Retiran queso Kraft rebanado y envuelto individualmente por riesgo de asfixia

LUNES, 25 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Kraft Heinz anunció el retiro del mercado de más de 83,000 paquetes de sus productos de queso procesado Kraft Singles American debido a un defecto en la envoltura de plástico que protege las rebanadas.

Te puede interesar: Químicos PFAS comunes vinculados a cánceres en mujeres

Un problema temporal surgió en una de las máquinas de envoltura, haciendo que una delgada tira de película individual permanezca en la rebanada de queso después de retirarla del envoltorio. Tener esta película podría ser desagradable, dijo la compañía, y podría causar arcadas o representar un riesgo de asfixia, según una notificación de retiro publicada en el sitio de internet de la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA, por sus siglas en inglés).Kraft Heinz descubrió el problema tras recibir varias quejas de los consumidores. Esto incluyó seis quejas de clientes que dijeron que se atragantaron con el producto. Sin embargo, no se han reportado lesiones ni problemas graves de salud.La compañía dijo que ya solucionó el problema con la máquina en cuestión e inspeccionó todas las demás máquinas de procesamiento. Se recomienda a los consumidores no comer las rebanadas afectadas y devolverlas a la tienda donde fueron compradas para un cambio o reembolso.Pueden ponerse en contacto con Kraft Heinz de 9 a.m. a 6 p.m. hora del Este de los EE.UU., de lunes a viernes, al 1-800-280-8252 para verificar si el queso que compraron forman parte del retiro y recibir un reembolso.Los paquetes de queso retirados llevan la etiqueta 16 oz. Kraft Singles American Pasteurized Prepared Cheese Product con un Código Universal de Producto (UCP, por sus siglas en inglés) individual de 0 2100061526 1 y fecha de caducidad del 10 ENE 24 al 27 ENE 24. Los paquetes individuales en este retiro tienen una S y número 72 en el código de fabricación.El retiro también incluye paquetes multipack de 3 lb. de Kraft Singles American Pasteurized Prepared Cheese Product con un UPC de cartón de 0 2100060491 3 y fecha de caducidad del 09 ENE 2024 al 13 ENE 2024 y al 16 ENE 2024.Kraft Heinz se disculpó por las molestias.Más informaciónLa Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. tiene más información sobre retiros del mercado.FUENTE: Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU., comunicado de prensa, 20 de septiembre de 2023.