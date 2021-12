Año nuevo y contagios récord de COVID-19: cuáles son las recomendaciones de las autoridades para los festejos

(Getty Images)

Los casos aumentan cuando solo falta un día para que termine el año. El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 30 de diciembre que, en las últimas 24 horas, se registraron 35 muertes y 50.506 contagios de coronavirus, la cifra récord desde el inicio de la pandemia en el país.

Ayer, se había alcanzado el número más alto de infectados, con 42.032, pero el parte epidemiológico de hoy notificó sobre el nuevo pico. Con los datos de este miércoles, el total de casos desde el inicio de la pandemia asciende a 5.606.745 y los fallecimientos son 117.146.

Desde la cartera de Salud de la Nación, recomendaron:

Completar los esquema de vacunación y aprovechar los encuentros para alentar a los conocidos a que también lo hagan.

Realizar las reuniones en espacios abiertos o con ventilación cruzada en forma permanente.

Identificar el vaso, mate y utensilios para utilizarlos durante toda la reunión en forma individual.

Lavarse las manos con frecuencia y usar barbijo.

Identificar el vaso, mate y utensilios para utilizarlos durante toda la reunión en forma individual, uno de los consejos (Getty Images)

Si uno tiene síntomas compatibles con COVID-19 como fiebre (37,5°C o más), tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y/o vómitos, congestión nasal, pérdida brusca de gusto u olfato, quedarse en la casa y avisar a contactos estrechos (personas con quienes estuviste a una distancia menor a dos metros, durante al menos 15 minutos, mientras se presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas).

Pocas horas después de haber anunciado cambios en los protocolos, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, reconoció que está observando y evaluando las medidas que adoptaron otros países para introducir una nueva modificación para exceptuar del aislamiento a los contactos estrechos que tienen esquema completo de vacunación.

“Vamos a ver cómo le va a Uruguay con esta medida de no aislar a los vacunados y en función de eso ir definiendo si hay alguna otra recomendación”, aseguró en diálogo con Radio 10.

El 25 de noviembre de 2021, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica (NICD, por sus siglas en inglés) anunciaba la identificación de una nueva variante del SARS-CoV-2: B.1.529, bautizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Ómicron.

En pocas semanas, la nueva variante ha provocado un preocupante incremento de los contagios en gran parte de los países haciendo sonar todas las alarmas que nos recuerdan que la pandemia no ha acabado.

La variante Ómicron sorprendió en el final de 2021

En una nota reciente con Infobae, Ernesto Resnik, científico, biólogo molecular, inmunólogo y biotecnólogo residente en Minnesota, Estados Unidos, explicó los daños de la pandemia; el proceso del virus y analizó cómo y cuándo podría finalizar.

Afirmó a su vez, a través de su cuenta de Twitter que en este momento de la pandemia es cuando se encuentran coexistiendo el pasado, el presente y el futuro: “La ola de infecciones, las variantes y las vacunas que funcionan y el COVID endémico en el horizonte. Pero no estamos ni en el pasado ni en el futuro. El presente es complejo pero esperanzador”.

“Vamos a ir camino a bajar la circulación del virus, con lo cual nos encontraremos con el virus una vez cada tanto anualmente, no como ahora que salís a la calle y está el virus ahí. Hasta que el virus baje en circulación y estemos mucho más tranquilos, ya sabemos lo que hay que hacer es ventilar bien los ambientes en lugares cerrados. Y por supuesto, vacunación, vacunación y vacunación. Es lo que nos va a mantener sanos en esta ola”, dijo entre sus recomendaciones

“No estar en lugares mal ventilados, con mucha gente. Tratar de seguir usando tapaboca, evitar las reuniones masivas en lugares cerrados, otras de las recomendaciones (Getty Images)

“Vamos a tener que volver a los cuidados, a todos todos los hábitos de higiene que habíamos aprendido. Y de nosotros va a depender de que frenemos este proceso o que realmente se convierta nuevamente en una situación dolorosa”, dijo en una nota reciente a este medio Hugo Pizzi, infectólgo.

“No estar en lugares mal ventilados, con mucha gente. Tratar de seguir usando tapaboca, evitar las reuniones masivas en lugares cerrados. Y los que no se vacunaron o no tienen el esquema completo, apurar eso y no perder turnos“, agregó por su parte su colega, Martín Hojman.

SEGUIR LEYENDO: