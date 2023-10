¿Solución o placebo? Cuál es el rol de un anestésico ante la depresión, según un reciente estudio

Imagen de ketamina, el anestésico que tomó un giro interesante en la investigación psiquiátrica desde principios de 2000

(HealthDay News) - La droga recreativa ketamina ha recibido mucha atención por su potencial para ayudar a las personas con depresión grave y persistente que no han respondido a otros tratamientos. Pero un nuevo estudio ha descubierto que el efecto de la droga podría estar en la mente de los pacientes que la toman.

Investigadores de Stanford Medicine administraron ketamina o un placebo a 40 pacientes con depresión que ya estaban recibiendo anestesia mientras se sometían a cirugía. Es importante destacar que ninguno de los pacientes o sus médicos sabía si habían recibido la droga o el placebo.

Lo que el equipo encontró fue una sorpresa: las personas de ambos grupos informaron una gran mejora en los síntomas de depresión. ”Lo que esperábamos era que los pacientes que recibieran el placebo... continuaran sin mejorar mucho después de su procedimiento e infusión y que los pacientes que recibieran ketamina mejoraran”, dijo la autora principal del estudio, la Dra. Theresa Lii, becaria postdoctoral en el Laboratorio Heifets en Stanford Medicine en California.

”Eso es lo que predijimos. Y, en realidad, lo que realmente nos sorprendió es que todos mejoraron”, dijo Lii. Una explicación podría ser que algo más nebuloso, quizás la esperanza y las expectativas de una persona, juegan un papel en el éxito del medicamento, sugirieron los autores.

Pacientes evaluados usando la escala de calificación de depresión de Montgomery-Åsberg, un instrumento clave en la investigación (Europa Press)

La ketamina es un anestésico desarrollado en la década de 1960. A principios de la década de 2000, un psiquiatra comenzó a probar la droga en pacientes con depresión resistente al tratamiento y estos pacientes entraron rápidamente en remisión, dijo Lii. ”Desde entonces, la investigación ha despegado en el campo de la psiquiatría, intentando realmente replicar el casi milagro de la ketamina en la depresión resistente”, dijo Lii.

Lii y el Dr. Boris Heifets, profesor asistente de anestesiología, perioperatoria y medicina del dolor, se preguntaron si administrar ketamina podría ayudar a los pacientes que se sometían a cirugía a sentirse menos deprimidos después de sus procedimientos. Los investigadores también pensaron que el aspecto de la cirugía podría ser una forma de probar realmente la ketamina a ciegas.

Entre las formas en que los investigadores evaluaron lo que sucedió, se utilizó lo que se llama la escala de calificación de depresión de Montgomery-Åsberg. Evaluaron a los pacientes un día después del tratamiento utilizando esta escala y descubrieron que las puntuaciones de depresión disminuyeron, en promedio, a la mitad. Ese hallazgo persistió durante el seguimiento de dos semanas.

Esto significa que los pacientes luego tuvieron una depresión que podría clasificarse como leve, en comparación con la depresión debilitante que sintieron antes de sus cirugías. Los investigadores no creen que la cirugía y la anestesia general fueran las razones del cambio, ya que estudios anteriores no han visto una mejora en la depresión debido a la cirugía. Acreditan, en cambio, el papel de las expectativas positivas y el cuidado que recibieron por parte de su equipo clínico.

¿Qué impulsa realmente la recuperación? La ciencia busca respuestas en la mente y el cuerpo del paciente

Los pacientes que tuvieron una mayor mejora en las puntuaciones de depresión tenían más probabilidades de pensar que habían recibido ketamina, lo que implica que tenían la expectativa de mejorar. Los autores señalaron que este resultado podría llamarse esperanza, efecto placebo o sesgo de expectativa. ”No es algo trivial llevar a alguien que ha sido mal atendido por el sistema de salud mental e infundirle esperanza de que algo bueno podría suceder, y luego darle una experiencia a la que vincularlo”, dijo Heifets.

Con los resultados y el diseño del estudio, no responde definitivamente a la pregunta de si había algún efecto real de la ketamina o si todo era un efecto placebo. Pero el efecto placebo no es necesariamente lo que la persona promedio podría pensar que es, explicó Lii.

”Creo que un término más técnico, pero que no es tan estigmatizante, es algo a lo que a menudo nos referimos como efectos no específicos. Y eso abarca una amplia gama de cosas”, dijo Lii. Puede ser las expectativas que tienen los pacientes. Puede involucrar las interacciones que un participante tiene con su equipo de atención. Y todo eso puede llevar a que las personas se sientan mejor, agregó.

La ketamina es una droga que no está exenta de riesgos y ha habido una proliferación de prescripciones no supervisadas de este medicamento, señaló Heifets. Lo que muestra este ensayo es que una clave para el éxito con la ketamina es estos factores no relacionados con el medicamento, como establecer expectativas y un seguimiento clínico cercano, agregó. Heifets dijo que puede haber alguna reacción fisiológica entre la esperanza y la ketamina. Eso puede involucrar a los receptores opioides del cerebro, que están involucrados en el procesamiento del dolor, según los investigadores.

La relación entre la esperanza, la expectativa y la respuesta a tratamientos, una conexión aún en estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados del ensayo también sugirieron que la respuesta antidepresiva no está realmente vinculada a la experiencia psíquica de la droga, dijo el coautor del estudio, el Dr. Alan Schatzberg, profesor de psiquiatría y ciencias del comportamiento en Stanford Medicine. ”Creo que eso es muy importante”, señaló Schatzberg. Que los pacientes que sintieron que su depresión se redujo asumieron que recibieron ketamina muestra que el sesgo de expectativa es crítico, dijo.

Los hallazgos fueron publicados el 19 de octubre en la revista Nature Mental Health. ”Creo que en realidad me alegra saber que cuanto más vemos a nuestros pacientes e interactuamos con los pacientes, si eso es en realidad la causa de la confusión de estos datos, entonces me alegra que diga que cuanto más cuidamos a nuestros pacientes, más mejoran”, dijo la Dra. Lisa Harding, psiquiatra de intervención en Depression MD en Connecticut.

Harding hace mucho trabajo con ketamina para aquellos con depresión resistente al tratamiento e ideación suicida específicamente. Ella no participó en esta investigación. Harding también señaló que el público en general piensa en una pastilla de azúcar cuando escuchan la palabra placebo, pero que hay muchas intervenciones no médicas que pueden cambiar el estado de ánimo de una persona. ”Y no es que no esté sucediendo ningún efecto”, dijo Harding. “Algo ha pasado”.

Harding dijo que debería ser una lección de que ningún cuidado con ketamina debería darse en aislamiento. ”Creo que esa es la lección principal de este estudio, que el entorno del tratamiento importa, la experiencia del personal alrededor del tratamiento es lo que importa”, dijo Harding. La investigación ha mostrado que alrededor de un tercio de los pacientes tratados con antidepresivos no responderán a ellos, agregó. La ketamina actúa en el cerebro de una manera diferente a los antidepresivos. ”Digo a los pacientes que, en lugar de trabajar en el jugo del circuito, estamos trabajando en el propio circuito”, explicó Harding.

