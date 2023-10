Los hombres con alto riesgo deberían seguir recibiendo la vacuna contra la viruela del mono

El año pasado se notificaron más de 30.000 casos de mox en Estados Unidos

(HealthDay News) - Los hombres con alto riesgo de contraer la viruela del mono deberían seguir recibiendo sus vacunas contra la enfermedad incluso después de que termine el brote actual, recomendaron el miércoles los asesores de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC, por sus siglas en inglés).

Ese grupo vulnerable incluye a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; personas que tienen más de un compañero sexual; aquellos que recientemente han tenido una enfermedad de transmisión sexual; y personas que por otras razones están en mayor riesgo de infecciones a través del contacto sexual. La directora de los CDC, Mandy Cohen, aún deberá aprobar esa recomendación, que se realizó durante una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización de los CDC.

El virus, anteriormente llamado viruela del mono, pertenece a la misma familia de virus que la viruela y es endémico en partes de África.

Se han reportado alrededor de 800 casos de viruela del mono en Estados Unidos en 2023, en comparación con los 30,000 del año pasado, según los CDC. En 2022, los casos se propagaron ampliamente entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres en Europa y Estados Unidos. Ahora, el promedio diario de casos nuevos es de uno a cuatro por día. Se informaron dos muertes en septiembre, mientras que un total de 54 han muerto en los brotes en EEUU, informó la agencia de noticias Associated Press.

Muchos sufrieron lesiones dolorosas durante semanas. En San Francisco, donde hubo más de 800 casos el año pasado, los números ahora son mucho más bajos, aunque varían. En agosto, hubo siete, en septiembre hubo 20 y este mes ha tenido al menos 10 casos conocidos, informó la AP.

Para frenar la de la viruela del mono, se ha distribuido la vacuna de dos dosis Jynneos a más de 500,000 personas en Estados Unidos. Sin embargo, alrededor de 2 millones de personas son elegibles para la vacuna, according to the CDC.”Las cosas están mucho mejor que el verano pasado”, dijo la Dra. Stephanie Cohen, directora médica de la Clínica de la Ciudad de San Francisco, que maneja casos de enfermedades de transmisión sexual, y profesora asistente en la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de California, San Francisco, a la AP.

“Pero aún hay (todavía) muchos más casos de los que debería haber”.Más informaciónLa Organización Mundial de la Salud tiene más información sobre la viruela del mono.

FUENTE: Associated Press