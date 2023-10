CDC recomendarán antibiótico después del sexo para ayudar a prevenir infecciones de transmisión sexual

MARTES, 3 de octubre de 2023 (HealthDay News) -- Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. (CDC, por sus siglas en inglés) están a punto de recomendar el uso de un potente antibiótico para prevenir las infecciones de transmisión sexual.

El lunes, los CDC emitieron recomendaciones preliminares, sugiriendo que los médicos consideren recetar doxiciclina para ayudar a prevenir la propagación de enfermedades.Funcionarios informaron a CBS News que este enfoque podría marcar un punto de inflexión en la epidemia nacional en curso de infecciones de transmisión sexual, o ITS.Conocido como Doxy-PEP — abreviatura de doxiciclina post-exposición — el enfoque propone tomar el antibiótico después de una posible exposición a una ITS en lugar de esperar hasta después de que se diagnostique una enfermedad."Vamos a necesitar innovaciones revolucionarias para revertir la epidemia de ITS. Y Doxy-PEP es la primera intervención de prevención importante que tenemos para las ITS en décadas", dijo el Dr. Jonathan Mermin, director del Centro Nacional de los CDC para el VIH, Hepatitis Viral, ETS y Prevención de la Tuberculosis, en una entrevista con CBS News.Si se adopta la recomendación preliminar, se recomendaría Doxy-PEP para hombres gay y bisexuales; otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; y mujeres transgénero que hayan sido diagnosticadas con por lo menos una ITS causada por bacterias en el último año. Esas infecciones incluyen gonorrea, clamidia o sífilis.Se espera que los CDC aconsejen a los médicos que consideren recetar una dosis de 200 mg de doxiciclina "para estos pacientes dentro de las 72 horas después de relaciones sexuales orales, vaginales o anales.La agencia necesita más datos antes de recomendarlo para otros grupos.Los CDC no son los primeros en respaldar esta estrategia. Los departamentos de salud de California, Michigan y Nuevo México, entre otras agencias, ya tienen orientación sobre Doxy-PEP.David Harvey, director ejecutivo de la Coalición Nacional de Directores de ETS, elogió la recomendación."No hay mucho dinero en la atención, prevención e investigación de las ITS", dijo Harvey a CBS News. "Así que este desarrollo es profundo para nuestro campo. Y la comunidad ya ha estado trabajando duro para implementar Doxy-PEP y los médicos en algunas clínicas de salud pública están recetando esto ampliamente".Las recomendaciones de los CDC podrían ayudar a cubrir el costo de las píldoras a través de los presupuestos de salud pública y el seguro, dijo.Como parte de la recomendación preliminar de los CDC, hay una solicitud para que los médicos evalúen los efectos secundarios de Doxy-PEP y realicen pruebas cada tres a seis meses para detectar infecciones."Las evaluaciones más grandes a veces pueden mostrar resultados negativos que se han pasado por alto en ensayos aleatorios más pequeños", dijo Mermin a CBS News. "Así que vamos a continuar monitoreando y evaluando la implementación de Doxy-PEP con el tiempo."La preocupación es si esta idea llevará a una resistencia a los antibióticos. Expertos que hablaron en una reunión de la Asociación Nacional de Funcionarios de Salud del Condado y la Ciudad el año pasado advirtieron sobre ese problema.Los CDC planean monitorear la resistencia a los antibióticos y actualizar las pautas según sea necesario, dijo Mermin."Quedan preguntas importantes sobre los riesgos potenciales", añadió.Los CDC están aceptando comentarios sobre las recomendaciones durante 45 días hasta el 16 de noviembre. Es probable que se publique una versión final a principios del próximo año."Creemos que este es el paso correcto en este momento, aunque la ciencia todavía está evolucionando", dijo Mermin.Más informaciónLa Organización Mundial de la Salud tiene más sobre las infecciones de transmisión sexual.FUENTES: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., recomendación preliminar, 2 de octubre de 2023; CBS News, 2 de octubre de 2023.