La vejez y el calor pueden ser una combinación mortal: Consejos para mantenerse seguro

La debilidad y la confusión son síntomas de insolación

LUNES, 11 de septiembre de 2023 (Noticias HealthDay) -- El clima cálido puede representar graves riesgos de salud para los adultos mayores.

Condiciones médicas existentes, problemas de movilidad y medicamentos aumentan el riesgo de golpe de calor, según un experto del Rush University Medical Center en Chicago.

Estar preparado puede ayudar a prevenir la insolación y el golpe de calor.

"Con la edad, nos volvemos menos eficientes al notar y adaptarnos al calor", dijo el especialista en geriatría Dr. Juan Cobo en un comunicado de prensa del centro. "Sudamos menos, lo que ralentiza nuestra capacidad de enfriarnos. Al mismo tiempo, nos volvemos menos sensibles a la sed. Cuando sentimos sed, ya estamos deshidratados en cierto grado."

Ciertas condiciones y medicamentos aumentan el riesgo de sobrecalentamiento. Esto incluye la falta de movilidad ya que puede ser difícil para una persona levantarse y moverse a un lugar más fresco o tomar agua.

Las enfermedades cardíacas y vasculares hacen más difícil adaptarse a medida que la temperatura sube, según Rush.

Las personas con diabetes, enfermedades renales, demencia y depresión también pueden deshidratarse más fácilmente.

Aquellos que tienen insuficiencia cardíaca deben consultar a su médico sobre cuánto deben beber para evitar la deshidratación sin consumir demasiada agua, aconsejó Cobo.

Muchos medicamentos recetados y de venta libre dificultan la hidratación. Varios pueden bajar la presión arterial en exceso o contribuir a la confusión.

Cuando estos medicamentos se combinan, los efectos se multiplican, dijo Cobo.

"Los pacientes a menudo toman diuréticos para la presión arterial, que liberan líquidos, y pueden tomar un bloqueador beta para desacelerar su corazón. Si tienen dolor en la rodilla u otra articulación, pueden tomar ibuprofeno u otro AINE" (medicamentos antiinflamatorios no esteroideos), explicó. "Luego salen a su jardín en un día muy cálido, y no se dan cuenta de que tienen sed. Sus líquidos están agotados y ahora sus niveles de sodio, potasio y magnesio no son normales. Esto puede llevar a confusión, mareo, deshidratación e incluso daño renal."

Antidepresivos y medicamentos contra la ansiedad, antipsicóticos, antihistamínicos y otros tipos de alivio para alergias, medicamentos para controlar el colesterol y el azúcar en la sangre, y remedios de venta libre para el dolor y las migrañas están entre aquellos a los que hay que prestar atención.La conciencia es importante, y también lo es tener un plan para los días calurosos. El centro médico sugiere lo siguiente:

. Si vive solo, tiene problemas de movilidad o toma medicamentos que causan sensibilidad al calor, tenga agua a su lado.

. No beba bebidas con cafeína, azucaradas o alcohol. Establezca un temporizador para recordarse beber agua.. Esté al tanto de las temperaturas dentro y fuera de casa.. Mantenga la casa fresca, pero no demasiado. La temperatura ideal está entre 68 y 78 grados Fahrenheit (aproximadamente entre 20 y 25.5 grados Celsius). Contacte a un familiar o a la línea de información de su ciudad si su casa está demasiado caliente.. Manténgase en contacto con familiares o amigos.. Si tiene preocupaciones sobre sus medicamentos o cómo se siente, contacte a la oficina de su médico.

Los síntomas de la insolación son debilidad, dolor de cabeza, cara enrojecida, ritmo cardíaco acelerado, deshidratación, orina de color oscuro o poco flujo de orina, poca o ninguna saliva, cansancio, mareo o aturdimiento y calambres abdominales.

Alguien que se sobrecaliente en interiores debe beber agua o una bebida deportiva, aflojar su ropa y llamar a un familiar o amigo. Llame al médico si tiene alguna preocupación de salud.

"Si la insolación empeora y se convierte en golpe de calor, es una emergencia", dijo Cobo.

La debilidad y la confusión son síntomas de insolación, por lo que puede depender de familiares y amigos ver las señales y reaccionar. Mueva a su ser querido mayor a un lugar más fresco y asegúrese de que esté bebiendo líquidos. Puede necesitar atención médica inmediata o incluso urgente, dijo Cobo.

Más información

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. tienen más información sobre el estrés térmico en adultos mayores.

FUENTE: Rush University Medical Center, comunicado de prensa, 7 de septiembre de 2023.