El acceso a la atención del cáncer es más difícil en EE.UU. si el inglés es un segundo idioma

La mayoría de las investigaciones sobre barreras del lenguaje en atención médica se centran en interacciones paciente-médico

LUNES, 11 de septiembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Mucho se ha dicho acerca de cómo una falta de dominio del inglés puede interferir con la habilidad del paciente para interactuar con su médico y obtener la mejor atención médica posible.

Pero las barreras del lenguaje pueden impedir que los pacientes con cáncer incluso accedan a la primera visita con un especialista, según un nuevo estudio.

Los hablantes de inglés que llamaron a una línea de información general en hospitales de EE.UU. tuvieron éxito casi el 94% de las veces, ya sea obteniendo el número para una clínica de cáncer o siendo transferidos directamente a la clínica, muestran los resultados.

En comparación, los hablantes de español avanzaron al siguiente paso solo el 38% de las veces, y las personas que hablan mandarín solo el 28% de las veces, según hallazgos publicados el 6 de septiembre en el Journal of the National Comprehensive Cancer Network.

"Las disparidades en el acceso a la atención del cáncer para muchos pacientes comienzan antes de esa visita médico-paciente", dijo la investigadora principal, la Dra. Debbie Chen, instructora clínica en la Universidad de Michigan. "Creo que hay una necesidad significativa de entender realmente esas barreras antes de la primera visita paciente-médico".

Esta incapacidad para lograr desde el contacto más básico con un hospital, puede tener un profundo efecto en millones de estadounidenses, dijo Chen.

Más de 60 millones de personas hablan un idioma diferente al inglés en casa, y más de 25 millones tienen un dominio limitado del inglés, según estadísticas del censo de 2010 citadas por Chen. Eso es una parte considerable de la población total de EE.UU., que ahora supera los 330 millones.

La mayoría de las investigaciones sobre barreras del lenguaje en atención médica se centran en interacciones paciente-médico, pero Chen y sus colegas razonaron que una comunicación clara es importante incluso antes en la atención médica.

"Cuando pensamos en el acceso a la atención, gran parte de ello comienza mucho antes de ver a un médico", dijo Chen. "Los estudios han mostrado que la línea de información general del hospital generalmente sirve como punto de entrada inicial para muchas personas, cuando están tratando de entender a dónde ir para clínicas o qué servicios se ofrecen en el hospital. Así que sentimos que era un sitio altamente relevante para evaluar el acceso a la atención del cáncer".

Para el estudio, los interlocutores que hablaban inglés, español o chino llamaron a 144 hospitales en 12 estados de EE.UU. entre noviembre de 2021 y junio de 2022.

Se hicieron casi 1.300 llamadas, distribuidas equitativamente entre los tres idiomas. Los interlocutores preguntaron específicamente acerca del cáncer de colon, pulmón y tiroides -- tres tipos de cáncer que afectan desproporcionadamente a las personas hispanas y asiáticas.

El objetivo era ver quién podía pasar ese primer contacto con un hospital.

"El siguiente paso sería uno, el número de teléfono de la clínica de la que están preguntando, o dos, que sean transferidos a la clínica o departamento que proporcionaría este tipo de atención", dijo Chen.

Casi todos los hablantes de inglés pasaron al siguiente paso, mientras que los hablantes de español y chino tenían una mucha menor probabilidad de superar la llamada informativa inicial.

Esto no es bueno para nadie que necesite atención médica, pero es particularmente peligroso para alguien con un diagnóstico de cáncer, dijo Chen, no solo debido al acceso en absoluto, sino también al tipo de acceso necesario para tratar el cáncer de una persona.

"Para muchos tipos de cáncer, incluido el cáncer de tiroides, ver a un médico con un alto volumen de pacientes es muy importante para los resultados del paciente", dijo Chen. "Y si no puedes obtener información sobre cómo acceder a esta clínica o a qué clínica acudir, es posible que no puedas ver a esos médicos o que no puedas recibir atención de manera oportuna".

El estudio también encontró que los hablantes no nativos de inglés que llamaban a un hospital académico tenían un 57% más de posibilidades de tener éxito al pasar al siguiente paso, en comparación con los hospitales no docentes.

"Parece que hay diferencias específicas en cuánto y en qué medida los hospitales pueden acceder a los recursos del lenguaje", dijo Chen.

Chen señaló investigaciones anteriores que habían encontrado que los hospitales docentes eran más propensos a tener intérpretes de personal, agencias externas de interpretación o servicios telefónicos en varios idiomas.

"Había también una discrepancia en términos del reembolso por servicios basados en el lenguaje, en que los hospitales no docentes que eran menos propensos a recibir reembolso en comparación con los hospitales docentes", dijo Chen.

"Cuando lo piensas, si tienes menos recursos, probablemente estés menos preparado para proporcionar servicios para una población específica", dijo Chen. "Al mismo tiempo, es difícil saber por qué existen estas discrepancias".

Chen y sus colegas sugieren que los mensajes automáticos en las líneas de información general deben incluir instrucciones para acceder al mensaje en diferentes idiomas. La línea también debe conectarse por defecto a una persona en vivo en lugar de desconectarse en casos donde no se introduzca información.

También recomiendan que las personas que manejan el número de información general permanezcan en la línea cuando conectan a los interlocutores con un intérprete de idiomas. De esa manera, pueden estar disponibles para proporcionar respuestas sobre el hospital que el intérprete podría no saber de inmediato.

"Si su función es interpretar, necesitan algo que interpretar", dijo Chen. "A menudo, estos intérpretes de idiomas, algunos de los cuales son agencias externas, no pueden proporcionar la información porque no son personal del hospital".

Estos resultados "realmente no me sorprenden, lamentablemente", dijo María Lugo, directora senior de iniciativas de salud para la Hispanic Federation, una organización sin fines de lucro latina que promueve la equidad en salud como parte de su misión general.

"Hemos visto que hay disparidades en el acceso a la información sobre recursos de atención médica entre las comunidades de color", dijo Lugo. "Esto ha estado ocurriendo durante años, y es por eso que la Hispanic Federation está trabajando activamente para abordar estas disparidades y promover la equidad en salud para las personas de color en todo el país".

Lugo estuvo de acuerdo en que los hospitales pueden ayudar proporcionando una guía más práctica para las personas con habilidades limitadas en inglés.

"Definitivamente vemos que cuando das información a alguien, no necesariamente van a aceptar esa información o a seguirla", dijo Lugo. "A veces tienes que tomar la mano de una persona y guiarla a través del proceso, porque el sistema de atención médica es muy complicado.

"Cuando recibimos una llamada o cuando conocemos a alguien en la comunidad, no solo les decimos, ’Oye, ve a este centro’", agregó Lugo. "Realmente levantamos el teléfono, llamamos al centro, los conectamos con una persona real para que sea más fácil de navegar".

Lugo también recomendó que las personas con habilidades limitadas en inglés busquen un centro de salud calificado a nivel federal en la comunidad destinado a centrarse en poblaciones desatendidas.

"Hay muchos centros de salud calificados a nivel federal que ofrecen muchos de estos servicios: detección temprana del cáncer, detección temprana de cualquier otra condición crónica, y no se utilizan", dijo Lugo. "A veces los miembros de la comunidad tienen miedo de buscar cualquier atención, pensando que o no tienen seguro médico o tienen seguro médico, pero es limitado. Y muchos de estos centros tienen médicos que hablan su idioma".

