De Tini Stoessel a Alejandro Sanz: por qué los famosos eligen hablar de salud mental para empezar a sanar

Tini Stoessel sufrió un cuadro de ansiedad en pleno show en España. Alejandro Sanz contó un episodio similar. Ambos fueron solo algunos de los famosos que comenzaron a hablar de esta problemática como no había sucedido antes

Tini Stoessel sufrió un cuadro de ansiedad en pleno show en España. Tiene sesión de terapia con una psicóloga desde hace dos meses. Pero ella no es la única que está hablado de este tema.

Te puede interesar: Lali Espósito y la salud emocional: cómo afrontar la ansiedad y cuándo pedir ayuda

En los últimos tiempos ha habido un aumento significativo en el número de famosos que contaron públicamente sus malestares psicológicos y los problemas que han debido enfrentar con enfermedades como la ansiedad, la depresión o ataques de pánico.

Tini, quien atravesó un complicado momento personal, expuso problemas en su salud mental al revelar que está sufriendo un cuadro de ansiedad y ataques de pánico. Un colega suyo también estuvo pasando por una situación similar. Se trata de Alejandro Sanz explicó a sus seguidores de las redes: “He tenido un brote fuerte este fin de semana y aunque aún no termina de llegar la luz, parece que se ha despertado una luciérnaga en mi pecho. No quiero suspender la gira porque creo que con la ayuda correcta y un poco de comprensión y apoyo en los shows, lo vamos a sacar adelante. Además creo que encerrarme no es buena idea”.

"Esta tendencia de los famosos que hablan públicamente sobre su salud mental, tiene un impacto significativo en la percepción de la enfermedad mental en la sociedad en general", dijo el psiquiatra Enrique De Rosa (Gettyimages)

Esta problemática pega fuerte. Y se ve también arriba de los escenarios: Tini Stoessel quebró en llanto esta semana al escuchar las palabras que le dedicó Alejandro Sanz durante un show en España. Nunca antes se había visto una postal tan abierta y conmovedora en torno a la salud mental.

Te puede interesar: Tres libros para curar las heridas del corazón y encontrar luz entre las emociones negativas

Pero ellos no son los únicos famosos. Karina la Princesita también reconoció en los últimos tiempos estar siendo tratada por psicólogos y psiquiatras, ya que sufre depresión. Y otros ejemplos recientes, revelados en entrevistas y redes sociales, son: David Beckam, contando su trastorno obsesivo compulsivo por la limpieza; Tom Holland y su adicción al alcohol; La Joaqui y su estrés postraumático y en estos últimos días, el relato de Lali Espósito de su crisis de ansiedad, entre otros.

Para la doctora Alicia Killner, médica psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica Argentina (APA), autora de “Psicoanálisis ficción y clínica”, comentó a Infobae: “Me parece interesante que los famosos empiecen a hablar, porque, en realidad, es un tema humano. Es cierto que hay un pequeño porcentaje de gente a la que no le pasa nunca nada, pero no está muy bueno que no nos pase nada. Y me parece que si uno toma riesgos en la vida, siempre va a transitar por momentos de inquietud, angustia y dificultad. La palabra ansiedad no la usamos mucho los psicoanalistas, en cambio, la angustia es inconfundible, es esa cosa que se clava en la mitad del pecho y se la querría sacar, pero no es posible”.

"La palabra ansiedad no la usamos mucho los psicoanalistas, en cambio la angustia es inconfundible, es esa cosa que se clava en la mitad del pecho y se la querría sacar pero no es posible”, dijo Killner (Getty)

Y agregó: “La angustia es propia de cualquier sujeto humano humano y no sólo de los artistas, aunque estos últimos están más expuestos al contacto, a la exposición, al riesgo, a una vida superexigida en términos de horarios y de ensayos, y también de exigencia de belleza y de un cuerpo perfecto. Los demás humanos quizá no tienen ese nivel de exposición, aunque cualquier persona siempre toma riesgos en su vida y lo hace cada vez que toma una decisión. Tener un hijo, aceptar un trabajo o renunciar, separarse… cada acto de nuestra vida está lleno de riesgos y esto produce muchísima inquietud. Sin embargo, una vida que no tuviera nada de todo no tendría ningún sentido”, afirmó.

