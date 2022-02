COVID-19: cuáles son las provincias que tienen más personas sin vacunación o con sólo una dosis

Gráficos de personas no vacunadas o con solo una dosis en cada provincia según datos del Ministerio de Salud y analizados por Martín Barrionuevo

Según detalla el parte diario de la situación sanitaria de Argentina frente al coronavirus que publica diariamente el Ministerio de Salud de la Nación, nuestro país ya aplicó más de 88 millones de vacunas lo que representa que 35 millones de personas ya cuentan con el esquema completo de dos dosis para enfrentar la enfermedad COVID-19, lo que significa el 77% del total a vacunar.

La actual pandemia por coronavirus transita su tercera ola en el territorio nacional, debido a la predominancia de la variante Ómicron, detectada en Sudáfrica el 24 de noviembre último, y que en pocos meses se expandió a todo el mundo, desplazando a Delta en los contagios registrados en las últimas semanas.

Con el récord de contagios diarios que impuso Ómicron desde su llegada al país el 5 de diciembre, cada vez es más necesario hacer frente al coronavirus con la única herramienta preventiva que la ciencia ha creado hasta ahora: las vacunas contra COVID-19.

Números de vacunados según el Monitor Público de Vacunación hasta hoy

Actualmente hay 9 vacunas autorizadas ampliamente en el mundo, y otras 111 candidatas se están estudiando en laboratorios. Ya se aplicaron en la población más de 8.100 millones de dosis de las diferentes vacunas desarrolladas por institutos y empresas de Alemania, Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y la India, lo que significó un gran avance para la investigación traslacional, que a partir de un problema como la pandemia buscó soluciones en los laboratorios y produjo rápidamente los inoculantes.

Por eso, a comienzos de enero, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, participó del Consejo Federal de Salud (COFESA) junto a sus pares de las 24 jurisdicciones, donde analizaron la situación epidemiológica de incremento en el número de casos de COVID-19 y acordaron facilitar el acceso a la vacunación durante los meses de enero y febrero permitiendo que las personas se vacunen fuera de su lugar de residencia. Además, se definió que el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo sea no menor a 4 meses y cambiar la lógica de los testeos.

Vizzotti remarcó la importancia de seguir iniciando, completando esquemas, y dando refuerzos para avanzar aún más en la campaña de vacunación contra COVID-19.

Varias provincias argentinas registran un gran porcentaje de personas no vacunadas o que solo recibieron una dosis, sin poder todavía completar el esquema de doble dosis inicial recomendado (EFE/ Enrique García Medina)

Pero la realidad revela que en muchas provincias aún falta mucho trabajo que realizar en materia vacunación para alcanzar cifras más contundentes que realmente protejan a la población ante Ómicron y próximas variantes que surjan.

Según información del Ministerio de Salud de la Nación y relevada por Martín Barrionuevo, senador provincial por Corrientes, contador y experto analista de datos en la pandemia, varias provincias argentinas registran un gran porcentaje de personas no vacunadas o que solo recibieron una dosis, sin poder todavía completar el esquema de doble dosis inicial recomendado.

Así, se observa que Misiones es la provincia más atrasada en la aplicación de vacunas contra COVID-19, ya que tiene el 30% de su población sin vacunar y un 15% que recibió una dosis. Con peor registro le sigue Chaco con el 21% de no vacunados y 17% con una dosis y Salta en tercer lugar con 21% sin vacunar y 16% con una vacuna. Completan el top 5 Chubut con 19% sin vacunar y 13% con una dosis y Jujuy con el 14% no vacunado y el 16% con solo una vacuna.

La otra cara del registro vacunatorio muestra a CABA y Santiago del Estero como los mejores distritos en cuanto a vacunación. Ciudad de Buenos Aires solo tiene el 4% sin vacunar y el 6% con una dosis, mientras Santiago del Estero, el 3% sin vacunar y el 7% con una dosis, seguidos de La Pampa (6% no vacunado y 5% con una vacuna dada).

Argentina es uno de los países más vacunados contra COVID-19 del mundo (OWID)

A nivel mundial, aún el 54% de la humanidad no tuvo acceso al esquema completo de dosis para protegerse en un momento en que las variantes de preocupación como Delta o Ómicron están acechando y amenazan con postergar el fin de la pandemia. Sólo el 7,1% de las personas que viven en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis.

En el marco del aumento de contagios por la variante Ómicron, expertos afirman que en Argentina, alrededor del 80% de los internados por coronavirus son personas no vacunadas. El dato pone a las claras la importancia de la aplicación de vacunas para la salud y el respaldo ante la posibilidad de padecer el virus.

En el marco del aumento de contagios por la variante Ómicron, el mundo registra más del 80% de los internados en grave estado por COVID que no están vacunados. En Argentina las cifras son similares. La infectóloga Laura Barcán advirtió que “más del 80% de la gente que está internada actualmente por COVID-19 en las salas de terapias intensivas argentinas son gente no vacunada” . “Sabemos que la vacuna es súper útil y más que de la infección nos protege de la enfermedad severa, la internación y la muerte”, enfatizó la médica que es miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y advirtió que ese dato debería hacer reflexionar a las personas no vacunadas para que lo hagan lo antes posible, porque “la vacuna es el único arma que tenemos ahora”.

Ritmo de la vacunación en Argentina desde la llegada de las dosis al país

Pedido para acelerar la vacunación

Durante la reunión de enero de COFESA, se transmitió la recomendación realizada por la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) de homologar a no menos de 4 meses el intervalo mínimo para la aplicación de las dosis de refuerzo en todas las personas mayores de 18 años con el objetivo de aprovechar oportunidades y agilizar la campaña de vacunación. Es decir, que toda persona que haya completado su esquema de vacunación inicial hace por lo menos 120 días, está en condiciones de recibir la dosis refuerzo. La implementación de la medida se adaptará a las condiciones y planificación definida por los diferentes planes jurisdiccionales.

“ Tenemos la expectativa de que con tanta gente vacunada y un periodo de transmisibilidad más corto, este pico que ha sido exponencial e inusitado, tenga un descenso mucho más rápido que la ola anterior , en función también de lo que estamos viendo en Sudáfrica que fue el primer país donde se inició el brote de esta nueva variante”, aseguró Vizzotti. También explicó que, como consecuencia del avance de la vacunación, “el aumento del número de casos se ha desacoplado del número de muertes y de internaciones en terapia intensiva, aunque sí genera tensión en el sistema de testeos”.

“Argentina debería aumentar la aplicación de las vacunas, especialmente de la segunda dosis con políticas activas", dijo Debbag (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Para el médico infectólogo Roberto Debbag, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, “Argentina debería aumentar la aplicación de las vacunas, especialmente de la segunda dosis con políticas activas. También se debería dar la tercera dosis a todos los mayores de 18 años” , dijo y recomendó “secuenciar entre el 3 y 5% de todos los casos detectados por la técnica de PCR”.

“La masiva aplicación de vacunas en todo el mundo ha demostrado alta efectividad clínica y seguridad. Es por eso que alentamos a la población a que concurra masivamente a vacunarse, completando esquemas con 2 dosis y aplicar una tercera dosis luego de algunos meses de aplicada la segunda, de acuerdo a las directrices del Ministerio de Salud”, expresó a Infobae el doctor Alejandro Chirino, Coordinador de la Sección Enfermedades Infecciosas de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR).

