Una cama promedio de hospital tiene una gran huella de carbono

JUEVES, 21 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- ¿Cuán grande es la huella de carbono de una cama de hospital?

Es bastante grande, según muestra una nueva investigación.

Una sola cama de hospital equivale aproximadamente a la huella de carbono de cinco hogares canadienses, según investigadores que estudiaron un hospital de la Columbia Británica durante 2019. Identificaron el uso de energía y agua así como la compra de productos médicos como los principales puntos críticos de energía del hospital, representando más de la mitad de la huella de carbono anual del hospital."En nuestro trabajo, a menudo encontramos que las huellas ambientales más grandes están donde menos te lo esperas. Como dice el dicho: ’Lo que no se ve, no se siente’", dijo el investigador Alex Cimprich. Es un investigador postdoctoral en la Escuela de Medio Ambiente, Empresa y Desarrollo de la Universidad de Waterloo. "El objetivo es hacer que las huellas ambientales ocultas sean más visibles para que podamos empezar a manejarlas."Para el estudio, los investigadores evaluaron miles de productos comprados por hospitales, utilizando una combinación de muestreo estadístico y cálculos de intensidad de carbono — equivalente de CO2 por dólar gastado — para calcular las huellas de carbono."Los resultados sugieren que las iniciativas de sostenibilidad hospitalaria necesitan mirar más allá para lograr reducciones de emisiones más profundas", dijo Cimprich en un comunicado de prensa de la universidad. "Mientras que el transporte de pacientes y productos suministrados a hospitales así como los residuos hospitalarios son áreas visibles de preocupación ambiental, otras áreas más ocultas, como las cadenas de suministro de productos médicos, podrían tener huellas ambientales mucho más grandes."Investigaciones futuras podrían examinar más detenidamente los puntos críticos específicos identificados, sugirieron los investigadores. El enfoque también podría aplicarse a otros hospitales y otros tipos de instalaciones de atención médica, como atención primaria o atención a largo plazo, o incluso organizaciones fuera del sector de la atención médica, dijeron los autores del estudio.Los hallazgos fueron publicados recientemente en la revista Journal of Industrial Ecology.Más informaciónLa Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. proporciona información sobre las emisiones de gases de efecto invernadero.FUENTE: Universidad de Waterloo, comunicado de prensa, 20 de septiembre de 2023.