Los servicios de telesalud pueden ayudar a las mujeres a acceder y comprender el aborto médico

MARTES, 5 de septiembre de 2023 (Noticias HealthDay) -- Incluso antes de que Roe v. Wade fuera revocado en 2022, muchas mujeres en EE. UU. vivían lejos de una clínica donde podrían obtener píldoras para el aborto. Ahora, un nuevo estudio sugiere que la telemedicina puede ayudar a llenar ese vacío.

El estudio se centró en una clínica de salud reproductiva en el estado de Washington, donde el aborto era legal en el momento del estudio y sigue siéndolo. Pero incluso en estados donde el aborto está disponible, dijeron los expertos, las mujeres pueden enfrentar obstáculos como la distancia de una clínica física.

Los nuevos hallazgos sugieren que las citas virtuales son una forma de abordar el problema.

Los investigadores descubrieron que, de las más de 1,200 mujeres que recibieron píldoras para el aborto en la clínica, aquellas que vivían más lejos eran particularmente propensas a optar por una cita de telemedicina.

Por cada milla adicional de distancia, las probabilidades de que eligiera telemedicina aumentaban en un 2%.

"Estos hallazgos nos dicen algo sobre quién está utilizando la telemedicina", dijo la investigadora principal, Anna Fiastro, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Seattle. "Podemos decir que está mitigando el impacto de la distancia de viaje".

El estudio, publicado el 1 de septiembre en la revista JAMA Network Open, ofrece una instantánea de los primeros días de uso de la telemedicina para dispensar píldoras para el aborto.

El aborto con medicación, en sí, está lejos de ser nuevo: en los Estados Unidos, las mujeres han tenido acceso a él durante más de 20 años, utilizando los medicamentos mifepristone y misoprostol para terminar embarazos tempranos. Durante la mayor parte de ese tiempo, sin embargo, las mujeres tenían que hacer una cita en persona para obtener los medicamentos.

Luego vino la pandemia. En respuesta, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. relajó las reglas para permitir que las pacientes recibieran píldoras para el aborto por correo, después de una consulta de telemedicina. Ese cambio se hizo permanente en diciembre de 2021.

Los defensores han esperado que la telemedicina brinde a más mujeres acceso oportuno al aborto con medicación, que está aprobado para su uso hasta la décima semana de embarazo. En teoría, las mujeres de bajos ingresos y desatendidas serían las más beneficiadas.

Viajar una larga distancia a una clínica no solo lleva tiempo sino dinero, señaló Fiastro. Está el gasto de viaje, y posiblemente un día libre del trabajo o el costo del cuidado de los niños.

Para tener una idea de quién está usando telemedicina, el equipo de Fiastro analizó registros médicos de 1,241 mujeres que recibieron píldoras para el aborto en una clínica de Washington entre abril de 2020 y enero de 2022. Justo menos de un tercio tuvieron citas de telemedicina.

De esas mujeres, encontró el estudio, el 19% vivía al menos a 25 millas de la clínica, frente al 6.5% de las mujeres que optaron por citas presenciales. En promedio, la probabilidad de que una paciente eligiera telemedicina aumentaba por cada milla que vivía de la clínica.

La Dra. Mai Fleming es becaria de la organización sin fines de lucro Physicians for Reproductive Health y proveedora de Hey Jane, una clínica en línea que ofrece abortos con medicación en ciertos estados.

Fleming dijo que en los estados donde el aborto sigue siendo legal, hay un gran potencial para que la telemedicina expanda el acceso al aborto con medicamentos.

"Hemos brindado atención en los condados y códigos postales más rurales de cada estado donde brindamos servicios, condados que anteriormente estaban entre aquellos sin proveedor de abortos", dijo Fleming.

Sin embargo, la telemedicina tiene sus propios problemas de acceso.

Algunas mujeres en el estudio eran menos propensas que otras a usarla, incluyendo a las que eran afroamericanas, menores de 30 años o no hablaban inglés como lengua materna.

Fiastro dijo que las barreras del idioma pueden dificultar la telemedicina para los pacientes que no dominan el inglés. Mientras tanto, dijo, es posible que algunas pacientes afroamericanas confíen menos en la telemedicina que sus homólogas blancas, debido a experiencias negativas con el sistema de salud en general.

El hallazgo sobre pacientes más jóvenes puede parecer contraintuitivo, señaló Fiastro, ya que los jóvenes suelen ser expertos en tecnología. Pero, dijo, no necesariamente están cómodos con sus cuerpos o con el embarazo, y podrían haber sentido que necesitaban una cita en persona.

Todo muestra que hay espacio para mejorar en los servicios de telemedicina, dijeron tanto Fiastro como Fleming.

Al mismo tiempo, dijo Fleming, la telemedicina no es un sustituto para el acceso a la atención segura y completa del aborto, para que todas las mujeres puedan tener el tipo de atención que necesitan y prefieren.

Incluso en estados donde el aborto sigue siendo legal, dijo Fiastro, muchas personas desconocen que el aborto con medicación, con telemedicina o no, es una opción para terminar el embarazo temprano.

"Y la telemedicina es aún menos conocida", dijo.

La investigación a lo largo de los años ha demostrado consistentemente que los medicamentos para el aborto, que esencialmente inducen un aborto espontáneo temprano, son seguros. Un estudio de 2022 que incluyó a mujeres que recibieron los medicamentos mediante telemedicina o visitas en persona encontró que el 0.5% tuvo un "evento adverso", como una admisión hospitalaria por dolor o sangrado excesivo. Las pacientes con visitas de telemedicina no corrieron un mayor riesgo.

