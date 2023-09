¿Podría el humo de los incendios forestales aumentar las tasas de suicidio en zonas rurales?

Las muertes por suicidio en condados rurales aumentaron de aproximadamente 12 por 1 millón de residentes cada mes en 2007, a alrededor de 16 muertes por millón de residentes para 2019 EFE/ Camilo Tapia

LUNES, 11 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Como este verano ha demostrado, las masivas columnas de humo generadas por los incendios forestales pueden contaminar el aire de regiones situadas a muchos kilómetros de distancia. Ahora, un nuevo estudio plantea la pregunta de si esa contaminación está contribuyendo al aumento de los suicidios en la América rural.

Los investigadores encontraron una correlación entre la contaminación del aire debido al humo "a la deriva" de los incendios forestales y un aumento en las tasas de suicidio de los condados estadounidenses. Sin embargo, la conexión no se observó en todas partes: estuvo concentrada en los condados rurales y entre ciertos grupos con una tasa de suicidio relativamente alta desde el principio: hombres blancos en edad laboral sin educación universitaria.Por cada aumento del 10% en los contaminantes del aire debido a incendios forestales, el estudio encontró que la tasa de suicidio mensual de un condado rural aumentó en un 1,5%, en promedio.El estudio fue publicado el 11 de septiembre en las Actas de la Academia Nacional de Ciencias. No puede probar que el aire contaminado sea el culpable. Y los expertos señalan que no está claro exactamente qué está sucediendo.Sin embargo, los hallazgos añaden evidencia que relaciona la contaminación del aire -- y más ampliamente, el cambio climático -- con consecuencias para la salud mental. Estudios recientes han vinculado la exposición a alta contaminación del aire con agresión y un mayor riesgo de depresión, ansiedad e incluso demencia.Y hay cierta comprensión de por qué las "sustancias nocivas en el aire" podrían dañar no solo la salud física, sino también la mental, según David Molitor, el principal investigador del nuevo estudio.

Las pequeñas partículas en la contaminación del aire, incluido el humo de incendios forestales, pueden ser inhaladas profundamente en los pulmones y entrar en el torrente sanguíneo.”Las partículas pequeñas pueden penetrar las membranas celulares y causar estrés a nivel celular”, dijo Molitor, profesor asociado de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign.Esto, señaló, incluye células en el cerebro. Por lo tanto, inhalar contaminantes del aire no solo puede desencadenar un ataque cardíaco o empeorar una enfermedad pulmonar en personas vulnerables, dijo Molitor, sino que también puede exacerbar condiciones de salud mental existentes.Para el nuevo estudio, su equipo se centró en la contaminación del aire generada por incendios forestales, en parte porque se espera que los incendios forestales se vuelvan cada vez más comunes e intensos en los próximos años, debido al aumento de las temperaturas, la sequía y el desarrollo en terrenos previamente vírgenes.Pero también está el hecho de que las columnas de humo de los incendios forestales viajan largas distancias, y la mayoría de las personas expuestas a los contaminantes del aire viven en realidad muy lejos del propio incendio, dijo Molitor. Por lo tanto, el empeoramiento de la salud mental en esas poblaciones no sería atribuible a, por ejemplo, el trauma del desastre natural.Los investigadores utilizaron datos satelitales para rastrear la ubicación de las columnas de humo de incendios forestales en todo Estados Unidos, así como las concentraciones de contaminación del aire a nivel del suelo en los condados estadounidenses, entre 2007 y 2019. Compararon las fluctuaciones en los niveles de contaminación del aire mensuales de los condados contra las tendencias en sus tasas de suicidio.Durante el período de estudio, las tasas de suicidio fueron consistentemente más altas en los condados rurales que en los urbanos y también mostraron un aumento más pronunciado con el tiempo. Las muertes por suicidio en condados rurales aumentaron de aproximadamente 12 por 1 millón de residentes cada mes en 2007, a alrededor de 16 muertes por millón de residentes para 2019.Las tasas de suicidio en condados rurales también parecieron ser más sensibles a los cambios en la calidad del aire, encontraron los investigadores: el empeoramiento de la calidad del aire se correlacionó con un aumento en los suicidios solo en áreas rurales.El aumento fue más pronunciado durante el mes de exposición al aire contaminado, pero los investigadores estiman que el impacto dura aproximadamente cinco meses.Profundizando aún más, el equipo de Molitor descubrió que el vínculo entre contaminación-suicidio estaba concentrado entre hombres blancos en edad laboral con diploma de escuela secundaria o menos. Ese es un grupo con una tasa de suicidio relativamente alta, en promedio, señaló Molitor.Sin embargo, se sabe que los adultos mayores también tienen un riesgo elevado de suicidio, pero la contaminación del aire no mostró ningún efecto en esas muertes entre los residentes rurales mayores de 65 años.Una posible explicación, dijo Molitor, es que las personas en edad laboral en esos condados están más expuestas a la contaminación del aire, incluido a través del trabajo al aire libre.El Dr. Joshua Wortzel es presidente del comité sobre cambio climático y salud mental de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense.Dijo que, aunque este estudio no prueba una relación de causa y efecto, está en línea con la investigación que relaciona las olas de calor con el deterioro de la salud mental y aumentos en los intentos y muertes por suicidio.En general, dijo Wortzel, se piensa que el calor extremo puede dañar la salud mental tanto directa como indirectamente, por ejemplo, a través de la inflamación en el cerebro y el sueño deficiente, que puede exacerbar condiciones psiquiátricas existentes.Del mismo modo, Wortzel dijo que la contaminación del aire puede tener efectos directos e indirectos.En cuanto a los hallazgos sobre los condados rurales, Wortzel dijo que se pregunta si el acceso limitado a la atención médica en esas áreas juega un papel. Las personas pueden no recibir ayuda para los síntomas de salud mental y, en caso de un intento de suicidio, es posible que sean menos propensas a recibir atención de emergencia a tiempo, en comparación con los residentes de la ciudad.”Este es un estudio realmente revelador”, dijo Wortzel. “Esperemos que brinde a los legisladores aún más argumentos para abordar el cambio climático.”Más informaciónLa Asociación Psiquiátrica Estadounidense tiene más sobre el cambio climático y la salud mental.FUENTES: David Molitor, PhD, profesor asociado, finanzas, Facultad de Negocios Gies, Universidad de Illinois en Urbana-Champaign; Joshua Wortzel, MD, presidente, comité sobre cambio climático y salud mental, Asociación Psiquiátrica Estadounidense, Washington, D.C., y becario de psiquiatría infantil y adolescente, Facultad de Medicina Warren Alpert de la Universidad Brown, Providence, R.I.; Actas de la Academia Nacional de Ciencias, 11 de septiembre de 2023.