Dispositivo CPAP para la apnea del sueño podría  aliviar  también la tos crónica y la acidez estomacal

MARYES, 4 de septiembre de 2023 (HealthDay News) - Una máquina de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP, por sus siglas en inglés) puede aliviar no solo la apnea del sueño sino también la acidez estomacal y la tos crónica que a menudo la acompañan, según un nuevo estudio.

Las personas que padecen apnea del sueño tienen tres veces más probabilidades de desarrollar reflujo gastro esofágico que aquellas que no tienen la condición, señaló el investigador principal, el Dr. Thorarinn Gislason, del Departamento de Sueño del Hospital Universitario Nacional de Landspitali en Islandia.

Sin embargo, Gislason no cree que las personas con reflujo deban ser evaluadas para detectar apnea del sueño a menos que tengan otros síntomas.

"Tenemos una larga lista de síntomas y complicaciones de la apnea del sueño, incluida la somnolencia diurna, síntomas respiratorios como tos o sibilancias", dijo. "Si tienes estos síntomas, podrías considerar ser evaluado para detectar apnea del sueño."

La apnea del sueño ocurre cuando los músculos en la parte posterior de la garganta se relajan en exceso, lo que hace que las vías respiratorias se estrechen o se cierren. Si la persona no recibe suficiente aire, se despierta para abrir las vías respiratorias. Este despertar suele ser tan breve que no lo recuerda. Podría roncar, ahogarse o jadear. Este patrón puede repetirse de cinco a 30 veces o más cada hora, durante toda la noche.

Este sueño interrumpido constantemente tiene graves consecuencias para la salud. La apnea del sueño puede aumentar el riesgo de somnolencia diurna, problemas cardiovasculares, diabetes tipo 2 y trastornos hepáticos.

El tratamiento más efectivo para la apnea del sueño es la máquina conocida como CPAP, dijo Gislason.

"Es el tratamiento más efectivo ya que te pone en la misma situación que aquellos que no tienen apnea obstructiva del sueño", explicó. "Si usas el dispositivo toda la noche, todas las noches, entonces estás en la misma situación que aquellos que no tienen apnea obstructiva del sueño en absoluto."

El Dr. David Hill, profesor clínico asistente de medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale y portavoz médico voluntario para la Asociación Americana del Pulmón, explicó por qué el reflujo gastro esofágico está relacionado con la apnea del sueño.

"Cuando los pacientes tienen obstrucción del flujo de aire que ocurre en la apnea del sueño, respiran más fuerte para tratar de superarla", dijo Hill. "Eso puede causar que el reflujo empeore porque están ocasionando que el ácido suba al esófago y potencialmente a los pulmones. Aliviar la apnea del sueño termina facilitando la respiración y ayuda a prevenir el reflujo."

Para el estudio, publicado en línea el 31 de agosto en la revista ERJ Open Research, Gislason y sus colegas analizaron en Islandia a 822 pacientes diagnosticados con apnea del sueño moderada a grave.

Antes de que comenzara el tratamiento con CPAP, los pacientes participaron en un estudio del sueño durante la noche y completaron cuestionarios sobre el sueño, incluido si tenían acidez estomacal o eructos por la noche.

Después de dos años, los pacientes tuvieron una evaluación de seguimiento donde los investigadores midieron los datos almacenados por sus dispositivos de CPAP.

Los investigadores encontraron que aquellos que usaban CPAP regularmente tenían un 42% menos probabilidades de sufrir acidez estomacal nocturna, en comparación con aquellos que usaban CPAP poco o nada.

La disminución del reflujo gastro esofágico resultó en una reducción de más del cuádruple en la tos matutina con mucosidad y una disminución de casi cuatro veces en el riesgo de sufrir bronquitis crónica. Los usuarios regulares de CPAP también tenían menos probabilidades de padecer sibilancias, señalaron los investigadores.

El CPAP mantiene las vías respiratorias superiores abiertas durante el sueño, lo que probablemente ayuda a que la válvula que separa el estómago del esófago permanezca cerrada, evitando el regreso de ácido desde el estómago hacia el tubo por el que baja la comida, según explicaron los autores.

"Este estudio respalda lo que muchos de nosotros, los médicos del sueño, sabemos bien por experiencia: tratar la apnea del sueño con CPAP puede mejorar dramáticamente los síntomas de la enfermedad de reflujo gastroesofágico (ERGE)", dijo el Dr. Joseph Krainin, experto en medicina del sueño y revisor médico en SleepApnea.org. "Este estudio se centra en la ERGE nocturna, pero, en mi experiencia los pacientes pueden tener una mejora significativa en la ERGE diurna también."

Hill agregó que la capacidad del dispositivo de CPAP para aliviar el reflujo gastro esofágico es otra razón para tratar la apnea del sueño, "Especialmente si tienes síntomas de reflujo, o acidez estomacal o tos persistente, puede ayudar a controlar eso junto con el manejo de otros problemas relacionados con la apnea del sueño", añadió.

Otro experto aconseja a los pacientes que tomen en serio estos síntomas.

"Si tiene algún tipo de síntoma de reflujo gastro esofágico y no ha mejorado realmente, si tiene sibilancias por la noche o una tos productiva por la mañana, es algo de lo que definitivamente debería hablaría con su médico para determinar si [un] estudio del sueño estaría indicado para evaluar la apnea del sueño", dijo el Dr. Luis Quintero, médico de cuidados pulmonares, críticos y del sueño en Northwell Health en New Hyde Park, N.Y.

Más información

Para obtener más información sobre la apnea del sueño, consulte el Instituto Nacional del Corazón, Pulmón y Sangre de los EE. UU.

FUENTES:

Thorarinn Gislason, MD, Departamento de Sueño, Landspitali Hospital Universitario Nacional de Islandia, Reikiavik; Joseph Krainin, MD, médico del sueño, revisor médico de SleepApnea.org; David Hill, MD, profesor clínico asistente, medicina Facultad de Medicina, Universidad de Yale, New Haven, Conn., y portavoz médico voluntario, American Lung Association; Luis Quintero, DO, médico de cuidados pulmonares, críticos y del sueño, Northwell Health, New Hyde Park, N.Y.; ERJ Open Research, 31 de agosto de 2023, en línea.