Conforme se conocen atrocidades en Gaza e Israel, psiquiatras ofrecen consejos para sobrellevarlo

MIÉRCOLES, 18 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Tengas o no seres queridos en el Medio Oriente, los horrores de la violencia y el sufrimiento en Israel y Gaza son desgarradores y difíciles de soportar.

Te puede interesar: “Atlas de células cerebrales humanas” brinda nuevas perspectivas sobre la salud y las enfermedades cerebrales

"Es importante estar informado, pero no te estreses", dijo el Dr. Gary Small, jefe de psiquiatría en el Centro Médico Universitario de Hackensack en Nueva Jersey.

Limita tu exposición a lo que ves, dada el impacto que las noticias gráficas pueden tener en la salud mental, aconseja Small en un comunicado de prensa del hospital.

Te puede interesar: El cambio climático y su impacto en la salud mental de los niños

"Vivimos cada día negando los horrores que existen en el mundo", dijo Small, añadiendo que eventos catastróficos, como las masacres y secuestros en Israel y los ataques terroristas del 11 de septiembre, ponen lo peor del comportamiento humano frente a los ojos de las personas.

Recomienda encontrar un equilibrio entre estar al día con las noticias y realizar actividades relajantes. Estas podrían incluir ver un programa de televisión ligero, pasar tiempo con seres queridos o leer un libro interesante.

Te puede interesar: Alerta ketamina: la FDA advirtió sobre los peligros de su uso fuera de entornos médicos

Eventos brutales como los ataques en Gaza e Israel también pueden llevar a una "contagio social", donde la información e imágenes se amplifican y surge un estrés colectivo, dijo Small.

Para protegerte, toma descansos de las redes sociales, especialmente si te encuentras viendo imágenes horribles repetidamente, aconsejó.

Los informes de violencia en el Medio Oriente también pueden desencadenar ansiedad y depresión, tanto en niños como en adultos, para aquellos que leen y ven informes de lo que está sucediendo.

La Dra. Stacy Doumas, jefa de psiquiatría infantil y adolescente en el Centro Médico Universitario de Jersey Shore, ofrece algunas orientaciones adicionales para proteger a los niños de los medios perturbadores.

"La situación en Israel y Gaza es trágica", dijo Doumas. "Está bien hacerles saber a los niños que personas inocentes han sido afectadas. Los padres deben ayudar a los niños a evitar noticias e imágenes perturbadoras, proporcionándoles información adecuada para su edad. Háganles saber que la guerra es complicada y que la información en línea no siempre es precisa. Aborden sus miedos para que se sientan seguros y respaldados."

Los padres deben escuchar y estar disponibles para hablar, dicen los psiquiatras infantiles. Deben sentirse seguros al iniciar las conversaciones. No asumas que tu hijo no lo sabe solo porque no te lo ha mencionado. Aquí hay algunos otros consejos para padres:

. Procesa tus propios sentimientos antes de hablar con tus hijos.. Considera lo que es adecuado para la edad al dar información a los niños. Ten en cuenta el nivel de sensibilidad particular de cada niño.. Para los preescolares, limita los detalles de la violencia. Los niños de edad primaria pueden manejar algunos detalles más. Los niños de edad media empezarán a diferenciar sus propios pensamientos de los de sus padres.. Los estudiantes de secundaria pueden entender las consecuencias horribles de la guerra. Pregunta a tus adolescentes qué han visto en las redes sociales y cómo se sienten al respecto. Considera ver o leer la cobertura de la guerra con tu adolescente para ayudar a discutir qué es confiable.. Enfatiza las formas en que la gente está ayudando a través de organizaciones voluntarias, el gobierno de EE. UU. y otros gobiernos alrededor del mundo.. Monitoriza la exposición mediática de los niños.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre salud mental.

FUENTE: Hackensack Meridian Health, comunicado de prensa.