Te puede interesar: Por qué la salud mental y emocional de los argentinos está en su peor momento

Por su parte, el doctor Enrique de Rosa, médico psiquiatra, neurólogo, sexólogo y médico legista, especializado en temas de salud mental, afirmó en una nota reciente en Infobae: “Esta tendencia de las estrellas, los famosos y los ‘influencers’ que hablan públicamente sobre su salud mental, tiene un impacto significativo en la percepción de la enfermedad mental en la sociedad en general. A medida que se discuten más abiertamente no solo enfermedades mentales, sino hasta dificultades existenciales, momentos de crisis, duelos etc., la estigmatización se va reduciendo y las personas van comenzado a comprender que estas no son un signo de debilidad ni una elección personal. Quizás sea moda de los famosos (tengo la enfermedad de NN, es un planteo que se escucha en la consulta), o inclusive parte del marketing personal, pero el resultado real es que hablamos más libremente de temas que antes eran tabú”.

“Me di cuenta hoy de lo importante que era preservar mi psiquis y mi emoción de un montón de cosas, que aparte es con la que trabajo”, consideró Lali

El caso de Lali

La actriz y cantante, que estuvo viviendo en España filmando una serie, y también realizó una gira internacional con su música, contó durante una entrevista con el youtuber Juanpa Zurita: “Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad a nivel dramático, que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para hacerlo”.

“Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre esté bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en el que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, relató la intérprete sobre el episodio que atravesó recientemente.

La doctora Killner, en relación a este caso, afirmó que la angustia “no solamente es algo que nos pasa cuando tenemos que tomar una decisión, sino que puede sobrevenir en cualquier momento y es una fuerza que nos lleva hacia un lugar que no nos gusta. Básicamente, uno la siente en el cuerpo, pero es un fenómeno psíquico. Produce sensaciones muy desagradables, lo más común es dificultades para respirar o un dolor de estómago. Por ejemplo, en su episodio, Lali Espósito tuvo miedo de que su cara quedara paralizada. Se siente en el cuerpo y tiene que ver con algo que está por ocurrir y que no termina de aparecer, pero que es como una especie de inminencia de lo siniestro”.

Cuando la ansiedad aumenta y ya alcanza niveles patológicos o enfermizos, ahí es donde empiezan a aparecer los síntomas (iStock)

La médica completó: “Hay ocasiones en las que uno puede asociar esta crisis con alguna causa más o menos que le es familiar, por ejemplo, una mala noticia o un riesgo de algo, pero otras veces sucede que uno es capturado por esta sensación sin que medie una causa clara o lo pueda asociar a nada. Está angustiado y no sabe qué le pasa ni por qué y cuando alguien está profundamente tomado por esa sensación, es lo que ciertas corrientes llaman ataque de pánico”, indicó Killner.

Otra celebridad que reveló que sufrió de depresión en varias oportunidades fue el actor Dwayne “La Roca” Johnson. Uno de esos momentos fue cuando sufrió una lesión en el hombro que terminó con su carrera en el fútbol americano universitario en la Universidad de Miami.

“No sabía qué era. No sabía qué era la salud mental, no sabía qué era la depresión. Simplemente, sabía que no quería estar allí”, contó en un episodio del podcast “The Pivot”.

Años más tarde, Dwayne volvió a vivir una depresión, cuando se separó de su esposa Dany García. “Alrededor de 2017 más o menos, lo pasé un poco. Sabía lo que era en ese momento y, afortunadamente, tenía algunos amigos en los que podía apoyarme”, relató el actor.

