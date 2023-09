Estados Unidos reanuda el programa gratuito de pruebas de COVID

VIERNES, 22 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Los estadounidenses podrán volver a obtener pruebas gratuitas de COVID-19 para hacer en casa.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. (HHS, por sus siglas en inglés) anunció el miércoles que invertirá 600 millones de dólares para comprar y ofrecer las pruebas, producidas por 12 fabricantes nacionales, y comenzará a aceptar pedidos para esas pruebas el lunes a través de covidtests.gov."La Administración Biden-Harris, en asociación con fabricantes nacionales, ha avanzado significativamente en abordar las vulnerabilidades en la cadena de suministro de EE. UU. al reducir nuestra dependencia de la fabricación en el extranjero", dijo el Secretario del HHS, Xavier Becerra, en un comunicado de prensa de la agencia. "Estas inversiones críticas fortalecerán los niveles de producción de nuestro país de pruebas rápidas de COVID-19 para hacer en casa y ayudarán a mitigar la propagación del virus".Los hogares que realicen pedidos recibirán cuatro pruebas gratuitas.Este plan no solo pondrá pruebas en manos de la gente en caso de otro repunte de COVID, sino que aumentará la capacidad de fabricación nacional, señalaron las autoridades.Los fabricantes pueden vender pruebas directamente a los minoristas, en lugar del gobierno, si hay una demanda significativa de ellas, dijo Dawn O’Connell, secretaria adjunta para preparación y respuesta en el HHS.El gobierno pagará alrededor de 200 millones de pruebas para reponer las reservas del país, dijo el HHS.Las pruebas gratuitas se ofrecieron anteriormente en otros momentos durante la pandemia, incluyendo desde principios de 2022 hasta el verano de ese año y desde finales de 2022 hasta la primavera de 2023.El gobierno también está alentando a los estadounidenses a recibir los nuevos refuerzos de la vacuna contra COVID.Becerra recibió sus vacunas de COVID y gripe públicamente el miércoles, informó el New York Times."Me siento cómodo, después de haber recibido las vacunas, de que podría abrazar y besar a mi madre sin ser responsable de enfermarla", dijo Becerra, y añadió que "nadie está seguro hasta que todos estén seguros".La madre de Becerra está a punto de cumplir 90 años.Todos los estadounidenses a partir de los 6 meses de edad deberían recibir por lo menos una dosis de los nuevos refuerzos de Pfizer o Moderna, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU.Las hospitalizaciones por COVID han estado aumentando, pero son bajas en comparación con momentos anteriores de la pandemia, informó el Times.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre las vacunas contra COVID-19.FUENTE: Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., comunicado de prensa, 20 de septiembre de 2023; New York Times.