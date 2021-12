Consejos para pasar mejor los días de alto calor

El golpe de calor es un trastorno en el que se acumula calor en el cuerpo y, por distintas razones, el organismo es incapaz de eliminarlo (Getty)

El verano se acerca y con él llegan las reuniones al aire libre con amigos y en familia, la temporada de vacaciones y las altas temperaturas. En días calurosos, el cuerpo se enfría a través de la sudoración, y es a través de la evaporación del sudor regula la temperatura corporal.

Este mecanismo regulatorio funciona de maravillas excepto en algunos casos, entre ellos:

- Cuando se permanece mucho tiempo en un lugar sin ventilación

- Ante la práctica de ejercicios extenuantes

- Falta de ingesta de agua

- Cuando la humedad ambiente es elevada

En todos estos casos, el cuerpo tiene menos posibilidades de enfriarse y, por ende, sufre alteraciones .

La forma más leve de enfermedad relacionada con el calor es la presencia de calambres , que son espasmos musculares involuntarios que causan dolor. En algunas oportunidades, son muy prolongados e intensos y reiterativos.

Es importante prevenir las manifestaciones más peligrosas de la enfermedad por calor, por lo que deben prevenirse algunos factores de riesgo.

Hay que prestar atención a los niños y ofrecerles agua frecuentemente para evitar la deshidratación (Getty Images)

Por ejemplo, los bebés y los adultos mayores son quienes tienen mayor riesgo de padecer problemas por las altas temperaturas, por lo que requieren atención y ofrecerles líquidos permanentemente.

En ambos casos, el cuerpo no tiene la capacidad para regular la temperatura, pues en los niños estos mecanismos no están desarrollados del todo. En el caso de los adultos mayores, y en especial las personas con deterioro cognitivo, tienen el centro de la sed inhibido y por lo tanto, no sienten necesidad de tomar líquidos. La falta de ingesta de agua puede desorientarlos y agravar su cuadro de base.

El golpe de calor es un trastorno en el que se acumula calor en el cuerpo y, por distintas razones, el organismo es incapaz de eliminarlo.

Algunos consejos útiles para evitar los golpes de calor:

- Beber mucha agua : ayuda a transpirar y mantener la temperatura corporal normal

- Usar vestimenta clara y holgada, evitando las prendas de nylon y de lycra

- Usar protectores solares , ya que las quemaduras por el sol afectan la capacidad del cuerpo para enfriarse

- Usar sombreros de ala ancha

- Evitar exponerse al sol entre las 10 y las 16 horas

- Evitar la actividad física extenuante

El cuerpo se enfría a través de la sudoración, y es a través de la evaporación del sudor regula la temperatura corporal (Getty)

- No dejar a ninguna persona (especialmente, niños o adultos mayores) dentro de un auto estacionado

- Evitar los cambios bruscos de temperatura

Algunos casos particulares se dan en las personas cuyas actividades se desarrollan en condiciones de extremo calor, como hornos de panadería y trabajos bajo el sol (cosecheros).

En estas personas, hay mayor acumulación de temperatura, en algunas oportunidades excesiva, que puede causar un cuadro llamado estrés térmico por calor, que resulta de la interacción entre las condiciones ambientales del lugar donde trabajan, la actividad física que realizan y la ropa que llevan puesta.

En estas situaciones, el cuerpo sufre una sobrecarga fisiológica y los mecanismos de pérdida de calor (sudoración y vasodilatación periférica, entre otros) no son suficientes para enfriar el cuerpo. Se recomienda abundante hidratación y descanso entre las horas de trabajo en un lugar fresco.

Durante el verano, y como siempre, debemos enfocarnos en prevenir cualquier alteración que afecte a nuestro organismo.

Dra. Stella Maris Cuevas (MN: 81701) es médica otorrinolaringóloga - Experta en olfato – Alergista. Expresidenta de la Asociación de Otorrinolaringología de la Ciudad de Buenos Aires (AOCBA)

SEGUIR LEYENDO: