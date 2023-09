Un experto responde tus preguntas sobre el cáncer de próstata

MARTES, 5 de septiembre de 2023 (Noticias HealthDay) -- Es fundamental que los hombres estén familiarizados con las señales de advertencia del cáncer de próstata y se sometan a exámenes, ya que es la segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres, señala un experto.

Aunque habrá más de 288,000 diagnósticos y casi 35,000 muertes este año, también hay 3.5 millones de hombres estadounidenses que tienen la enfermedad y aún están vivos.Los hombres afroamericanos tienen la tasa de mortalidad más alta por cáncer de próstata de cualquier grupo racial o étnico. Tienen el doble de probabilidades de morir por esta enfermedad que los hombres blancos, según la Sociedad Americana del Cáncer (ACS, por sus siglas en inglés)."A pesar de las alarmantes estadísticas sobre la enfermedad, existen oportunidades para la prevención, detección temprana y tratamiento para mejorar la supervivencia y la calidad de vida post-cáncer, y para reducir la carga que este cáncer representa en los EE.UU. y en el mundo", comentó la investigadora de cáncer de próstata, Dra. Lorelei Mucci. Ella es directora de alianzas de investigación estratégica en la ACS.Las señales de advertencia del cáncer de próstata pueden incluir problemas urinarios, como dificultad para comenzar a orinar o hacerlo con frecuencia. También puede incluir dolor durante la eyaculación. La próstata está cerca tanto de la vejiga como de la uretra.Estos síntomas no son exclusivos del cáncer de próstata, por lo que es esencial consultar a un médico para determinar la causa.El cáncer que se ha extendido más allá de la próstata puede provocar dolor en la cadera o la espalda."Para la mayoría de las personas, sin embargo, no hay signos ni síntomas que indiquen cáncer de próstata y el diagnóstico se realiza mediante una biopsia después de un análisis de sangre anormal", afirmó Mucci, quien lidera una iniciativa de la Sociedad Americana del Cáncer llamada IMPACT, que significa "Mejorando la Mortalidad Hacia el Cáncer de Próstata Juntos".Cualquier persona con próstata puede desarrollar cáncer de próstata. Los hombres afroamericanos tienen un 70% más de probabilidades de ser diagnosticados con esta enfermedad. Envejecer también aumenta el riesgo.Quien tenga un pariente masculino cercano que haya tenido cáncer de próstata o una pariente femenina cercana que haya tenido cáncer de mama puede tener un riesgo genético heredado para la enfermedad.Mantener un peso corporal saludable, no fumar y ser físicamente activo puede ayudar a contrarrestar riesgos más altos.El tratamiento del cáncer de próstata incluye una cirugía llamada prostatectomía radical (extirpación de la próstata) y ciertas formas de radiación cuando el cáncer no se ha extendido más allá de la próstata.Los hombres cuyo riesgo de que el cáncer se propague es bajo pueden ser sometidos a vigilancia activa, en la que se monitorea de cerca al paciente en busca de signos de avance del cáncer.Con una enfermedad más agresiva, las terapias adicionales incluyen aquellas que se dirigen a las vías hormonales, quimioterapia, inmunoterapia y terapias radiofarmacéuticas."De hecho, este es un momento emocionante para el cáncer de próstata, con un progreso significativo en el descubrimiento y aprobación de nuevas terapias en los últimos 5 a 10 años, así como varias otras terapias en desarrollo", señaló Mucci en un comunicado de prensa de la ACS.La detección es fundamental y la prueba principal consiste en analizar una muestra de sangre para determinar el nivel de un marcador llamado antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés). Niveles más altos pueden indicar cáncer de próstata, pero también pueden sugerir una próstata agrandada.La detección regular de PSA puede reducir las muertes por cáncer de próstata."Un área de investigación activa en este momento busca desarrollar enfoques de detección más efectivos, dirigidos a los hombres con el mayor riesgo de cáncer de próstata y también informando de manera segura a las personas que pueden hacerse exámenes con menos regularidad", indicó Mucci.Los hombres con riesgo promedio de cáncer de próstata deben discutir los beneficios y limitaciones de la detección con su proveedor de atención médica a los 50 años, recomienda la Sociedad Americana del Cáncer.Más informaciónAquí hay más sobre el cáncer de próstata.FUENTE: Sociedad Americana del Cáncer, comunicado de prensa, 30 de agosto de 2023.

An Expert Answers Your Questions About Prostate Cancer

TUESDAY, Sept. 5, 2023 (HealthDay News) -- It’s important for men to be familiar with the warning signs of prostate cancer and get screened because it’s the second-leading cause of cancer death in men, an expert says.

While there will be more than 288,000 diagnoses and nearly 35,000 deaths this year, there are also 3.5 million American men who have the disease and are still alive.

Black men have the highest death rate for prostate cancer of any racial or ethnic group. They are twice as likely to die from it as white men are, according to the American Cancer Society (ACS).

“Despite the alarming statistics concerning the disease, there are opportunities for prevention, early detection and treatment to improve survival and survivorship, and to reduce the burden this cancer has across the U.S. and the globe,” said prostate cancer researcher Dr. Lorelei Mucci. She’s director of strategic research partnerships at the ACS.

Warning signs of prostate cancer can include urinary problems, such as difficulty starting urination or urinating frequently. It can also include pain during ejaculation. The prostate is close to both the bladder and the urethra.

These symptoms aren’t exclusive to prostate cancer, so it’s important to see a doctor to narrow down the cause.

Cancer that has grown beyond the prostate may cause hip or back pain.

“For most people, however, there are no signs or symptoms indicating prostate cancer and the cancer is diagnosed with a biopsy following an abnormal blood test,” said Mucci, who leads an ACS initiative called IMPACT, or “Improving Mortality Toward Prostate Cancer Together.”

Anyone with a prostate can get prostate cancer. Black men are 70% more likely to be diagnosed with prostate cancer. Getting older also increases risk.

Someone with a close male relative who has had prostate cancer or close female relative has had breast cancer may have an inherited genetic risk for the disease.

Maintaining a healthy body weight, not smoking and being physically active can help to offset higher risks.

Prostate cancer treatment includes surgery known as radical prostatectomy (prostate removal) and certain forms of radiation when the cancer hasn’t spread beyond the prostate.

Men whose risk of the cancer spreading is low may be put on active surveillance, in which a patient is closely monitored for signs of cancer progression.

With more aggressive disease, additional therapies include those that target hormonal pathways, chemotherapy, immunotherapy and radiopharmaceutical therapies.

“In fact, this is an exciting time in prostate cancer, with substantial progress in the discovery and approval of new therapies over the past 5 to 10 years, as well as several other therapies being developed,” Mucci said in an ACS news release.

Screening is important and the primary test involves testing a blood sample for the level of a marker called prostate-specific antigen (PSA). Higher levels of PSA in the blood can mean prostate cancer, but it can also suggest an enlarged prostate.

Regular PSA screening can reduce prostate cancer deaths.

“An area of active research now is aiming to do more effective screening approaches, targeting the men who are at the highest risk of prostate cancer and then also safely letting people know they can screen less regularly,” Mucci said.

Men at average risk for prostate cancer should discuss the benefits and limitations of screening with their health care provider at age 50, the ACS recommends.

SOURCE: American Cancer Society, news release, Aug. 30, 2023