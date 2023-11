Los críticos cuestionan las recomendaciones actualizadas de control de infecciones en hospitales

VIERNES, 3 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Se espera que los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. aprueben nuevas directrices preliminares para el control de infecciones en hospitales esta semana, la primera actualización desde 2007.Sin embargo, los trabajadores de la salud se preocupan de si las directrices, que sugieren que las mascarillas quirúrgicas son tan buenas como las mascarillas N-95 para prevenir la propagación de infecciones respiratorias durante la atención de rutina, están protegiendo los resultados financieros de un hospital en lugar de la salud de los trabajadores, informó CNN.El Comité Asesor de Prácticas de Control de Infecciones en la Atención de la Salud planea concluir una reunión de dos días sobre las actualizaciones propuestas el viernes.Las nuevas directrices no son obligatorias, pero a menudo se utilizan y agencias como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional tienden a basar los estándares de seguridad de los trabajadores en ellas."Lo que están trabajando ... va a impactar a pacientes y trabajadores de la salud en tantos lugares diferentes. Va a determinar si algunos de ellos viven o mueren, con toda honestidad", dijo Jane Thomason, higienista industrial principal del National Nurses United, a CNN.Las preocupaciones de Thomason incluyen que las directrices reducirán las protecciones para los trabajadores de la salud, a pesar de las lecciones aprendidas durante la pandemia.Más de 4,500 médicos murieron entre principios de 2020 y diciembre de 2021, que fueron 600 más de los que se habría esperado, según un estudio reciente de investigadores de Stanford y la Universidad de California del Sur en Los Ángeles."Esto es un retroceso", dijo el Dr. David Michaels, epidemiólogo y profesor en la Escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington a CNN, señalando que las directrices podrían haberse beneficiado del conocimiento adquirido durante la pandemia sobre la transmisión de infecciones respiratorias.La evidencia en la que se basa el comité de la CDC, que encuentra que las mascarillas quirúrgicas funcionan tan bien como las N95, es particularmente preocupante para algunos expertos."Creo que lo que ha ocurrido aquí es que los miembros de este comité vinieron a nosotros con un prejuicio sobre cómo debería aplicarse el control de infecciones", dijo Michaels, quien fue parte de un grupo de expertos que abordó al comité con sus preocupaciones en octubre."Este comité no tiene miembros con experiencia en protección de los trabajadores, ni en ciencia de aerosoles", señaló Michaels, quien también es el exjefe de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional. "Y así, su visión del control de infecciones es una visión basada en el hospital y no ha cambiado en décadas".Entre los miembros del comité hay tres personas que publicaron un editorial en junio argumentando en contra del enmascaramiento universal en los entornos de atención de la salud para proteger contra la propagación del COVID, informó CNN."Hemos logrado avances importantes en la prevención y manejo del SARS-CoV-2 desde que el patógeno se identificó inicialmente en 2019", decía el editorial en Annals of Internal Medicine. "En reconocimiento de estos logros, ha llegado el momento de anular políticas que no son apropiadas para un patógeno endémico cuando los beneficios esperados de tales políticas son bajos. El enmascaramiento universal en la atención de la salud es una política cuyo momento ha llegado y se ha ido ... por ahora".Desde entonces, Thomason y National Nurses United han presentado una solicitud de registros abiertos para obtener resúmenes de las reuniones del trabajo del comité, informó CNN."Se puede ver desde la primera reunión, hay esta orientación hacia la flexibilidad y viabilidad, esta orientación hacia como, ¿cuánto va a costar realmente a los empleadores sobre todo proteger a los trabajadores de la salud y a los pacientes? Están realmente enfocados en esas preocupaciones empresariales", dijo Thomason.Las directrices preliminares actualizadas dicen que el equipo de protección personal es un "componente crítico en entornos de atención de la salud", pero el comité encontró "ninguna diferencia" en infecciones virales respiratorias estacionales confirmadas en laboratorio en trabajadores que usaban mascarillas quirúrgicas en lugar de N95.El voto del comité será enviado al CDC para su aprobación, aunque la agencia podría pedir una revisión adicional. La guía puede ser revisada nuevamente después de un período de comentarios de 60 días.No se espera que las directrices finales estén disponibles hasta 2024, informó CNN.Más informaciónEl Departamento de Salud y Servicios Humanos tiene más información sobre el impacto del COVID-19 en la fuerza laboral del sector salud.FUENTE: CNN