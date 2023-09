Una 'falla técnica' está causando que los niños pierdan la cobertura de Medicaid

VIERNES, 1 de septiembre de 2023 (HealthDay News) -- Una “falla” en Medicaid está eliminando la cobertura de salud para potencialmente millones de niños, advirtieron el miércoles funcionarios de salud de los EE. UU.

Los sistemas automatizados involucrados en una revisión de elegibilidad a gran escala están causando que se eliminen hogares completos de la cobertura de Medicaid, según un comunicado de prensa de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, por sus siglas en inglés) de EE. UU., pero los niños del hogar aún pueden ser elegibles según los ingresos familiares, incluso si sus padres no lo son.

“Creo que es un problema muy significativo”, dijo Joan Alker, directora ejecutiva del Centro de Georgetown para Niños y Familias, a la agencia Prensa Asociada (AP, por sus siglas en inglés). El centro está siguiendo el proceso de renovación de Medicaid en cada estado.

La revisión de elegibilidad está ocurriendo ahora porque una prohibición de eliminar personas de Medicaid que se estableció durante la pandemia terminó esta primavera.

Durante ese tiempo, los registros de Medicaid de aquellos que recibieron cobertura aumentaron de 71 millones a 94 millones, informó la AP. Ahora, los estados están regresando a las determinaciones anuales de elegibilidad.

El proceso para determinar la elegibilidad puede incluir el uso de programas de computadora para revisar la información de ingresos y del hogar, incluyendo si alguien recibió beneficios de desempleo o asistencia alimentaria, y enviar notificaciones pidiendo a las personas que verifiquen su elegibilidad.

Aquellos que no califiquen o no respondan pueden ser eliminados por Medicaid.

Pero la mayoría de los estados permiten que los niños tengan cobertura con niveles de ingresos familiares mucho más altos que para los adultos, informó la AP.

En muchos estados, “los niños elegibles no están siendo renovados con éxito, y eso es una violación de los requisitos federales”, dijo Daniel Tsai, director del Centro de los CMS para los Servicios de Seguro de Salud para Niños y Medicaid, a la AP.

Aproximadamente 5 millones de personas han perdido cobertura durante estas revisiones de elegibilidad, informó la AP.

Maryland está entre los estados que están eliminando inadvertidamente a los niños de los registros de Medicaid.

“Maryland ha respondido de inmediato y está trabajando estrechamente con los CMS para resolver este problema de una manera que ayude a mantener a las personas elegibles, particularmente a los niños, cubiertos por Medicaid”, dijo Ryan Moran, director de Medicaid del estado y subsecretario de financiamiento de atención médica, a la AP.

Para resolverlo, el estado está pausando todas los "procesos de finalización”, que son aquellos en las que alguien es eliminado por no responder a una carta. También está reinstalando retroactivamente la cobertura para los niños que no fueron renovados automáticamente, informó la AP.

De acuerdo con la AP, el estado ha encontrado que más de 3,100 niños fueron potencialmente afectados, aunque algunos aún pueden ser inelegibles.

En Missouri, el personal está trabajando manualmente para renovar la cobertura de aquellos niños que son elegibles cuando sus padres no lo son, lo que está extendiendo el tiempo que se tarda en completar la revisión de elegibilidad, dijo Caitlin Whaley, una portavoz del Departamento de Servicios Sociales del estado.

Los CMS están dando a los estados hasta el 13 de septiembre para informar si este fallo está ocurriendo en sus localidades. Se les está diciendo que hagan una pausa los procesos de finalización, reinstalen la cobertura para aquellos que fueron eliminados inadvertidamente y encuentren una solución para prevenir esto hasta que se repare el sistema automatizado.

FUENTE: U.S. Centers for Medicare and Medicaid Services, comunicado de prensa, 30 de agosto de 2023; Associated Press