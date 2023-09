Los opuestos podrían no atraerse después de todo, concluye un estudio de millones de parejas

VIERNES, 8 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Existe un dicho que sostiene que en las relaciones románticas, los opuestos se atraen. Ahora, un nuevo estudio extenso confirma que, como muchos viejos refranes, es incorrecto.

Te puede interesar: Moderna afirma que la actualización de su vacuna contra la COVID ofrece protección contra la nueva variante altamente mutada

En un análisis de aproximadamente 200 estudios que involucran a millones de parejas, los investigadores concluyeron que hay poca evidencia detrás de la afirmación de que los opuestos se atraen. Si acaso, el dicho sobre que "los pájaros del mismo plumaje vuelan juntos" es mucho más cercano a la realidad.En cuanto a los cientos de "rasgos" que el estudio analizó, desde inclinaciones políticas hasta hábitos de fumar y beber, los compañeros eran casi siempre más similares que diferentes.Sólo en relación con el 3% de los rasgos, las personas tendían a emparejarse con alguien que tenía inclinaciones diferentes, según los hallazgos publicados recientemente en la revista Nature Human Behaviour.Para ser justos con el refrán, los hallazgos no significan que las personas pocas veces se sienten atraídas por alguien muy diferente a ellas."Analizamos a parejas que conviven y son padres", explicó la investigadora principal, Tanya Horwitz, candidata a doctorado en la Universidad de Colorado Boulder. "Por lo tanto, este estudio se refiere a relaciones a largo plazo".En promedio, los hallazgos muestran que los compañeros a largo plazo son similares en muchos aspectos: desde creencias religiosas y políticas, antecedentes educativos y ciertos aspectos de la inteligencia, hasta hábitos de vida.Los resultados se basan en datos de 199 estudios publicados que involucran a millones de parejas de hombres y mujeres, que datan de 1903. Los investigadores también hicieron su propio análisis de datos del UK Biobank, un proyecto de investigación en curso que está recolectando información de salud y genética de unos 500,000 adultos británicos.En total, los investigadores analizaron más de 150 "rasgos", evaluando cuántas veces las parejas estaban de acuerdo en cada uno. Y para el 82% al 89% de esos rasgos, los compañeros eran claramente más propensos a ser similares que diferentes.Entre los rasgos en los que las parejas estaban más alineadas se encontraban las creencias políticas y religiosas, el nivel de educación, ciertas mediciones de coeficiente intelectual (CI) y los hábitos de fumar y beber.Luego estaban los rasgos de personalidad, donde, según Horwitz, había menos certeza sobre si los opuestos se atraen o repelen.En general, el estudio encontró que los compañeros tendían a ser más similares que diferentes en los "cinco grandes" rasgos de personalidad (extraversión, apertura, amabilidad, responsabilidad y neuroticismo). Pero las correlaciones no eran tan fuertes como las de factores como actitudes políticas o religiosas.Los extrovertidos, por ejemplo, eran sólo ligeramente más propensos a emparejarse con otro extrovertido que con un introvertido, según Horwitz. El hallazgo fue similar en cuanto a la neurosis.Sólo hubo unos pocos rasgos en los que, en el estudio del UK Biobank, los compañeros eran algo más propensos a ser opuestos que a estar en sintonía. Uno era el "cronotipo", es decir, los noctámbulos se emparejaban más a menudo con madrugadores que con otros noctámbulos.Horwitz no tenía una explicación clara para eso y dijo que es posible que fuera un hallazgo casual.¿De dónde provino la noción de que los opuestos se atraen? Horwitz señaló que la investigación en la década de 1950, del psicólogo Robert Winch, sugirió que algunos rasgos son "complementarios". Así que una persona podría elegir una pareja que tenga cualidades "opuestas" que complementen algunas de las suyas.Pero ha habido pocos datos científicos que respalden la idea de que los opuestos se atraen."Es básicamente sabiduría popular", dijo Angela Bahns, profesora asociada de psicología en Wellesley College en Massachusetts.Bahns, que no participó en la nueva investigación, ha estudiado el tema. En un estudio de 2016, descubrió que tanto en las parejas románticas como en las amistades, las personas suelen sentirse atraídas por individuos afines. Y no había evidencia de que los compañeros o amigos cambiaran con el tiempo para estar más sincronizados; las similitudes estaban allí desde el principio.Parte de la historia es "estructural", explicó Bahns. Si eres graduado universitario, por ejemplo, es más probable que estés rodeado de muchos graduados universitarios, en comparación con alguien con solo un diploma de secundaria.Pero también está el hecho de que las similitudes pueden ser muy atractivas: es "validador", dijo Bahns, cuando alguien comparte tus creencias.Curiosamente, Bahns ha descubierto que en un entorno más grande y diverso, como una gran universidad versus una universidad pequeña, por ejemplo, las personas suelen ser incluso más similares a sus parejas románticas y amigos.Bahns dijo que esto podría deberse a que cuando tienes un gran grupo de posibles compañeros y amigos, puedes, consciente o inconscientemente, ser más selectivo.Sin embargo, nadie está diciendo que las personas no puedan tener relaciones cercanas simplemente porque son diferentes en algunos aspectos."Esto no significa que las personas no puedan o no deban sentirse atraídas por alguien diferente a ellas", dijo Horwitz. "Estamos hablando de lo que se observa en las relaciones, en promedio."Este estudio no incluyó parejas del mismo sexo, que han sido objeto de mucha menos investigación. Si los datos sobre esas parejas se hubieran incluido, cualquier hallazgo específico para ellas podría haberse perdido en el océano de datos sobre parejas heterosexuales.En su lugar, los investigadores están haciendo un análisis separado centrado en parejas del mismo sexo.Más informaciónLa Clínica Cleveland tiene más sobre relaciones saludables.FUENTES: Tanya Horwitz, BA, candidata a doctorado, Instituto de Genética del Comportamiento, Universidad de Colorado Boulder; Angela Bahns, PhD, profesora asociada, psicología, Wellesley College, Wellesley, Mass.; Nature Human Behaviour, 31 de agosto de 2023, en línea.