El actor “La Roca” Dwayne Johnson, de 50 años, relató que sufrió de depresión en varias oportunidades (Disney)

La depresión es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad. Afecta a más de 280 millones de personas en todo el mundo. El doctor Ricardo A. Rubinstein, médico psicoanalista, miembro titular en función didáctica APA-Full member Internacional, explicó a Infobae acerca del caso de Johnson: “Sufrió síntomas de duelo que lleva un tiempo procesar. Es el duelo por la pérdida de su carrera como jugador de fútbol americano, que tiene síntomas similares a los de la depresión. Lo mismo le ocurre luego, con el divorcio”.

Rubinstein también remarcó la importancia de pedir ayuda, ya sea a seres queridos o a especialistas para aliviar y contener este tipo de situaciones. “Desde una perspectiva poderosa omnipotente de cultura masculina es poco viril o de cierta ‘inferioridad’ pedir ayuda. El hombre ya se liberó de esto, lo que el actor dice es un poco arcaico, aunque siguen existiendo hombres con este perfil, donde por un modelo de masculinidad llorar o pedir ayuda es no viril”, explicó Rubinstein.

Cómo impacta en el público

Es muy fuerte para el espectador ver cómo su ídolo, de golpe, deja de ser un dios para pasar a ser un simple mortal que reconoce sus debilidades y padecimientos. ¿Cómo afecta esto a quien lo observa? ¿Se siente identificado?, ¿se conmueve?, ¿es incrédulo?

Para Alicia Killner, en primera instancia hay una especie de “revelación”: “Ellos también son humanos y tener sus finanzas no los salva de nada. La gente fantasea que el dinero cura todo. Sin embargo, hay una especie de particular identificación o empatía. Luego, puede haber contagio o impacto en lo personal. Yo también puedo decir mi sufrimiento sin que ello disminuya mi valor”.

Y agregó: “Por ejemplo, Tini Stoessel es joven, rica, famosa, linda, no le falta nada. Ella, teóricamente, no está privada de lo que el sujeto de a pie le falta. Sin embargo, así y todo, tiene un sufrimiento psíquico y lo hace público. Así que nadie lo tiene todo, nadie puede todo. La fórmula de la castración, que es buenísimo que la asuma cualquiera, es que todo no se puede, pero eso no quiere decir que no se pueda algo. Es la relación entre la impotencia (no puedo nada) y la imposibilidad (hay algunas cosas que no puedo)”, explicó la especialista.

Es importante pedir ayuda, ya sea a seres queridos o a especialistas para aliviar y contener este tipo de situaciones (Getty)

Y sumó: “La psicoanalista francesa Élisabeth Roudinesco dijo en una conferencia que el psicoanálisis es la revolución de lo íntimo. Hasta la aparición de esta corriente psicológica lo íntimo no trascendía los límites de lo íntimo y lo que esta logró es hacer algo con lo íntimo. Por otro lado, la antropóloga Paula Sibilia, tiene un libro que se llama “La intimidad como espectáculo”, donde dice que a partir del fenómeno de las redes sociales hubo también una corrida de límites acerca de qué es íntimo y qué es público. Lo que a mí me parece interesante de estos personajes públicos es que revelan sus problemas íntimos en recitales con 20.000 personas. Esto es algo interesante para pensar: ¿lo hacen para sanarse? ¿para que los demás puedan hacer catarsis, como en la tragedia griega? No lo sabemos, pero es, ciertamente, un fenómeno nuevo”.

Elvecia Trigo (M.N. 5442) psicóloga y psicoanalista, consideró en un artículo en Infobae: “Ellos como cualquier humano atraviesan el cansancio y se hacen preguntas que todos nos hacemos. ¿Estoy conforme con lo que soy o con lo que hago? ¿Vale la pena el esfuerzo? Al contrario de lo que a veces se piensa, expresar angustia no es de débil. Es de una gran valentía”.

Y concluyó: “Sentirse mal emocionalmente, por momentos devastado o desarmado y sin respuestas, tiene también su parte positiva. Es el punto de inflexión en el que uno tiene la oportunidad de decir basta. Y a partir de allí, decidir qué hacer con esos sentimientos desagradables, evaluar de dónde vienen y tomar decisiones que ayuden a superarlos”.

Seguir leyendo: