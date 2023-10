Retiran centros de actividad para bebé, vendidos en Walmart por riesgo de lesiones

LUNES 30 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- La Comisión de seguridad de productos de consumo de EE. UU. y el Grupo juvenil Dorel han anunciado la retirada del mercado de un centro de actividad para bebés/niños pequeños debido a riesgos de lesiones.Los Centros de Actividades Cosco Jump, Spin & Play se vendieron exclusivamente en Walmart. Las correas que sostienen el asiento pueden desprenderse o romperse mientras un niño está sentado en él, lo que podría causar una caída, según el aviso de retirada.

El retiro sigue a 141 informes sobre correas desprendidas y 38 lesiones menores, que van desde golpes hasta rasguños.Los padres y cuidadores deben dejar de usar inmediatamente los centros de actividad, indicó el aviso de retirada.Describió los productos como que tienen una base de aro circular y tres postes de los cuales un asiento para niños con una bandeja de juego está suspendido por tres correas.Los centros de actividad se vendieron en azul y rosa. Se podían ajustar a tres alturas diferentes.Los productos incluyen dos animales de juguete removibles en la bandeja de juego en la parte frontal del asiento, así como dos animales de juguete colgando de los dos postes frontales.Los centros de actividades se vendieron entre noviembre de 2020 y octubre de 2023 por alrededor de $70.Los números de modelo retirados son WA105FZW y WA105GML.Contacte al Grupo Juvenil Dorel para obtener un reemplazo.A los consumidores que tengan los artículos retirados se les instruirá para que corten las correas de los centros de actividades y envíen una foto de las correas cortadas a Dorel para recibir un reemplazo gratuito.Dorel puede ser contactado gratuitamente al 877-657-9546 de 8 a.m. a 6 p.m., de lunes a jueves, y de 8 a.m. a 4:30 p.m. el viernes ET, o por correo electrónico a CoscoActivityCenterRecall@djgusa.com

La empresa también puede ser contactada en línea en coscokids.com/ o safety1st.com/us-en/. Haga clic en "Safety Notices and Recalls" en la parte superior de la página para obtener más información.Más informaciónEl Consejo Nacional de Seguridad tiene más información sobre seguridad infantil en el hogar.FUENTE: U.S. Consumer Product Safety Commission, comunicado de prensa, 26 de octubre de 2023