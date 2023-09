El presidente Biden recibe las vacunas contra  COVID y gripe

MARTES, 26 de septiembre de 2023 (HealthDay News) – El presidente Joe Biden ha sido recientemente vacunado contra tres importantes virus respiratorios que podrían propagarse ampliamente este otoño e invierno.

Te puede interesar: Los pediatras de EEUU alertaron sobre los efectos de la dieta cetogénica en niños

Biden recibió tanto el refuerzo actualizado de la vacuna contra COVID, como su vacuna anual contra la gripe el viernes, escribió el médico de la Casa Blanca, Kevin O’Connor, en un memorando de la Casa Blanca. El presidente recibió la nueva vacuna para el virus respiratorio sincitial (VRS) hace varias semanas."Al entrar en la temporada de resfriados y gripe, el Presidente anima a todos los estadounidenses a seguir su ejemplo y a consultar con su proveedor de atención médica o farmacéutico para asegurarse de que están completamente vacunados", añadió O’Connor.Biden, de 80 años, tuvo COVID en julio de 2022, lo que también incluyó una reinfección después de tomar el medicamento antiviral Paxlovid.La primera dama, Jill Biden, tuvo COVID más recientemente, dando positivo a principios de este mes. Solo presentó síntomas leves.Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. recomiendan que todos los estadounidenses de 6 meses de edad en adelante reciban el nuevo refuerzo de la vacuna contra COVID, en medio de miles de hospitalizaciones continuas y cientos de muertes en Estados Unidos cada semana.Sin embargo, las personas deben asegurarse de no tener síntomas de COVID y, si los tienen, deben completar los tiempos de aislamiento recomendados antes de obtener esa vacuna actualizada, dijeron los CDC.Los estadounidenses que han tenido lo que se conoce como síndrome inflamatorio multisistémico deberían esperar hasta que se hayan recuperado de sus enfermedades y hayan pasado 90 días desde el diagnóstico antes de recibir el refuerzo, informó la agencia informativa Associated Press.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE. UU. tienen más información sobre la vacunación contra la COVID-19.FUENTE: Casa Blanca, memorando, 23 de septiembre de 2023; Associated Press.