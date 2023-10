Qué es la electrofulguración y por qué podría ser clave ante infecciones urinarias recurrentes

El uso prolongado de antibióticos, una preocupación creciente, encuentra un posible contrapeso en tratamientos innovadores

(HealthDay News) - Para algunas mujeres mayores, las infecciones urinarias recurrentes y los antibióticos que generalmente se recetan para combatirlas, se vuelven parte de la vida, pero un nuevo estudio ofrece un tratamiento novedoso que puede brindar alivio.

Llamado electrofulguración, el procedimiento mínimamente invasivo básicamente quema y elimina el tejido inflamado e infectado de la vejiga. En el estudio, se encontró que fue efectivo para varias mujeres aquejadas por este problema.

El autor correspondiente del estudio, el Dr. Philippe Zimmern, director del John and Felecia Cain Center for Bladder Health en el Centro Médico de UT Southwestern en Dallas, dijo que estaba interesado en encontrar soluciones porque veía a tantos pacientes que habían tomado antibióticos para las infecciones de vejiga repetidamente antes de ser remitidos a él.

"Era una especie de rompecabezas. Yo decía: '¿De dónde vienen estas infecciones?'", comentó Zimmern.

Zimmern se inspiró para probar la electrofulguración después de leer el trabajo de otro investigador que descubrió en estudios en animales que las infecciones habían atacado la superficie de la vejiga, permitiendo que las bacterias se adhirieran a una capa más profunda. Después de eso, esas bacterias pudieron persistir en la vejiga porque estaban protegidas por una biopelícula, explicó.

El equilibrio de bacterias en la vejiga, un delicado ecosistema que los investigadores buscan comprender y proteger Getty

“Una vez que habíamos demostrado que las bacterias estaban allí, entonces surgió la idea de que la fulguración de hecho podría ser un tratamiento definitivo para estos pacientes”, dijo Zimmern. La fulguración se ha utilizado en el pasado para eliminar tumores de la vejiga, según los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU.

En este estudio, los investigadores revisaron los registros médicos de 96 mujeres posmenopáusicas tratadas con electrofulguración por infecciones urinarias recurrentes (IU) entre 2006 y 2012.

Se consideró que alrededor del 72% de las mujeres habían tenido un tratamiento exitoso. Eso significaba que tenían no más de una IU al año durante el seguimiento. Otro 22% tenía menos de tres IUs al año. Alrededor del 6% no habían cambiado.

Solo alrededor del 5% de las mujeres seguían tomando antibióticos de manera continua después de su último seguimiento, en comparación con el 74% antes de la electrofulguración, según el informe.

Las infecciones urinarias, un desafío constante para muchas mujeres, ahora tienen un nuevo enfoque de tratamiento Getty

La preocupación acerca de tomar antibióticos de manera continua o repetida para las infecciones es que con el tiempo pueden acumularse cepas resistentes de bacterias, lo que puede hacer que las IU sean aún más difíciles de tratar. A veces, eso puede llevar a la peligrosa infección sanguínea conocida como sepsis. A veces, requiere la extirpación quirúrgica de la vejiga, dijeron los investigadores.

"Es una historia complicada entre el tipo de bacterias que invaden la vejiga. Y eso es algo que debemos descubrir. Hay diferentes bacterias, tienen diferentes capacidades para adherirse a los tejidos", dijo Zimmern. "La parte fascinante de esta historia es que la mitad de las mujeres no tienen infección".

Otro estudio en el que Zimmern está involucrado está investigando qué sucede con las mujeres que no tienen estas infecciones crónicas, cómo están protegidas, pero eso aún está en curso.

Después de la electrofulguración, los médicos tienen una variedad de herramientas para ayudar a evitar que los gérmenes vuelvan a entrar en la vejiga, lo que puede incluir crema hormonal y probióticos, dijo Zimmern.

La electrofulguración, un tema de interés académico que podría cambiar el panorama del tratamiento de infecciones urinarias Getty

Los hallazgos se publicaron en la edición de octubre de la revista The Journal of Urology. El Dr. Louis Kavoussi, presidente de urología de Northwell Health en New Hyde Park, Nueva York, tenía reservas sobre si este tipo de procedimiento debería recomendarse a las mujeres en lugar del tratamiento estándar.

“¿Merece más estudio? Sí, lo merece, pero de ninguna manera es una panacea o un estándar de atención”, dijo Kavoussi.

Las mujeres posmenopáusicas pueden luchar con IU recurrentes debido a cambios en los niveles de estrógeno, que ayudan a mantener los tejidos fuertes en la pelvis, la vagina y la uretra, explicó Kavoussi. Los tejidos se vuelven más delgados con menos estrógeno, dijo.

A alguien se le puede recetar antibióticos para una IU, pero puede llevar más tiempo que un curso de antibióticos para que una barrera natural contra la infección se repueble y evite que las bacterias se adhieran a la superficie de la vejiga.

“¿Qué sucede si las bacterias entran mientras la capa es aún más débil, entonces tienen otra infección, algo llamado infección en racimo”, dijo Kavoussi.

Las bacterias en la vejiga, un enigma que el Dr. Zimmern busca descifrar a través de investigaciones pioneras crédito iStock

Kavoussi señaló que a los voluntarios del estudio también se les recetaron antibióticos durante mucho tiempo después de la electrofulguración y se preguntó si eso podría haber desempeñado un papel desproporcionado en la curación.

Sugirió algunas alternativas para las mujeres con IU recurrentes.

"Algunas de ellas son muy simples. Una es simplemente beber mucha agua", dijo Kavoussi. Estudios de investigación han examinado productos de arándanos, incluido el jugo de arándanos.

La crema de estrógeno aplicada en la abertura del tracto urinario tres veces por semana puede ayudar a construir tejido y no se absorbe sistémicamente, añadió. “Y luego la cuarta es simplemente tomar una larga dosis baja de antibióticos, durante aproximadamente cuatro a seis semanas”, dijo Kavoussi. “Todos esos métodos han demostrado ser útiles. Esto, creo, es de interés académico”, dijo Kavoussi sobre la electrofulguración.

Más información. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las infecciones del tracto urinario.

FUENTES: Philippe Zimmern, MD, profesor, urología, y director, John and Felecia Cain Center for Bladder Health, University of Texas (UT) Southwestern Medical Center, Dallas; Louis Kavoussi, MD, presidente, urología, Northwell Health, y profesor, urología, Zucker School of Medicine, New Hyde Park, Nueva York; The Journal of Urology, octubre de 2023.

*Cara Murez. Health Day Reporters © The New York Times 2023