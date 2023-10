Caminar más de 7.500 pasos al día antes de una cirugía reduce el riesgo de complicaciones posoperatorias

El estudio se basó en los datos de salud de 475 personas que participaron en el programa de investigación All of Us patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

(HealthDay News) --Caminar una cierta cantidad de pasos cada día puede ayudar a las personas a mejorar su forma física, pero una nueva investigación muestra que también puede tener beneficios en el quirófano. Las probabilidades de complicaciones dentro de los 90 días posteriores al alta hospitalaria se redujeron a la mitad si un paciente caminaba más de 7,500 pasos al día antes de su procedimiento, según el estudio. Estas complicaciones postoperatorias suelen ocurrir después de que un paciente regresa a casa. Alrededor del 30% de los pacientes sufren estos problemas, que pueden incluir infección, coágulos de sangre y complicaciones en la herida. “Creo que probablemente es más una evaluación del estado físico general de un individuo y su salud en general”, dijo el coautor del estudio, Dr. Anai Kothari, profesor asistente especializado en oncología quirúrgica en el Medical College of Wisconsin.

Los cirujanos ya pueden entender mejor el riesgo de una persona conociendo si tienen ciertas condiciones de salud, como la diabetes, dijo Kothari. Saber cuán activo es ese paciente podría agregar información sobre sus riesgos. Los resultados a los médicos? “Lo primero es que realmente podemos usar dispositivos portátiles para darnos una idea de un dominio de su salud y forma física que previamente no habríamos tenido la oportunidad de hacer. Esto puede ser un complemento útil para pensar en el riesgo quirúrgico”, dijo Kothari.

En el estudio, su equipo analizó datos de salud de 475 personas que participaron en el programa de investigación All of Us patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU. La cantidad de pasos diarios registrados sirvió como un indicador de la actividad física. Los participantes en el estudio usaron un dispositivo de reloj Fitbit que medía sus pasos diarios. Las cirugías que estos pacientes tenían variaban desde generales hasta ortopédicas y neurocirugía.

Los autores encontraron que aproximadamente el 12.6% de los participantes del estudio tuvieron complicaciones después de la cirugía. Las probabilidades de tener una complicación dentro de los primeros 30 días fueron un 45% menos para aquellos que caminaban regularmente en comparación con aquellos que tenían menos de 7,500 pasos diarios.

Los pacientes también pueden aprender más sobre su salud en general a través de dispositivos portátiles, sugirió Kothari, señalando que algunos rastrean el sueño de una persona.

Los hallazgos se presentaron esta semana en la reunión anual del Colegio Americano de Cirujanos, en Boston. Los hallazgos presentados en reuniones médicas se consideran preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por pares.

Que los investigadores hayan podido usar un marcador simple y común de actividad física y correlacionarlo con complicaciones postoperatorias fue interesante, dijo Toste.

Y hay muchas razones por las que los pacientes con mejor condición pueden tener mejores resultados. Pueden ser capaces de levantarse y moverse más rápidamente después de la cirugía, reduciendo el riesgo de coágulos de sangre. Pueden respirar más profundamente cuando están activos, reduciendo el riesgo de neumonía, dijo Toste.

La pre-habilitación es un término que está ganando más atención, dijo Toste.

