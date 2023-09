Pronto habrá una píldora anticonceptiva sin receta, pero, ¿quién cubrirá los gastos?

MIÉRCOLES, 20 de septiembre de 2023 (HealthDay News) - Se espera que la primera píldora anticonceptiva de venta libre llegue a las farmacias a principios de 2024, pero surgen preguntas sobre el costo y la cobertura del seguro.

Te puede interesar: El reflujo gastroesofágico crónico no eleva el riesgo de cáncer de esófago, afirma un estudio

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA) aprobó Opill (norgestrel), sin receta médica, para prevenir el embarazo en julio, pero el fabricante de la píldora, Perrigo, aún no ha anunciado el precio del anticonceptivo. Hasta ahora, solo seis estados exigen la cobertura de algunos métodos anticonceptivos de venta libre: California (vigente en 2024), Maryland, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Washington, según la KFF (Kaiser Family Foundation, organización que ofrece información sobre políticas de salud).

"La asequibilidad es un aspecto clave para garantizar que las personas tengan acceso a los anticonceptivos y a Opill una vez que esté en los estantes", dijo Victoria Nichols, directora del proyecto Free the Pill (liberen la píldora), durante una reciente conferencia de prensa de KFF sobre la cobertura del seguro de anticonceptivos de venta libre. Free the Pill es una coalición que ha estado abogando por la venta libre de las píldoras anticonceptivas durante casi dos décadas.

Te puede interesar: El riesgo de depresión y ansiedad aumenta en personas que consumen tabaco y marihuana

"Muchas personas están acostumbradas a no pagar nada por los anticonceptivos cuando se los recetan, y [todos los anticonceptivos] deben estar completamente cubiertos por los seguros en planes privados y públicos", señaló Nichols.

Existe una política federal que exige que la mayoría de los planes de seguro médico privado y los programas de expansión de Medicaid cubran todos los métodos anticonceptivos con receta aprobados por la FDA sin copago, pero aún no existe un requisito federal que haga lo mismo con los métodos anticonceptivos sin receta, explicó.

Te puede interesar: El aire contaminado podría aumentar el riesgo de cáncer de mama

Para anticiparse a cualquier posible problema de acceso antes de que se lance Opill, los investigadores de KFF realizaron entrevistas con 80 partes interesadas de planes de seguros privados, programas estatales de Medicaid y farmacias de cadena en los estados que ya exigen dicha cobertura.

¿Qué encontraron en su informe? En general, las personas necesitarán obtener Opill en el mostrador de la farmacia, en lugar de en los estantes, para que su plan lo cubra. En algunos planes de salud privados, las personas podrán pagar Opill en la caja y luego buscar el reembolso con su seguro.

"El sistema actual está diseñado para cubrir medicamentos con receta, no de venta libre, y hay falta de uniformidad en las prácticas de facturación, lo que genera confusión entre muchos actores clave", dijo Michelle Long, analista de políticas sénior para la Política de Salud de las Mujeres en KFF.

También existe una brecha en el nivel de conciencia. "Pocos planes proporcionan información sobre este beneficio en materiales dirigidos a los inscritos", dijo Long.

La clave es hacer el proceso lo más fluido posible, agregó Nichols. "Si exiges pasos adicionales para los consumidores, es otra barrera, como requerirles que presenten recibos", dijo.

Al llamar a los estados que ya han promulgado beneficios para anticonceptivos de venta libre como "pioneros", dijo que se necesita más trabajo para difundir la conciencia sobre este beneficio, y que estos esfuerzos pueden requerir financiación.

También es necesario una mayor conciencia entre los farmacéuticos, dijo Don Downing, profesor clínico en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Washington en Seattle.

Los farmacéuticos deben saber que no hay restricciones de edad y no se necesita el consentimiento de los padres para Opill (a menos que se impongan dichas restricciones en estados específicos), dijo Downing.

No hay un sistema estándar que los farmacéuticos puedan usar para procesar reclamaciones relacionadas con anticonceptivos de venta libre, añadió. Simplificar este proceso debería incluir la creación de un Identificador Nacional de Proveedor (NPI) ficticio universal. Un NPI es un número de identificación único para proveedores de atención médica para que puedan transmitir información de salud.

Otra opción es que los estados emitan órdenes permanentes, que afirman que un farmacéutico no está recetando sino simplemente cumpliendo una solicitud preautorizada para proporcionar un producto. Con las órdenes permanentes, los farmacéuticos no completarán la información de reclamaciones y no pueden ser considerados responsables, como podrían ser si estuvieran recetando el producto.

La Dra. Christine Gilroy, directora médica de Express Scripts en Denver, agregó que los farmacéuticos deben ser reembolsados adecuadamente y no estar demasiado agobiados por cualquier proceso de envío de reclamaciones. Su tiempo podría ser mejor empleado asesorando a los pacientes y administrando vacunas en lugar de ingresar grandes cantidades de información en una base de datos para obtener el reembolso de Opill, explicó.

Más información

KFF tiene más información sobre las píldoras anticonceptivas de venta libre.

FUENTES: Victoria Nichols, MPH, directora del proyecto, Free the Pill, Oakland, Calif.; Michelle Long, MPH, analista de políticas senior, Women’s Health Policy, KFF, San Francisco; Don Downing, profesor clínico, Facultad de Farmacia de la Universidad de Washington, Seattle; Christine Gilroy, directora médica, Express Scripts, Denver; Conferencia de prensa de KFF, 15 de septiembre de 2023.