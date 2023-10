Desde disfraces al tráfico: recomendaciones de expertos para un Halloween sin sobresaltos

Una tradición llena de golosinas y sorpresas, donde la seguridad no debe pasar desapercibida

(HealthDay News) - Mientras pequeñas brujas, fantasmas y superhéroes recorren las calles en Halloween, es importante que los adultos mantengan su atención en la seguridad.

“Siempre es mejor que un adulto acompañe a los niños pequeños cuando salen a pedir dulces”, dijo la Dr. Sadiqa Kendi, jefa de medicina de emergencia pediátrica en el Boston Medical Center y portavoz de la Academia Americana de Pediatría.

“A menudo, tu ciudad o distrito parque ofrecerá actividades de Halloween más temprano durante el día para que puedas evitar salir después del anochecer. Los niños mayores deberían viajar en grupos y crear un “sistema de compañeros para llevarse a casa de manera segura y evitar caminar solos”, dijo Kendi en un comunicado de prensa de la academia.

El grupo de pediatras sugiere que los propietarios mantengan los caminos hacia la puerta bien iluminados y libres de obstáculos como bicicletas o mangueras de jardín que puedan hacer tropezar a los niños.

La anticipación y la preparación son claves para garantizar una noche de Halloween sin sustos indeseados (Imagen ilustrativa Infobae)

Además:

- Los conductores deben tener especial cuidado el 31 de octubre, especialmente entre las 5:30 y las 9:30 p.m.

- Los padres deben asegurarse de que los zapatos les queden bien y que los disfraces sean lo suficientemente cortos para moverse sin tropezar.

- Los sombreros y máscaras deben ajustarse adecuadamente para que no se deslicen sobre los ojos y bloqueen la visión.

- Añadir cinta reflectante a los disfraces y bolsas para pedir dulces.

- Es más seguro permanecer en calles bien iluminadas. Siempre use la acera y los cruces peatonales. Nunca cruce entre autos estacionados o salga de las entradas.

- Si no hay acera, manténgase cerca del borde de la carretera, de frente al tráfico. No atraviese patios ni use callejones.

Aproximadamente el 62% de las muertes de niños peatones ocurren a mitad de la cuadra, en lugar de en las intersecciones, señala la academia. “Los padres a menudo se preocupan por los dulces contaminados en Halloween, pero los autos y el tráfico son realmente la mayor preocupación”, dijo Kendi. “Mantengamos los sustos al mínimo y disfrutemos de este Halloween.”

Algunos otros consejos:

- Solo vaya a hogares con una luz en el porche e idealmente, un camino bien iluminado.

- No asuma que los peatones tienen el derecho de paso. Los conductores pueden tener problemas para verle. Incluso si un automóvil se detiene, otros pueden no hacerlo.

Adultos y niños se unen en las festividades de Halloween, evitando riesgos y priorizando la diversión segura (Imagen ilustrativa Infobae)

- Los padres no deben enviar mensajes de texto o escuchar música mientras piden dulces con sus hijos.

- Si sus hijos mayores salen con amigos, hágales acordar una hora específica para regresar a casa.

- Consiga linternas con baterías para todos. Permítales llevar un teléfono celular para una comunicación rápida.

- Si su adolescente es lo suficientemente mayor para conducir, considere firmar el Acuerdo de Conducción entre Padres y Adolescentes de la AAP, disponible en línea.

Más información. Safe Kids Worldwide tiene más sobre consejos de seguridad en Halloween.

FUENTE: Academia Americana de Pediatría, comunicado de prensa, 3 de octubre de 2023.

*Cara Murez. Health Day Reporters © The New York Times 2023