la Gran Depresión y pueden haber servido en la Segunda Guerra Mundial," dijo la coautora del estudio Andie MacNeil, una asistente de investigación en la universidad.Muchos pueden haber dejado la escuela para servir en el ejército antes de poder graduarse, señaló MacNeil."En estas situaciones, sus razones para obtener un GED podrían ser bastante diferentes de las cohortes más jóvenes que no pudieron completar la secundaria debido a una vida hogareña desafiante u otras circunstancias de vida," dijo MacNeil.Los investigadores dijeron que se necesita más investigación."Es importante que comprendamos mejor los mecanismos que pueden afectar la relación entre el logro educativo y los resultados de salud en la vejez," dijo Fuller-Thomson. "Esperamos que nuestros hallazgos alienten más investigación para examinar las diferencias de salud entre los diferentes niveles de logro educativo, con consideración particular para aquellos con un GED."Los hallazgos fueron publicados recientemente en línea en The International Journal of Aging and Human Development.Más informaciónEl Instituto Nacional de Envejecimiento de EE. UU. tiene más información sobre el envejecimiento saludable.FUENTE: Universidad de Toronto, comunicado de prensa, 31 de octubre de 2023