Neuquén detectó un caso de hepatitis infantil aguda e investigan el origen de la enfermedad

El Ministerio de Salud de Neuquén confirmó a Infobae que registró un caso de hepatitis aguda en un menor y que investigan el origen de la enfermedad. El caso se suma al ya registrado en la provincia de Santa Fe que está confirmado como de origen desconocido.

“Una persona de 4 años ingresó a una clínica privada con diagnóstico presuntivo de Hepatitis e insuficiencia hepática leve a moderada, posteriormente confirmado . Actualmente, la persona se encuentra con buena evolución clínica y se esperan los resultados de serología e hisopados para determinar la causa”, explicó el comunicado que la cartera sanitaria provincial hizo llegar a Infobae. Además, esta mañana las autoridades provinciales aclararon a este medio que el cuadro clínico es agudo.

El comunicado original del Ministerio de Salud de Neuquén (aclararon luego que la fecha correcta es 29 de abril)

En este segundo caso nacional el niño de 4 años, recibió el alta esta mañana, dada su buena recuperación. Aunque el comunicado dice que ingresó el 29 de marzo, las autoridades sanitarias neuquinas admitieron el error y confirmaron que ingresó a la clínica el 29 de abril.

La infectóloga Lucy Pérez integrante del departamento de Bioseguridad del ministerio de Salud de Neuquén informó que se trata de un niño de 4 años. “Tiene el resultado de un análisis de un laboratorio compatible con una hepatitis y por eso se dio el alerta porque conocemos la descripción de casos , sobre todo en Europa y el alerta que hay en la provincia de Santa Fe”, precisó la profesional en diálogo con LU5.

La médica aseguró que se trata de un caso de hepatitis donde no se conoce la causa, más precisamente que tiene marcadores virales y de otras causas de la enfermedad que sean negativos. Por ahora, el Ministerio de Salud de la Nación no confirmó el caso.

“En la historia de las hepatitis siempre ha quedado alguna variante sin que se conozca su causa lo que sucedía en forma esporádica y ahora se han detectado, sobre todo en Gran Bretaña, muchos casos en poco tiempo. En el caso del país europeo no se puede definir la causa, si es viral o hay algún tóxico, hay algunas hipótesis pero nada confirmado aún”, precisó la funcionaria neuquina. Y al ser consultada sobre la transmisión local sostuvo que, como no se sabe la causa, no se puede aventurar sobre la prevención.

La profesional explicó que una de las hipótesis es que podría estar asociada a un adenovirus (familia de virus muy contagiosa que infecta tanto a humanos como a otros animales) que se contrae a través del contacto o de las vías respiratorias. “Entonces las dos precauciones es el aislamiento respiratorio y la higiene de manos”, dijo.

Y puntualizó que se describió en términos generales que los pacientes son niños menores de 10 años, aunque pueden estar incluidos los que tienen menos de 16, y los síntomas son fiebre, vómitos, gastroenteritis y decaimiento. “La madre del niño neuquino además de estos síntomas detectó que el chico tenía un color amarillento en su piel”, indicó y agregó que esto transforma en casos de hepatitis aguda grave porque tiene mucha manifestación clínica como puede ser estar al borde de la insuficiencia hepática, síntoma con el que el niño neuquino ingreso al centro de salud.

Imagen de microscopía electrónica de transmisión coloreada digitalmente revela la presencia de viriones de la hepatitis B (de color naranja).

“Afortunadamente tuvo una buena evolución que es lo que se ve en la gran mayoría de los casos y en una mínima cantidad terminan con trasplante hepático. El niño está en óptimas condiciones y está en condiciones de ser dado de alta próximamente”, remarcó.

Para finalizar, la doctora sugirió despertar el alerta si en la familia hay un niño menor de 10 años con fiebre, vómitos, cambios en la coloración de la piel, con decaimiento o con gastroenteritis. Y recomendó buscar la opinión de un pediatra porque en esta época hay otros virus respiratorios en circulación.

Primer caso en Argentina y 8 sospechosos

El primer caso de hepatitis severa de origen desconocido fue registrado en Rosario, Santa Fe, este miércoles. Se trata también de un niño, de 8 años que se encuentra estable, según el último parte médico.

“Se detectó el caso en la ciudad de Rosario de un niño de 8 años con una hepatitis severa de causa aún no determinada. Está en proceso de investigación y estudio. Se han descartado las hepatitis A, B y C pero estamos esperando los resultados de D, E y otras causales que siempre estudiamos”, dijo en conferencia de prensa la ministra de Salud de Santa Fe, Sonia Martorano.

El Hospital de Niños Zona Norte de Rosario mantiene internado al primer caso de hepatitis infantil de origen desconocido

Además de los dos casos confirmados a nivel nacional, la provincia de Buenos Aires está estudiando 8 casos sospechosos.

El ministro de Salud de Buenos Aires, Nicolás Kreplak dijo que esta enfermedad no es brote en la Argentina y que no todos los infectados fueron confirmados con hepatitis aguda grave de origen desconocido . Kreplak se refirió en la mañana del viernes a los ocho casos en estudio en la Argentina debido a la alerta lanzada desde la OMS por las infecciones reportadas en Europa de hepatitis aguda grave de origen desconocido.

El funcionario bonaerense remarcó que en nuestro país esta infección “no es brote” y que los afectados hasta el momento son personas que no tienen relación entre sí. “Puede que estos casos sean los mismos que habitualmente suceden pero debido a la alerta están notificados; quizá se deban a un tipo de virus nuevo, se está trabajando sobre un posible virus causal”, indicó en declaraciones radiales.

Asimismo el funcionario explicó que el alerta “se da porque en Europa hubo una serie de casos de un tipo de hepatitis, enfermedad aguda que afecta el hígado, de origen desconocido”. Y agregó: “No es de los virus que habitualmente producen esta enfermedad”.

“Puede ser que [los casos en el país] sean los mismos que habitualmente suceden, pero debido a la alerta se notifican y quizá se deban a un tipo de virus nuevo. Se está trabajando sobre un posible virus causal”, explicó el ministro de Kicillof, quien añadió que en la actualidad no debe ser “una preocupación” a no ser que en algún momento se vea que “en una escuela se den varios casos juntos”. Así dijo que “hay casos aislados que podrían deberse o no” a esos nuevos virus. “No es para alertar, sino para que el equipo de salud esté atento”.

