Un estudio científico comparó cómo incide fumar y beber café en el riesgo de un nacimiento prematuro

(HealthDay News) -- Fumar durante el embarazo es un factor de riesgo significativo para los nacimientos prematuros, pero beber café no lo es, sugiere una nueva investigación.

Las mujeres que fumaron durante el embarazo tuvieron 2,6 veces más probabilidades de dar a luz prematuramente en comparación con las no fumadoras, un riesgo que fue el doble que las estimaciones anteriores, encontraron los científicos de la Universidad de Cambridge.

”Hemos sabido durante mucho tiempo que fumar durante el embarazo no es bueno para el bebé, pero nuestro estudio muestra que es potencialmente mucho peor de lo que se pensaba anteriormente. Pone al bebé en riesgo de complicaciones potencialmente graves por crecer demasiado lentamente en el útero o por nacer demasiado pronto”, dijo Gordon Smith, jefe del departamento de obstetricia y ginecología en Cambridge, en el Reino Unido.

El estudio también mostró que con el tabaquismo prenatal, un bebé tenía cuatro veces más probabilidades de ser pequeño para su edad gestacional. Esto conlleva el riesgo de complicaciones potencialmente graves, incluidas dificultad respiratoria e infecciones.

Por otro lado, la alta ingesta de cafeína al tomar café u otras bebidas no tuvo el mismo efecto, a pesar de que se ha demostrado anteriormente que está asociada con menores pesos al nacer y posiblemente restricción del crecimiento fetal.

El equipo no encontró evidencia de que fumar redujera el riesgo de preeclampsia, que se había observado en investigaciones anteriores (Pexels)

En este estudio, los científicos midieron niveles de subproductos químicos creados cuando sustancias como el tabaco y la cafeína se procesan en el cuerpo. Los investigadores reclutaron a más de 4.200 mujeres que asistieron al Hospital Rosie, parte de Cambridge University Hospitals NHS Foundation Trust, entre 2008 y 2012 como parte del estudio de Predicción de Resultados del Embarazo (POP, por sus siglas en inglés).

Los científicos analizaron muestras de sangre tomadas de un subconjunto de estas mujeres cuatro veces durante sus embarazos. Observaron los niveles del metabolito cotinina para evaluar la exposición al humo. Esto puede detectarse en sangre, orina y saliva.

Solo dos de cada tres mujeres con niveles detectables de cotinina en cada muestra de sangre eran fumadoras autoinformadas. Entre las 914 mujeres incluidas en el análisis de fumadores, casi el 79% no tuvo exposición al tabaquismo durante el embarazo, aproximadamente el 12% tuvo alguna exposición y el 10% tuvo exposición constante.

En comparación con las mujeres que no estuvieron expuestas al tabaco durante el embarazo, aquellas con exposición constante tuvieron 2,6 veces más probabilidades de experimentar un parto prematuro espontáneo y cuatro veces más probabilidades de experimentar restricción del crecimiento fetal, informaron los investigadores. Los autores también encontraron que los bebés nacidos de fumadoras pesaban un promedio de 387 gramos (alrededor de 14 onzas) menos que los bebés nacidos de no fumadoras, lo que es aproximadamente un 10% más pequeño que el peso de un recién nacido promedio.

El equipo no encontró evidencia de que fumar redujera el riesgo de preeclampsia, que se había observado en investigaciones anteriores. ”Esperamos que este conocimiento ayude a animar a las futuras mamás y a las mujeres que planean un embarazo a acceder a los servicios para dejar de fumar. El embarazo es un momento clave en el que las mujeres dejan de fumar y si pueden permanecer sin tabaco después del nacimiento, hay beneficios para toda la vida para ellas y sus hijos”, dijo Smith en un comunicado de prensa de la universidad.

En la evaluación de la cafeína, los investigadores buscaron el metabolito paraxantina, que representa el 80% del metabolismo de la cafeína. Entre las 915 mujeres incluidas en el análisis de cafeína, el 12,8% tuvo bajos niveles de paraxantina durante el embarazo, el 74% tuvo niveles moderados y el 13,2% tuvo niveles altos. Hubo poca evidencia de una asociación entre la ingesta de cafeína y cualquiera de los resultados adversos.

Los hallazgos fueron publicados el 27 de septiembre en el International Journal of Epidemiology. El trabajo fue apoyado por el National Institute for Health and Care Research, Cambridge Biomedical Research Centre y el Medical Research Council.

Más información: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el nacimiento prematuro.

FUENTE: Universidad de Cambridge, comunicado de prensa, 27 de septiembre de 2023.