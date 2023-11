La Metformina puede ayudar a pacientes jóvenes con trastorno bipolar a evitar el aumento de peso

MIÉRCOLES, 1 de noviembre de 2023 (HealthDay News) -- Tomar metformina, típicamente utilizada para la diabetes tipo 2, puede ayudar a contrarrestar el aumento de peso en jóvenes que están tomando medicamentos para el trastorno bipolar, según un nuevo ensayo.Aunque los medicamentos antipsicóticos de segunda generación (SGAs por sus siglas en inglés) que tratan el trastorno bipolar pueden ayudar a mejorar la salud mental, los efectos secundarios significativos incluyen la presión arterial alta, el aumento de la glucosa en sangre, el aumento del apetito y el aumento de peso."Nosotros, los clínicos, justificamos ingenuamente que estamos mejorando tu psicosis, así que solo acéptalo y aguanta el aumento de peso", dijo el co-líder del ensayo, el Dr. Victor Fornari, un psiquiatra infantil/adolescente en Northwell Health en Glen Oaks, Nueva York. "Pero los pacientes dejaron de tomar su medicina porque decían que no querían ganar peso".Una encuesta mostró que los pacientes querían intervenciones para reducir estos efectos secundarios, según Christina Klein, una científica investigadora de la Universidad de Cincinnati.El estudio tuvo criterios de inscripción amplios y se realizó en una gran variedad de clínicas, dijo ella. Incluyó a más de 1,500 pacientes de 8 a 19 años que tenían trastorno bipolar y estaban tomando SGAs."Fue una muestra grande de pacientes para realmente demostrar lo que está sucediendo", dijo Fornari en un comunicado de prensa de la Universidad de Cincinnati. "No sé si alguien haya hecho un estudio de esta magnitud".Los participantes del ensayo recibieron recomendaciones para una alimentación saludable y ejercicio. A la mitad también se les recetó metformina."Si los pacientes no se encontraban bien con la metformina, podían dejarla y permanecer en este estudio", dijo Klein en el comunicado. "Realmente, solo estamos tratando de encontrarnos con los pacientes cuándo y dónde recibieron servicios, viendo qué les sucede durante el transcurso de dos años".En una encuesta previa a las intervenciones, el 87% de los jóvenes informó tomar su medicación para el trastorno bipolar regularmente, pero la mayoría no estaba contenta con su peso.El equipo de investigación también recopiló datos para determinar si los jóvenes tenían síndrome metabólico, un riesgo para la diabetes y enfermedades cardíacas que es una consecuencia común de tomar SGAs. Al principio, alrededor del 33% tenía síndrome metabólico."Los elementos clave del síndrome metabólico son la obesidad, la presión arterial alta, los triglicéridos elevados y la glucosa elevada", dijo la Dra. Claudine Higdon, una psiquiatra infantil/adolescente en Northwell Health. "Es importante que los clínicos monitoreen el síndrome metabólico cuando traten a jóvenes con antipsicóticos de segunda generación".Los datos de seguimiento a los seis meses mostraron que la metformina tuvo un efecto modesto pero significativo en prevenir y, en algunos casos, revertir el aumento de peso. Fue segura, con algunos síntomas gastrointestinales como el único efecto secundario."No es un medicamento que tomas y el peso se te cae, pero tiende a reducir ese apetito fuera de control, lo que creemos que entonces facilita a los pacientes seguir una dieta saludable y a medida que pierden algo de peso también les facilita participar en más ejercicio", dijo Jeffrey Welge, un profesor de psiquiatría, neurociencia del comportamiento y salud ambiental y pública en la Universidad de Cincinnati."Entonces, realmente el estilo de vida es lo que está impulsando buenos resultados, pero la metformina en algunos casos está poniendo el viento a su favor para ayudar con eso", dijo Welge en el comunicado.Tomar metformina no tuvo un efecto significativo en el síndrome metabólico a corto plazo. Se necesita más investigación al respecto, dijeron los investigadores."Es segura, efectiva y muy económica. Es una intervención que tiene el potencial de tener una aplicabilidad generalizada", dijo Fornari. "No es un medicamento que necesite ser recetado por un endocrinólogo o un pediatra, y creo que realmente habla del hecho de que el psiquiatra necesita cuidar a la persona en su totalidad, la salud física y mental del paciente".Los resultados del estudio fueron publicados en la edición de octubre de Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry y presentados el viernes en una reunión de la Academia Americana de Psiquiatría Infantil y Adolescente en la ciudad de Nueva York.Más informaciónEl Instituto Nacional de Salud Mental de EE. UU. tiene más información sobre el trastorno bipolar .FUENTE: Universidad de Cincinnati, comunicado de prensa, 27 de octubre de 2023