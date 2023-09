Los nuevos medicamentos para la diabetes podrían no ser tan efectivos en pacientes afroamericanos

LUNES, 25 de septiembre de 2023 (HealthDay News) - Una nueva investigación sugiere que algunos tratamientos nuevos para la diabetes podrían no ser tan beneficiosos para los pacientes afroamericanos, después de que ensayos anteriores de medicamentos incluyeran a un pequeño número de personas no blancas.

Te puede interesar: Químicos PFAS comunes vinculados a cánceres en mujeres

No está claro todavía si los medicamentos, llamados inhibidores del cotransportador de sodio y glucosa 2 (SGLT2-I, por sus siglas en inglés) y agonistas del receptor del péptido 1 similar al glucagón (GLP1-Ras, por sus siglas en inglés), en realidad tienen menos beneficio para los pacientes afroamericanos o si el reducido tamaño de la muestra no fue confiable.

"Dada la evidencia bien documentada de que las poblaciones afroamericanas y otras minorías étnicas tienen más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 y a una edad más temprana, la falta constante de beneficios que observamos entre las poblaciones afroamericanas es preocupante", dijo el investigador principal, Samuel Seidu, profesor de diabetes en atención primaria y medicina cardiometabólica en la Universidad de Leicester en el Reino Unido.

Te puede interesar: Hacer ejercicio temprano por la mañana podría ser mejor para controlar el peso.

"Minimizar las variaciones raciales y étnicas en las complicaciones cardiovasculares y renales de la diabetes tipo 2 requiere un acceso mejorado y específico a la atención y el tratamiento para los que tienen mayor riesgo", dijo Seidu en un comunicado de prensa de la universidad.

El nuevo análisis de 14 ensayos controlados y aleatorizados con estos medicamentos mostró una falta constante de beneficios cardíacos y renales en las poblaciones afroamericanas.

Te puede interesar: La mayoría de las infecciones hospitalarias por Clostridium Difficile no se transmiten entre pacientes

La enfermedad cardíaca es la principal causa de enfermedad grave y muerte asociada con la diabetes tipo 2. La enfermedad renal es otra complicación común.

Para las poblaciones blancas y asiáticas, los SGLT2-I y GLP1-RA tuvieron efectos beneficiosos sobre la presión arterial, el control del peso y la función renal. Redujeron significativamente el riesgo de problemas cardíacos graves y enfermedades renales.

Los autores no encontraron evidencia de estos efectos beneficiosos en las poblaciones afroamericanas.

Los hallazgos fueron publicados el 22 de septiembre en el Journal of the Royal Society of Medicine.

"Es bastante claro a partir de los datos actuales que algunos grupos raciales o étnicos, como las poblaciones afroamericanas, estaban subrepresentados en todos los ensayos incluidos", dijo Seidu.

La participación en los ensayos osciló entre el 66.6% y el 93.2% para blancos; 1.2% a 21.6% para asiáticos; y 2.4% a 8.3% para afroamericanos.

Los investigadores dijeron que la falta constante y significativa de beneficio para las poblaciones afroamericanas sugiere que otros factores podrían estar en juego.

"Ya sea que las diferencias se deban a problemas con la subrepresentación de estas poblaciones y al bajo poder estadístico, o a variaciones raciales o étnicas en la forma en que el cuerpo y estos medicamentos interactúan entre sí, se necesita una investigación más profunda", dijo Seidu. "Por lo tanto, es importante que quienes los recetan no se apresuren a negar estos novedosos tratamientos a poblaciones afroamericanas basándose en esta investigación".

Más información

La Asociación Americana de Diabetes tiene más sobre los medicamentos para la condición.

FUENTE: Sage, comunicado de prensa, 21 de septiembre de 2023.