En medio de la invasión, armaron un corredor para introducir alimentos para celíacos de Ucrania

La guerra en Ucrania dejó desde su inicio a millones de personas sin casas, refugiados que buscan escapar de las bombas y un panorama complicado desde lo humanitario. Conseguir alimentos dentro de este escenario no es una tarea sencilla, y menos lo es para las personas que son celíacas. Los que no pueden comer harinas tradicionales y deben mantener una dieta libre de gluten para cuidar la salud sufren por partida doble en Ucrania. Por eso, la comunidad celíaca europea preparó un salvavidas para ayudar a las personas con esta condición y creó un “corredor libre de gluten” que busca llegar hasta los lugares más lejanos y complicados por los bombardeos dentro de Ucrania.

La AOECS (Asociación de Sociedades de Celíacos Europeos, por sus siglas en inglés), que nuclea a las federaciones para celíacos de Europa, arrancó con esta campaña, a la que se sumaron muchas asociaciones celíacas del viejo continente, que ya llevó productos sin TACC (sin trigo, avena, cebada y centeno) a Ucrania y a los países limítrofes .

“En este contexto la capacidad para atender a las personas con enfermedad celíaca es muy limitada. A veces, no existe ningún tipo de atención. Por este motivo hemos decidido instalar un fondo de emergencia para centralizar la gestión de donaciones y apoyar a los celíacos ucranianos”, contaron desde la AOECS.

Según relataron, en Ucrania, incluso antes de la guerra era difícil acceder a los alimentos sin TACC : por un lado por la falta de variedad y por otro por los altos costos de los alimentos, algo común en la mayoría de los países, donde la oferta sin gluten puede llegar a ser hasta cuatro veces más cara que los productos con TACC. Más allá de los costos la realidad indica que en estos momentos casi no se consiguen productos sin gluten en Ucrania, y los que llegan son los que envían desde otros países.

Eugenia Kharlamova, mamá de un niño celíaco recién diagnosticado, relató su experiencia. “Un día antes de la guerra nos llegó el diagnóstico de que nuestro hijo era celíaco. Al día siguiente comenzaron los bombardeos en Kiev, tuvimos que ir a un refugio y todo se hizo muy difícil. Nadie estaba preparado para esto. Nos estamos arreglando con los productos que nos mandan desde otros países, porque acá no hay casi nada”, contó a través de sus redes sociales.

Entre las medidas que están tomando las asociaciones figuran la organización y entrega de alimentos sin gluten a los celíacos que quedan en Ucrania, y también la entrega de alimentos sin gluten a los refugiados celíacos que llegan a otros países; además hacen campañas de concientización en los centros de refugiados sobre los cuidados que hay que tomar para una dieta sin TACC. Por ejemplo, en Polonia, distribuyen folletos en tres idiomas (polaco, ucraniano e inglés) sobre cómo cuidar a los refugiados que son celíacos.

Las personas celíacas no pueden comer alimentos que contengan trigo, avena, cebada y centeno. Con estos cereales se producen muchos alimentos. Sin embargo, el abanico de productos que sí pueden consumir es amplio: carne, pollo, pescado, frutas, verduras, cuidando siempre que no se hayan expuesto a la contaminación cruzada. En condiciones normales, una persona celíaca puede arreglarse sin problemas evitando las harinas que tienen TACC, pero huyendo de una guerra todo es más complicado: no hay muchas opciones y cuando aparecen, el alimento por lo general tiene gluten o sufrió contaminación cruzada: es decir, se cocinó en un lugar donde había trazas de TACC.

Una de las federaciones que más se movilizaron para ayudar a los celíacos ucranianos que escapan de la guerra es la de Polonia. “Estamos trabajando todos los días, enviando cajas sin gluten a las personas afectadas por la guerra, a los que están en Ucrania y a los que ya están en Polonia. Ya enviamos cuatro transportes a Ucrania que por suerte llegaron a salvo a su destino. Nos llegan fotos de niños y padres felices con esos alimentos, nos quedamos sin palabras, es muy emocionante”, contaron desde Polonia.

También las asociaciones de Alemania, República Checa, España e Italia recaudan fondos y mandan alimentos para los celíacos. En la siguiente página figuran todas las asociaciones de Europa a las que se puede contactar para brindar ayuda: https://www.aoecs.org/about-us/members/. Los que más sufren esta situación son los más chicos. Por eso muchos cargamentos que lograron entrar a Ucrania fueron con cajas llenas de productos como galletitas, chocolates, caramelos, cosas dulces para hacer la estadía en los refugios más llevaderos.

Los síntomas de una persona celíaca son variados: diarrea, distensión abdominal, pérdida de peso, problemas en los huesos, aftas en la boca, cefalea, entre muchos otros. El gluten daña el intestino y destruye las vellosidades que absorben los nutrientes que el cuerpo necesita. Para estar sanos no hace falta hacer ningún tratamiento ni tomar remedios: alcanza con una dieta sin TACC. Por eso es fundamental la ayuda que día a día se multiplica para los celíacos ucranianos.

Cómo ayudar: Nombre de la cuenta del beneficiario: AOECS

Nombre del banco: KBC Banque, Bruselas,

IBAN: BE66 7360 3218 2543

SWIFTBIC: KREDBEBB

Explicación: “Donación para celíacos ucranianos”

Fabio Dana es periodista y autor del libro Yo, celíaco.

