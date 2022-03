Convocaron por error a chicos de 3 a 11 años para la tercera dosis: piden no tomar los turnos

En Argentina el esquema de vacunación contra el coronavirus para los chicos de 3 a 11 años es de dos dosis (REUTERS)

En la Argentina, luego de recibir la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, cada persona vacunada vuelve a ser convocada por las autoridades sanitarias locales para recibir la dosis siguiente, según el intervalo recomendado por edad y el tipo de inoculante recibido. Al tanto de este procedimiento, en los últimos días, padres y madres de la Ciudad de Buenos Aires consultaron a sus pediatras si era necesario aplicar una tercera dosis a los chicos entre 3 y 11 años, esto se debe a que recibieron una notificación para aplicarles una tercera inyección contra el COVID.

En la Argentina, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) indicó la vacunación para los niños de 3 a 11 años con esquema inicial de dos dosis de la vacuna contra el coronavirus. Por el momento, no se recomendó una tercera inyección para este grupo etario .

Actualmente, las dosis de refuerzo o terceras dosis están indicadas para los chicos de 12 años a 17 años, para los adultos y para las personas inmunocomprometidas.

Por error, esta convocatoria fue enviada por Boti, el WhatsApp para consultas y trámites del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires . El mensaje también fue distribuido en varios casos por correo electrónico y mensaje de texto.

Consultado por Infobae, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señaló que se está “averiguando los motivos por los cuales se difundieron los mensajes desde el sistema oficial” . Recomendaron ignorar la notificación y no tomar el turno, ya que la dosis de refuerzo no está indicada aún para esa franja etaria.

El mensaje enviado por error convocaba a aplicar una dosis de refuerzo de Sinopharm a menores de 11 años

“Noté que varias personas estaban preguntándose si vacunaban o no a los más chicos. Primero tenemos que repasar por qué vacunamos a los chicos a partir de los 3 años, algo que no hicieron todos los países. A los chicos se los los vacuna con el objetivo principal es evitar la circulación del virus . En los adultos mayores el objetivo principal es evitar que tengan formas graves enfermedad que pueda que le causaron muchas de esas internación y muerte”, explicó a Infobae la doctora Liliana Vázquez (MN 67434), especialista en infectología perinatal y pediátrica, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología y médica infectóloga de la Clínica Maternidad Suizo Argentina y el Sanatorio Finochietto..

“Con la baja circulación que hay hoy del virus, no es el momento para pensar en tercera dosis para los más chicos ”, señaló la especialista en infectología pediátrica y aclaró que “ no es un problema de riego, lo que puede producir la tercera dosis en el organismo del niño es lo mismo que puede producir la primera o la segunda dosis. No es un problema porque pueda hacerles mal la tercera inyección, sino que no hace falta en este momento”.

“No es necesario pero no es riesgoso” , dijo a Infobae el doctor Ricardo Teijeiro, infectólogo del Hospital Pirovano y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y explicó: “La vacuna en sí no conlleva un riego, sí es innecesaria por ahora porque no estamos en una situación epidemiológica que requiera una tercera dosis (para ese grupo etario), aunque esto se está evaluando, pero no les va producir ahora ningún tipo de riesgo a los chicos”.

Como todos los pasos en esta pandemia, dependen de la evolución de los contagios y de la aparición de nuevas variantes. Los expertos no descartan que la situación pueda modificarse en el invierno y se analice en ese momento si hace falta una nueva dosis para la población pediátrica.

Cuáles son las vacunas COVID para los más chicos

Aplicar una tercera dosis a niños de 3 a 11 años “no es necesario pero no es riesgoso”, dijo a Infobae el infectólogo Ricardo Teijeiro (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la Argentina, los chicos de 3 a 11 años pueden aplicarse la vacuna de Sinopharm. Esta vacuna utiliza una plataforma de virus inactivado ya utilizada en otras vacunas del Calendario Nacional de Vacunación para la población pediátrica , como las fórmulas contra la hepatitis A o la polio. Se utiliza la misma dosis en adultos que en niños. La inmunización de este grupo se inició el 12 de octubre del año pasado y costa de dos inyecciones contra el coronavirus.

Para el grupo de niños de 5 a 11 años también puede aplicarse la vacuna de Pfizer de ARN mensajero, que tiene una formulación especial con un dosaje menor para la población pediátrica en relación a los adultos . La plataforma ARN mensajero comenzó a estar disponible para la población desde la pandemia de coronavirus, pero ha sido estudiada por décadas. Se trata de una plataforma novedosa que primero demostró su eficacia y seguridad en adultos y adolescentes y, por último, en niños y niñas de a partir de los 5 años.

