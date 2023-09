Sigue en aumento el número de suicidios con armas de fuego entre los jóvenes de EE. UU.

MARTES, 5 de septiembre de 2023 (Noticias de HealthDay) -- Los suicidios de estadounidenses de entre 10 y 24 años continúan en aumento y las armas de fuego son cada vez más el método elegido en estas tragedias, según un nuevo informe.

El fácil acceso a las armas de fuego puede significar que el suicidio a menudo se realice de manera impulsiva y resulte fatal, señalaron los investigadores."Investigaciones anteriores han identificado la correlación entre la disponibilidad de armas en el hogar y el suicidio", escribió un equipo dirigido por la Dra. Stephanie Garcia, cirujana residente en la Facultad de Medicina de la Universidad de Oklahoma en Tulsa.Los nuevos hallazgos "muestran que la mortalidad por suicidio con armas de fuego está aumentando en esta joven población", añadieron.En el estudio, Garcia y sus colegas examinaron datos federales de EE. UU. sobre todas las muertes por suicidio entre personas de 10 a 24 años desde 2013 hasta finales de 2020.Se registró un total de más de 49,500 suicidios durante ese tiempo para este grupo de edad, informaron en la edición del 5 de septiembre de JAMA Pediatrics.De esas muertes, el 79% ocurrió entre jóvenes varones y el 21% entre mujeres.Los investigadores también calcularon los "años de vida perdidos": la esperanza de vida de una persona menos su edad en el momento de su muerte.Centrándose en esta medida, el 44% del total de años de vida perdidos por suicidio entre los jóvenes, involucraba armas de fuego en 2013 dijeron los investigadores. Sin embargo, esa cifra había aumentado al 50% de todos los años perdidos por suicidio en 2020.En general, "nuestro estudio encontró casi 3 millones de años de vida perdidos debido al suicidio de 2013 a 2020", señalaron los investigadores. "El suicidio con armas de fuego por sí solo representó más de 1.3 millones de años de vida perdidos en el período del estudio."Y estos números solo parecen estar aumentando: Durante 2020, más de 200,000 años de vida se perdieron entre jóvenes estadounidenses, "un aumento significativo en el suicidio relacionado con armas de fuego en comparación con años anteriores", dijo el grupo de Garcia.En promedio, un joven que perdió la vida por suicidio con armas de fuego tenía poco más de 20 años.¿Qué se puede hacer para empezar a revertir estos números?Según el equipo del estudio, hay una necesidad urgente de "acceso a la salud mental, ya que es imperativo que el público esté informado sobre las señales de advertencia de suicidio". También se necesita: "Almacenamiento adecuado de armas de fuego y seguridad, y leyes de protección de riesgos que pueden ayudar a prevenir el suicidio con armas de fuego", escribieron Garcia y sus colegas.Si usted o un ser querido está en peligro de suicidio, busque ayuda en la línea directa de crisis y suicidio 988.Más informaciónObtenga más información sobre la seguridad adecuada de las armas de fuego en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EE. UU.FUENTE: JAMA Pediatrics, 5 de septiembre de 2023.

Gun Suicides Keep Rising Among U.S. Youth

TUESDAY, Sept. 5, 2023 (HealthDay News) -- Suicides by Americans aged 10 to 24 are continuing to climb and guns are increasingly the method of choice in these tragedies, a new report finds.

Easy access to firearms can mean suicide is often impulsively done and fatal, the researchers pointed out.

"Prior research has identified the correlation between readily accessible guns in the home and suicide," wrote a team led by Dr. Stephanie Garcia, a resident surgeon at the University of Oklahoma School of Medicine in Tulsa.

The new findings "show that firearm suicide mortality is increasing in this [younger] population," they added.

In the study, Garcia and her colleagues looked at U.S. federal data on all suicide deaths among people ages 10 through 24 from 2013 to the end of 2020.

A total of more than 49,500 suicides were recorded during that time for this age group, they reported in the Sept. 5 issue of JAMA Pediatrics.

Of those deaths, 79% occurred among young males and 21% occurred among females.

The researchers also calculated "years of life lost" -- a person’s life expectancy minus their age at the time of their death.

Focusing on this measurement, 44% of the total years of life lost to suicide among the young involved firearms in 2013, the researchers said. However, that number had risen to half of all years lost to suicide by 2020.

Overall, "our study found almost 3 million years of life lost due to suicide from 2013 to 2020," the researchers noted. "Suicide by firearm alone accounted for over 1.3 million years of life lost in the study period."

And these numbers only appear to be rising: During 2020, over 200,000 years of life were lost among young Americans -- "a significant increase in firearm-related suicide compared with previous years," Garcia’s group said.

On average, a young person who lost his or her life to firearm suicide was just over 20 years old.

What can be done to start reversing these numbers?

According to the study team, there’s an urgent need for "mental health access, as it is imperative that the public be informed of warning signs of suicide." Also needed: "Proper firearm storage and safety, and risk protection laws that can help prevent firearm suicide," Garcia and colleagues wrote.

If you or a loved one is in danger of suicide, find help at the 988 Suicide & Crisis Lifeline.

More information

Find out more about proper firearm safety at the U.S. Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives.

SOURCE: JAMA Pediatrics, Sept. 5, 2023