Además de mejorar la salud, una dieta vegana podría ahorrarte dinero

MIÉRCOLES, 6 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Pasarse al veganismo no tiene por qué significar quedarse sin dinero; una nueva investigación descubrió que evitar la carne y los lácteos puede reducir los costos de alimentos en un 16%.

"Una dieta vegana basada en frutas, verduras, granos y legumbres siempre ha sido una dieta más asequible que una que incluye carne, lácteos y otros productos de origen animal", dijo la autora del estudio, la Dra. Hana Kahleova, directora de investigación clínica del Comité de Médicos para la Medicina Responsable en Washington, D.C."Como cualquier dieta, el costo de una dieta vegana puede variar según los alimentos que estés comprando", añadió Kahleova. "Pero como muestra nuestra investigación, una dieta vegana en realidad te ahorrará dinero, en comparación con una que incluye productos de origen animal."Esa conclusión surge después de cuatro meses monitoreando a 244 participantes con sobrepeso en algún momento entre 2017 y 2019.Aunque ninguno había sido vegano antes del estudio, los investigadores asignaron aleatoriamente a la mitad para que hicieran el cambio a una dieta vegana, mientras que la otra mitad no hizo cambios en su dieta.Un análisis previo de los datos determinó que hacer el cambio generó una variedad de beneficios para la salud. Por ejemplo, aquellos que adoptaron una dieta vegana tendieron a perder peso significativamente. Una dieta vegana también se relacionó con una mejora en el metabolismo, junto con una reducción en la acumulación de grasa en las células del hígado y los músculos. Este último desarrollo significó mejoras en la forma en que aquellos en el grupo vegano regulaban la insulina, lo que a su vez redujo su riesgo de desarrollar diabetes.El último análisis de los mismos datos amplió esos hallazgos centrándose en los costos asociados al cambio dietético.Para ello, el equipo revisó los registros dietéticos mantenidos por aproximadamente el 90% de los participantes del estudio, y luego comparó los alimentos que consumían con una base de datos de precios de alimentos compilada por el Departamento de Agricultura de los EE. UU.El resultado: el costo promedio de una dieta vegana diaria fue menor que los costos promedio de alimentos observados entre el grupo no vegano.¿Por qué? En gran parte porque cualquier aumento en el gasto en alternativas a la carne o los lácteos, verduras, frutas, legumbres y/o granos enteros fue más que compensado por los ahorros que los participantes veganos lograron después de eliminar la carne y los lácteos de sus listas de compras.Todo lo cual significa que "una dieta vegana no solo es mejor para tu salud, sino también para tu bolsillo", explicó Kahleova."La buena noticia es que cuando basas tus comidas en frutas, verduras, granos y legumbres, puedes ir a tiendas de comestibles locales y encontrar opciones veganas asequibles, y no necesitas hacer ninguna investigación especial", agregó. "Muchas personas ya podrían estar consumiendo alimentos básicos veganos, como avena, pasta con salsa marinara sin carne, frijoles y arroz o hamburguesas de frijoles, o un salteado de verduras. También hay innumerables recetas veganas disponibles en línea y en libros de cocina que utilizan estos ingredientes para satisfacer el gusto de cualquiera."Los hallazgos, publicados en línea el 5 de septiembre en JAMA Network Open, despejan algunas percepciones erróneas que el público general tiende a tener al considerar una dieta vegana, dijo Connie Diekman, consultora de alimentos y nutrición y expresidenta de la Academia de Nutrición y Dietética."La primera, que debes comprar opciones especiales de carne alternativa, que son un poco más caras que las opciones de carne", señaló Diekman, quien no fue parte del estudio."La segunda es que la gente cree que aumentar el consumo de productos y granos enteros significa un aumento en el costo", dijo. "Pero la realidad con ambas percepciones es que, armados con algunos consejos sobre cómo satisfacer las necesidades nutricionales de manera económica, comer vegano puede ser muy razonable, o como parece indicar este estudio, menos costoso."El consejo de Diekman: Al considerar un cambio, "un buen primer paso sería reunirse con un dietista registrado", para aprender exactamente qué significa comer vegano y cómo satisfacer mejor todas las necesidades nutricionales en ausencia de alimentos de origen animal.A veces eso significará tomar suplementos, particularmente para cubrir los requerimientos de B12, calcio y vitamina D, señaló, "que pueden ser más difíciles de consumir en una dieta vegana". El uso y gasto de suplementos no se registró en este estudio.Diekman también aconseja a aquellos que hacen el cambio "hacerlo paso a paso"."Tal vez reducir la ingesta de carne agregando frijoles a los platillos", sugirió. "Luego eliminar gradualmente toda la carne. O tal vez combines leches alternativas con lácteos y luego hagas la misma eliminación gradual de los lácteos. Permite que tu paladar haga el cambio."Otro consejo: reconoce el valor de los frijoles como una buena fuente de proteína. Diekman dijo que prefiere los frijoles enlatados, que son baratos y pueden servirse de diversas maneras, incluyendo machacados o como untable.La conclusión, dijo Diekman, "es que no necesitas comprar en una tienda especializada para satisfacer tus necesidades nutricionales. Podrías decidir que te gustan algunos productos que se encuentran en tiendas especializadas. Pero tu tienda de comestibles local generalmente proporciona todo lo que necesitas".Más informaciónHay más sobre comidas vegetarianas y veganas en el Departamento de Agricultura de los EE. UU.FUENTES: Hana Kahleova, MD, PhD, directora, investigación clínica, Comité de Médicos para la Medicina Responsable, Washington, D.C.; Connie Diekman, R.D., consultora de alimentos y nutrición, y expresidenta, Academia de Nutrición y Dietética; JAMA Network Open, 5 de septiembre de 2023, en línea.