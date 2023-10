Un tercio de los pacientes con Medicaid que tienen trastorno por consumo de opioides no reciben tratamiento

MARTES, 3 de octubre de 2023 (HealthDay News) – Se ha demostrado que los medicamentos que reducen el deseo de consumo, ayudan con el trastorno por el uso de opioides, sin embargo, casi un tercio de los beneficiarios de Medicaid que enfrentan adicción a los opioides no los están recibiendo, según muestra un nuevo informe.

Existen disparidades significativas en quién recibe estos medicamentos en función de la edad, raza y estados de la unión americana, de acuerdo con el informe publicado el viernes por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU., y Medicaid necesita mejorar el acceso a los tratamientos."Medicaid está en una posición única para lograr estos objetivos, dado que se estima que el programa cubre casi el 40% de los adultos no ancianos con trastorno por consumo de opioides", indicó el informe.El análisis se basa en los datos de inscripción, elegibilidad y reclamaciones de 2021. Los resultados mostraron que más de medio millón de personas cubiertas por Medicaid y con trastorno por consumo de opioides no recibieron medicación.El Dr. Bradley Stein, director del Centro de Política de Opioides RAND y un investigador principal de políticas médicas en la Corporación RAND, dijo al diario The New York Times que pensaba que el número de personas que no reciben tratamiento sería aún mayor, pero mencionó que para ciertos grupos "las cosas no están donde deberían estar, y me pregunto: ¿Podremos mantener los éxitos o no?"Los medicamentos para la adicción incluyen metadona, buprenorfina y naltrexona.Entre los hallazgos se descubrió que, en los 15 estados que incluyeron datos sobre raza y etnia, solo el 53% de los pacientes afroamericanos recibieron medicación en comparación con el 70% de las personas blancas con trastorno por consumo de opioides. La población afroamericana ha tenido aumentos más significativos en las muertes por sobredosis.Las disparidades por edad revelan que solo el 11% de los menores de 19 años recibieron la medicación, en comparación con el 70% de aquellos de 19 a 44 años. Las cifras también fueron bajas para aquellos de 65 años o más, con menos de la mitad recibiendo estos medicamentos.Los estados con una cobertura sólida incluyen Rhode Island y Vermont con casi el 90%, mientras que aquellos con cobertura débil fueron Illinois y Mississippi con menos del 40%. Las políticas estatales sobre medicación varían ampliamente, señaló Stein.Más de la mitad de aquellos con trastorno por consumo de opioides que están cubiertos por Medicaid no recibieron medicación en 10 estados, que incluyeron poblaciones significativas en Texas y Nueva York.Mientras tanto, en 2021 más de 80,000 personas murieron por sobredosis de opioides, un aumento del 17%.Entre las barreras para el tratamiento están el estigma, la dificultad para encontrar proveedores dispuestos a prescribir estos medicamentos y la falta de conciencia por parte de los pacientes.En el informe, la oficina del inspector general esbozó pasos para que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) tomen medidas, incluyendo la creación de una campaña en redes sociales y hojas informativas.Esas recomendaciones son "indignantes", dijo a la revistaTimes la Dra. Ayana Jordan, profesora asociada de psiquiatría en la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York, quien estudia raza y adicción.Jordan habría querido ver soluciones a la escasez de medicamentos en farmacias que atienden a comunidades de color e incentivos para que los proveedores de atención médica colaboren con iglesias y otras organizaciones comunitarias a fin de aumentar las prescripciones."Ellos ’fomentan, fomentan, fomentan’ la acción, ¿qué significa eso? Nada. No es suficiente", dijo. "¿Cómo puede el gobierno federal involucrarse en hacer que los estados realmente rindan cuentas?"Jordan "está cansada de ver a tantos" pacientes morir."Estoy harta", dijo. "Hay un profundo dolor al tratar de abordar una crisis cuando estás muy limitado por la falta de legislación".Más informaciónEl Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas tiene más información sobre medicamentos para tratar el trastorno por consumo de opioides.FUENTE: New York Times.