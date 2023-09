Las muertes por enfermedades cardíacas en EE. UU. relacionadas con la obesidad se han triplicado en 20 años

MIÉRCOLES, 6 de septiembre de 2023 (Noticias de HealthDay) - La obesidad afecta muchas partes del cuerpo, pero una nueva investigación sugiere que el corazón podría ser el más afectado.

Entre 1999 y 2020, las muertes por enfermedades cardíacas relacionadas con la obesidad se triplicaron en los Estados Unidos, y algunos grupos fueron más vulnerables que otros.Específicamente, los adultos afroamericanos tuvieron algunas de las tasas más altas de muertes por enfermedades cardíacas relacionadas con la obesidad, con el mayor porcentaje de muertes observado en mujeres afroamericanas. El nuevo estudio fue publicado el 6 de septiembre en el Journal of the American Heart Association.“Nuestro estudio es el primero en demostrar que esta creciente carga de obesidad se está traduciendo en un aumento de las muertes por enfermedades cardíacas”, dijo la autora del estudio, la Dra. Zahra Raisi-Estabragh, cardióloga y profesora clínica en el William Harvey Research Institute en Londres, en un comunicado de prensa de la revista.Alrededor del 42% de los estadounidenses son obesos actualmente, un aumento de casi el 10% con respecto a la última década, de acuerdo con la American Heart Association.Para el estudio, los investigadores analizaron datos de más de 281,000 muertes desde 1999 hasta 2020, donde la obesidad se mencionó como una causa contribuyente de muerte en una base de datos. También consideraron la raza, el género y si las personas vivían en áreas urbanas o rurales.La investigación mostró que en general, las muertes por enfermedades cardíacas relacionadas con la obesidad aumentaron de 2.2 por 100,000 personas en 1999, a 6.6 por 100,000 personas en 2020. Durante el mismo período disminuyó la tasa de muertes por enfermedades cardíacas no relacionadas con la obesidad. Las muertes en personas obesas fueron causadas principalmente por endurecimiento de las arterias, ataques cardíacos y condiciones relacionadas con la presión arterial alta.Las muertes por enfermedades cardíacas relacionadas con la obesidad fueron más frecuentes entre las personas afroamericanas en comparación con cualquier otro grupo racial, seguidas por adultos indios americanos y nativos de Alaska.Mientras que las mujeres afroamericanas tuvieron las tasas más altas de muertes por enfermedades cardíacas relacionadas con la obesidad, en otros grupos raciales los hombres presentaron más muertes por esta causa que las mujeres. Los adultos afroamericanos que vivían en comunidades urbanas tuvieron más muertes por enfermedades cardíacas relacionadas con la obesidad que aquellos que vivían en áreas rurales, pero en el resto de los grupos raciales ocurrió lo contrario.No se entiende completamente por qué existen tales disparidades, pero se sabe que las personas afroamericanas tienen tasas más altas de obesidad que las personas de otros grupos raciales. Además, factores sociales como el desempleo, los bajos ingresos y la falta de acceso a la atención médica también pueden desempeñar un papel.Los nuevos hallazgos refuerzan la necesidad de programas de salud pública dirigidos para ayudar a revertir estas tendencias alarmantes, según dos expertos no involucrados con el estudio.Las enfermedades cardíacas son una de las complicaciones más preocupantes derivadas de la obesidad, y lleva décadas desarrollarse, dijo el Dr. Scott Kahan, director del National Center for Weight and Wellness en Washington, D.C."Mientras que ha habido una alta atención a las tasas de obesidad y algunos de los riesgos a corto plazo derivados de la obesidad, como la diabetes, ahora deberíamos esperar ver un mayor desarrollo de complicaciones de enfermedades cardiovasculares que resultan de un número creciente de estadounidenses viviendo con obesidad durante más años y décadas", dijo.Varios grupos de personas, incluidos los afroamericanos estadounidenses y los indios americanos, parecen tener un riesgo aún mayor.“Aunque esto es en parte debido a las tasas más altas de obesidad en estos grupos, otros factores también son relevantes, incluido el peor acceso a la atención médica y otros determinantes sociales de la salud”, dijo Kahan. "Necesitamos seguir dedicando atención y recursos a abordar la obesidad, (incluida) la prevención, en aquellos en riesgo y una intervención entre los ya afectados, y esto debería estar particularmente enfocado en aquellos grupos con mayores riesgos”.Al describir los hallazgos como "preocupantes aunque en gran medida consistentes con otros estudios", el Dr. Deepak Bhatt dijo que las crecientes tasas de obesidad pueden atribuirse a menos actividad física y alimentos altos en calorías más baratos. Es el director de Mount Sinai Heart y profesor de medicina cardiovascular en la Icahn School of Medicine en Nueva York."Las enfermedades cardiovasculares relacionadas con la obesidad son un problema importante y creciente en ambos sexos y en todos los grupos raciales", dijo Bhatt. "Los hallazgos están, en parte, relacionados con el hecho de que hay más obesidad en todas partes y la pandemia ayudó a impulsar las ya crecientes tasas de obesidad".Un mayor énfasis en medidas de salud pública para fomentar una alimentación saludable y más actividad física ayudaría a revertir estas estadísticas."Potencialmente, algunos medicamentos nuevos que conducen a la pérdida de peso pero también proporcionan beneficios cardiovasculares, podrían ser útiles", agregó Bhatt.Más informaciónAprenda cuántas calorías al día pueden estimular de forma segura la pérdida de peso.FUENTES: Scott Kahan, MD, MPH, director, National Center for Weight and Wellness, Washington, D.C.; Deepak Bhatt, MD, MPH, director, Mount Sinai Heart, Dr. Valentin Fuster Profesor de Medicina Cardiovascular, Icahn School of Medicine, Mount Sinai, Nueva York; Journal of the American Heart Association, estudio y comunicado de prensa, 6 de septiembre de 2023.