Fiastro señaló que, independientemente de dónde tenga lugar la cita, los medicamentos se usan en casa.

Desde que se revocó Roe v. Wade, 15 estados de EE. UU. han prohibido el aborto, según la Kaiser Family Foundation. En 11 estados donde el aborto está disponible, los legisladores han establecido restricciones para usar telemedicina para el aborto con medicación.

Más información

La organización sin fines de lucro Plan C tiene más sobre el aborto con medicación.

FUENTES: Anna Fiastro, PhD, MPH, científica investigadora, Departamento de Medicina Familiar, Facultad de Medicina de la Universidad de Washington, Seattle; Mai Fleming, MD, médica de medicina familiar, becaria, Physicians for Reproductive Health; JAMA Network Open, 1 de septiembre de 2023, en línea.

Telehealth Services Can Help Women Access, Understand Medical Abortion

TUESDAY, Sept. 5, 2023 (HealthDay News) -- Even before Roe v. Wade was overturned in 2022, many U.S. women lived far from a clinic where they could get abortion pills. Now, a new study suggests that telemedicine can help fill that gap.

The study focused on one reproductive health clinic in Washington state, where abortion was legal at the time of the study and remains so. But even in states where abortion is available, experts said, women can face obstacles -- distance from a brick-and-mortar clinic being one.

The new findings suggest that virtual appointments are one way to address the problem.

Researchers found that among more than 1,200 women who received abortion pills from the clinic, those who lived farther away were particularly likely to opt for a telemedicine appointment.

For every additional mile a woman lived from the clinic, the odds that she’d choose telemedicine rose by 2%.

"These findings tell us something about who’s using telemedicine," said lead researcher Anna Fiastro, of the University of Washington School of Medicine in Seattle. "We can say that it is mitigating the impact of travel distance."

The study, published Sept. 1 in the journal JAMA Network Open, gives a snapshot of the early days of using telemedicine to dispense abortion pills.

Medication abortion, itself, is far from new: In the United States, women have had access to it for over 20 years, using the medications mifepristone and misoprostol to end early pregnancies. For most of that time, though, women had to make an in-person appointment to get the drugs.

Then came the pandemic. In response, the U.S. Food and Drug Administration relaxed the rules to allow patients to receive abortion pills by mail, following a telemedicine consult. That change was made permanent in December 2021.

Advocates have hoped that telemedicine would give more women timely access to medication abortion, which is approved for use through the 10th week of pregnancy. In theory, underserved lower-income women would benefit the most.

Traveling a long distance to a clinic takes not only time but money, Fiastro pointed out. There’s the travel expense, and possibly a day off from work or the cost of child care.

To get a sense of who is using telemedicine, Fiastro’s team analyzed medical records from 1,241 women who received abortion pills from one Washington clinic between April 2020 and January 2022. Just under one-third had telemedicine appointments.

Of those women, the study found, 19% lived at least 25 miles from the clinic, versus 6.5% of women who opted for in-person appointments. On average, the likelihood of a patient choosing telemedicine inched up for each mile she lived from the clinic.

Dr. Mai Fleming is a fellow with the nonprofit Physicians for Reproductive Health and a provider with Hey Jane, an online clinic that offers medication abortion in certain states.

Fleming said that in states where abortion remains legal, there is great potential for telemedicine to expand access to medication abortion.

"We have provided care in the most rural counties and zip codes of every state where we provide services -- counties that previously were listed among those with no abortion provider," Fleming said.

However, telemedicine has its own access issues.

Some women in the study were less likely than others to use it -- including those who were Black, younger than 30, or not native English speakers.

Fiastro said that language barriers can make telemedicine hard for patients who are not proficient in English. Meanwhile, she said, it’s possible that some Black patients are less trustful of telemedicine than their white counterparts -- due to negative experiences with the health care system in general.

The finding on younger patients may sound counterintuitive, Fiastro noted, since young adults are often whizzes with technology. But, she said, they are not necessarily comfortable with their bodies or with pregnancy, and might have felt they needed an in-person appointment.

It all shows there’s room for improvement in telemedicine services, both Fiastro and Fleming said.

At the same time, Fleming said, telemedicine is no substitute for access to safe, full-service abortion care, so that all women can have the type of care they need and prefer.

Even in states where abortion remains legal, Fiastro said, many people are unaware that medication abortion -- by telemedicine or not -- is an option for ending early pregnancy.

"And telehealth is even less known," she said.

Research over the years has consistently shown that abortion medications, which essentially induce an early miscarriage, are safe. A 2022 study that included women receiving the drugs by telemedicine or in-person visits found that 0.5% had an "adverse event" -- such as a hospital admission for pain or excessive bleeding. Patients with telemedicine visits were at no greater risk.

Fiastro noted that regardless of where the appointment takes place, the medications are used at home.

Since Roe v. Wade was overturned, 15 U.S. states have banned abortion, according to the Kaiser Family Foundation. In 11 states where abortion is available, lawmakers have set restrictions on using telemedicine for medication abortion.

More information

The nonprofit Plan C has more on medication abortion.

SOURCES: Anna Fiastro, PhD, MPH, research scientist, Department of Family Medicine, University of Washington School of Medicine, Seattle; Mai Fleming, MD, family medicine physician, fellow, Physicians for Reproductive Health; JAMA Network Open, Sept. 1, 2023, online