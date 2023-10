Más de 75,000 trabajadores sindicalizados de Kaiser Permanente inician huelga

JUEVES, 5 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Trabajadores que dan atención médica a millones de estadounidenses comenzaron una huelga de tres días el miércoles después de que las negociaciones de contrato sobre niveles de personal se estancaran.

Más de 75,000 miembros de la Coalición de Sindicatos de Kaiser Permanente comenzaron a abandonar sus puestos de trabajo desde las 6 a.m. en Virginia y Washington, D.C., según informó el Washington Post. El sindicato, cuyo contrato expiró el sábado, representa a asistentes médicos, técnicos quirúrgicos y de laboratorio y farmacéuticos, entre otros empleados.Los trabajadores y el proveedor de atención médica privada sin fines de lucro más grande del país, no lograron llegar a un acuerdo durante el fin de semana. El salario y los beneficios son un problema, al igual que los niveles de personal, informó CNBC.Paula Coleman, asistente de laboratorio clínico con 10 años de experiencia que supervisa las pruebas de sangre y orina para Kaiser en Englewood, Colorado y planea ir a huelga, dijo que los bajos niveles de personal en su laboratorio ponen en peligro la atención al paciente. Coleman, a menudo la única persona trabajando en su laboratorio en las primeras horas de la mañana, teme no tener respaldo si ocurriera una emergencia mientras estuviera tomando sangre de un paciente.“Sentimos la ausencia de nuestros compañeros de trabajo todos los días”, dijo Coleman al Post. “Podría ser la madre, hermana, hermano o hija de alguien. Se trata de la seguridad del paciente.”La huelga se dirigirá a hospitales y consultorios médicos de Kaiser en California, Colorado, Oregón, Virginia, el Distrito de Columbia y el estado de Washington. Los empleados en las instalaciones de Kaiser en Georgia no se verán afectados. Kaiser Permanente atiende a casi 13 millones de pacientes y opera 39 hospitales y más de 600 consultorios médicos en todo Estados Unidos.Caroline Lucas, directora ejecutiva de la Coalición de Sindicatos de Kaiser Permanente, dijo que la escasez de personal ha hecho que las condiciones de trabajo sean inseguras y ha llevado al deterioro de la atención para los pacientes.“Seguimos teniendo trabajadores de atención médica de primera línea que están agotados y sobrecargados al máximo y abandonan la industria”, dijo Lucas a CNBC. “Tenemos personas que se lesionan en el trabajo porque intentan hacer demasiado, atender a demasiadas personas y trabajar demasiado rápido. No es una situación sostenible.”Mientras tanto, Kaiser ha dicho que tiene planes de contingencia para garantizar la atención continua al paciente, según informó CNBC.La compañía está proporcionando informes en línea y dijo que confía en que las negociaciones serán exitosas.Sin embargo, la coalición de sindicatos acusó a Kaiser de negociar de mala fe y cometer prácticas laborales injustas, según informó CNBC.Kaiser generó $25 mil millones en ingresos en el segundo trimestre de 2023. Informó una ganancia de $2 mil millones para el trimestre, en comparación con una pérdida de $1.2 mil millones durante el mismo trimestre en 2022, según informó CNBC.Más informaciónLa Universidad del Sur de California tiene más información sobre la escasez de personal en el cuidado de la salud.FUENTES: Washington Post; CNBC.