La tendencia anti-vacunas podría perjudicar a los perros mascota, con la mitad de los dueños en contra de la inmunización

JUEVES, 7 de septiembre de 2023 (Noticias de HealthDay) — Algunas personas desconfían de la seguridad y eficacia de las vacunas humanas para el COVID-19 y otras enfermedades, un hecho que quedó abundantemente claro durante la pandemia.

Te puede interesar: Exceso de papeleo retrasa la atención de los pacientes con cáncer, según un estudio

Ahora, una nueva encuesta realizada a 2.200 dueños de perros muestra que esta desconfianza a menudo se extiende a las vacunaciones caninas.El hallazgo sugiere que hay relación entre los problemas, con aquellos que tienen sentimientos negativos sobre las vacunas humanas y son más propensos a tener estas mismas opiniones sobre la vacunación de sus mascotas, incluso cuando se trata de condiciones mortales como la rabia."Sabíamos que este fenómeno existía, pero no sabíamos cuán prevalente era. No sabíamos de dónde venía ni cuáles podrían ser las implicaciones políticas y de salud pública, y es por eso que decidimos realizar esta investigación", dijo Matt Motta, profesor asistente de derecho de salud, política y gestión en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston, quien realizó la investigación junto con su hermana, la Dra. Gabriella Motta, veterinaria en el Glenolden Veterinary Hospital en Pennsylvania."Gran parte de nuestra motivación para este proyecto nació de una conversación que ella y yo tuvimos, su experiencia vivida como veterinaria, encontrándose con personas que no querían vacunar a sus mascotas y tratando de entender por qué", explicó.Lo que descubrieron es que casi el 40% de los dueños de perros piensan que las vacunas para perros no son seguras. Alrededor del 20% piensa que no son efectivas. Y el 30% piensa que no son médicamente necesarias.Aproximadamente el 37% de los dueños de perros incluso informaron creer que vacunar a los perros podría causar que sus mascotas desarrollen autismo."Nos sorprendió no solo cuán prevalente es la vacilación ante las vacunas caninas, sino el grado en que juega un papel en la forma en que los dueños de perros sienten las políticas que fomentan la vacunación universal contra la rabia, así como su tendencia a vacunar a sus propias mascotas", dijo Motta.No vacunarse contra la rabia puede ser peligroso para el perro que no está vacunado, para otros perros o animales con los que se encuentren, para sus dueños, el público en general e incluso para sus veterinarios.Y el problema se magnifica por la gran cantidad de personas que tienen perros. Aproximadamente el 45% de los hogares en EE.UU. tienen un perro, según el estudio.La rabia presenta una amenaza potencial significativa para la salud. Tiene una tasa de mortalidad cercana al 100% para animales y para humanos que no reciben tratamiento rápido. Más de 59.000 personas mueren por rabia que contrajeron de perros cada año en todo el mundo. En los Estados Unidos, la mayoría de los estados requieren la vacunación contra la rabia para los perros.Afortunadamente, los investigadores no creen que esta vacilación ante las vacunas caninas sea lo suficientemente generalizada como para ser una seria amenaza para la salud pública.La Asociación Americana de Hospitales para Animales recomienda que todos los perros, sin razones médicas específicas para abstenerse, reciban lo que se considera un conjunto básico de vacunas. Esto incluye vacunas contra la rabia, el moquillo, el adenovirus, el parvovirus y la parainfluenza. Los perros también pueden ser vacunados contra la enfermedad de Lyme y la Bordetella.Los últimos hallazgos fueron publicados recientemente en línea en la revista Vaccine."Creo que esto sugiere que necesitamos hacer más esfuerzos para mejorar la confianza en las vacunas humanas. Y ese es realmente el enfoque de la mayoría de mis investigaciones, tratando de trabajar para encontrar a las personas donde están", dijo Motta.Una "vasta constelación" de factores sociales, psicológicos y políticos puede hacer que una persona dude de las vacunas, dijo, y no hay una estrategia única para abordar eso. "Necesitamos muchas estrategias de mensajes diferentes que sean capaces de llegar a las preocupaciones o capaces de abordar las preocupaciones que esas personas tienen", dijo. "Creo que la comunicación efectiva sobre vacunas se parece más a un mosaico que a una bala mágica de talla única".La Dra. Jessica Bell, profesora asistente clínica en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Washington, dijo que cree que en algunos casos las personas no vacunan porque piensan que ciertas enfermedades ya no son un problema.Sin embargo, la razón por la que algunas enfermedades contra las que se vacunan a los perros pueden ser menos comunes ahora es debido a las vacunas."La rabia es casi siempre fatal, al menos en nuestras poblaciones de animales, simplemente porque el tratamiento es tan difícil y caro, pero en las personas todavía es de muy alto riesgo. Si no busca tratamiento inmediato después de la exposición, es probable la muerte", explicó Bell.Al igual que con las vacunas humanas, cuantos más perros y gatos estén vacunados, mejor protege a aquellos que no pueden recibir las vacunas."Realmente creo que esas vacunas son necesarias para la seguridad de nuestras poblaciones de perros y gatos y nuestras poblaciones humanas", dijo Bell.Es importante hablar con un veterinario sobre las necesidades de cada individuo para determinar el mejor protocolo de vacunación para un perro o gato en particular, dijo Bell. Un veterinario puede recomendar vacunas específicas basadas en el estilo de vida de una familia y la tasa de exposición, aunque las vacunas contra la rabia son estándar.Si estas vacunas no fueran efectivas, la mayoría de los veterinarios no las recomendarían, dijo Bell."Creo que la educación desde el principio de una manera profesional es esencial. Y creo que la mayoría de las personas son razonables o están dispuestas a mirar ambos lados. Pero también como veterinaria, necesito escuchar las razones por las que no quieren y realmente espero que las personas que eligen no hacerlo no se encuentren nunca con una enfermedad que podrían haber prevenido con una vacuna de 20 dólares, agregó Bell.Las personas que no pueden pagar las vacunas para sus mascotas pueden obtener una opción de bajo costo en las clínicas de vacunación veterinaria locales, según los investigadores.¿Y qué pasa con esos otros populares amigos peludos? Aún no está claro si la misma vacilación ante las vacunas se traslada a los gatos.Más informaciónLos Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. tienen más información sobre la rabia.FUENTES: Matt Motta, PhD, profesor asistente de derecho de salud, política y gestión, Escuela de Salud Pública de la Universidad de Boston; Jessica Bell, DVM, profesora asistente clínica de práctica comunitaria, Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad Estatal de Washington, Pullman; Vaccine, 26 de agosto de 2023, en línea.