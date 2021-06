Cómo impacta el COVID-19 en Rosario y cuál es la necesidad de respiradores

Cuadro de situación de la enfermedad COVID-19 en Rosario al día de ayer -

La provincia de Santa Fe y particularmente Rosario no escapan de las generales de la ley “coronavirus”. La pandemia por COVID-19 no distingue fronteras y arrasa contagiando y matando a cada vez más personas.

Ayer, la provincia santafecina sumó 2815 nuevos casos de coronavirus y 51 muertes. Específicamente en la ciudad de Rosario, cuna de Lionel Messi, hubo 729 infecciones.

La provincia alcanzó la cifra de 366.311 contagios y 5.723 muertes desde el inicio de la pandemia. Según el relevamiento de hospitales y sanatorios santafesinos efectuada por la cartera sanitaria provincial, 621 pacientes con coronavirus se encuentran internados en sala general. Otros 349 están en terapia intensiva con respirador y 33 sin asistencia respiratoria mecánica.

“El número de casos se mantiene en una meseta alta entre 2500 y 3000 diarios -con variaciones-; lo que nos preocupa es el número de internaciones. Hay dos cosas fundamentales: una es el comportamiento del virus que es totalmente agresivo y otro es el comportamiento social. Necesitamos responsabilidad y solidaridad para detener el número de casos y de internaciones, y emparentar la vacunación con el cuidado para descender el número de casos”, explicó hoy el subsecretario de Salud de la provincia de Santa Fe, Jorge Prieto.

Y muchos de los implementos con los que cuentan los profesionales para salvar vidas de los pacientes con COVID moderado o grave están retenidos por problemas burocráticos en el aeropuerto de Rosario, según dio a conocer Infobae hoy.

Casos de COVID-19 en Santa Fe desde el inicio de la pandemia al 6/6

Es que más de 30 equipos de ventilación respiratoria que la estrella Lionel Messi donó al país a través de su Fundación llevan 10 meses guardados en un depósito a falta de la autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El ente regulatorio nacional de productos médicos advirtió que los ventiladores podrán ser repartidos una vez que las autoridades sanitarias de España documenten su registro ya que aún falta de homologación por parte de la autoridad sanitaria de origen, es decir, de España.

Fuentes oficiales le aseguraron a Infobae que los respiradores que el astro argentino intentó donar a los hospitales y centros de salud de la Ciudad de Rosario no contaban “con el registro por parte de la autoridad sanitaria de origen”, en este caso, se trataría de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Vacunación en Santa Fe

Como sucedió en gran parte del país gracias al arribo de millones de dosis la semana pasada, se aceleró la aplicación de vacunas en Santa Fe en los últimos días debido a que se duplicaron los puestos de vacunación y la cantidad de inoculaciones realizadas.

La semana pasada llegó una partida a Santa Fe de 172.800 dosis de la vacuna de AstraZeneca destinada en principio a la población de 18 a 59 años con comorbilidades. Pero ya se están aplicando también en personas sin patologías previas.

“El confinamiento prolongado ha generado que la conducta no sea aceptada por todos, pero es lo único que nos queda”, mientras se avanza con esta “segunda herramienta”, que es la vacunación y llegó a “un 70 % de la población objetivo”, dato que para Prieto es positivo pero no puede implicar un relajamiento: “Hay que extremar los cuidados, no hacer festejos masivos”, explicó Prieto en un centro vacunatorio, según constata el diario El Litoral.

Una vez más, el secretario de Salud insistió con la importancia de asegurar la atención de calidad tanto en los vacunatorios como en las áreas de internación: “No podemos tener un médico intensivista para 50 camas”, graficó. Y aportó que el fin de semana hubo una “compleja situación en el corredor vial de la costa en materia de provisión de oxígeno. “No es que falte oxígeno -aclaró-; las dificultades tienen que ver con el reparto y la reposición”.

La velocidad que está adquiriendo esta etapa de la vacunación tiene que ver, por un lado, con el número importante de vacunas que arribaron al país y luego a la provincia (un 7,5 % del total, de acuerdo a criterios nacionales) pero también a la logística y trazabilidad que requiere AstraZeneca: de 2 a 8 grados para su conservación y un componente que requiere un refuerzo, a diferencia de Sputnik V que tiene dos componentes diferentes.

