Las personas que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 deberán esperar 72 horas para donar sangre

El Ministerio de Salud emitió recomendaciones para quienes deseen donar sangre luego de haber sido vacuandos contra el COVID-19 (Shutterstock)

Las personas que hayan recibido cualquiera de las tres vacunas disponibles en la Argentina contra el coronavirus (Sputnik V, Sinopharm o AstraZeneca/Oxford) deberán esperar 72 horas si optan por donar sangre o plaquetas “siempre que no se hubiera presentado algún efecto adverso, en cuyo caso se sugiere aguardar un plazo de siete días”, informó la Dirección de Medicina Transfusional del Ministerio de Salud de la Nación.

La recomendación surge de un documento que emitió esa dirección denominado “Recomendaciones sobre la elegibilidad de donantes de sangre y plaquetas de vacunados contra el SARS-CoV-2” de esa dirección ministerial.

El documento aconseja a los hemocentros recordar al donante que ante la aparición de signos o síntomas posteriores fuera de lo habitual, relacionados con la vacunación, lo notifiquen al centro donde hicieron la donación “a fin de evaluar la trazabilidad de los componentes obtenidos, su destino y el seguimiento de los receptores”.

Además indica que las personas que se hubieran vacunado en el exterior con otros tipos de vacunas “deben comunicarlo en el momento de la entrevista previa a la donación de sangre o plaquetas, para que se evalúe la elegibilidad de esos casos”.

Los que hayan recibido la vacuna contra el COVID-19 deberán esperar 72 horas para donar sangre (Shutterstock)

El documento agrega además que las personas que participen en un ensayo clínico sobre vacunas “deberán aguardar un año a partir de la fecha de la vacunación para poder donar sangre o plaquetas salvo que la vacuna sea autorizada posteriormente por la autoridad reguladora pertinente.

Respecto de la donación de plasma con anticuerpos contra el SARS-CoV-2, en base a lineamientos establecidos por la Administración de Medicamentos y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), se determinó que pueden donar plasma de convaleciente los que han cursado la enfermedad.

Pero aún no está aprobado que donen plasma de convaleciente aquellos que fueron vacunados contra el COVID-19, hayan o no sufrido la enfermedad .

Indica además que aquellas personas que padecieron la enfermedad por el nuevo coronavirus deberán aguardar un mes para donar ya sea sangre o plasma de convaleciente.

Aún no está aprobado que donen plasma de convaleciente aquellos que fueron vacunados contra el COVID-19, hayan o no sufrido la enfermedad (Shutterstock)

Las transfusiones de sangre y los productos sanguíneos ayudan a salvar a millones de personas cada año, aumentando la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales, y permitiendo también la implementación de procedimientos médicos y quirúrgicos complejos.

Puntualmente, en la Argentina se necesitan más de 4 mil transfusiones por día, ya que los componentes sanguíneos son requeridos en múltiples situaciones, como accidentes, operaciones, trasplante de órganos, tratamientos oncológicos y pacientes con quemaduras graves, entre otros; por lo que se trata de un recurso altamente valioso y que representa un gesto invaluable.

Hay personas que donan sangre habitualmente y lo hacen hasta dos veces por año. Esas personas son ideales como donantes, ya que están permanentemente controladas con estudios médicos y tienen conciencia que -si estuvieron en una situación de riesgo, como una relación sexual sin protección o el uso de drogas- no deben acercarse a donar, porque lo hacen para la comunidad. Esa es la idea que se maneja en todo el mundo: no donar para una persona en particular, por ejemplo un familiar, sino donar para la comunidad y que ésta responda cuando esa persona lo necesite.

Lo cierto es que en el marco del contexto actual de la pandemia, una de las tantas consecuencias indeseadas del COVID-19 fue la caída de la donación de sangre. La donación es fundamental porque los centros de salud continúan atendiendo pacientes con diferentes patologías, enfermedades oncológicas, cirugías complejas o heridos en accidentes de tránsito y necesitan de manera urgente algo que sólo se obtiene gracias a la solidaridad de las personas. Si se continúa con esta situación de desabastecimiento, a la brevedad se agotará el stock de sangre de los bancos.

En total, una donación de sangre tarda aproximadamente 15 minutos y permite ayudar a salvar hasta cuatro vidas

Una de las tantas consecuencias indeseadas del COVID-19 fue la caída de la donación de sangre (REUTERS/Brian Snyder)

¿Cuáles son los requisitos para donar sangre?

- Edad: 16 a 65 años

- Concurrir con DNI

- No es necesario estar en ayunas (evitar grasas y lácteos)

- Estar en buen estado de salud

- Descansar bien previamente

- Pesar más de 50 kg

- Si es mujer, no estar embarazada ni dentro de las 8 semanas posteriores

- Tatuajes y piercings deben tener más de seis meses de realizados para donar

Los menores de 18 pueden donar con la autorización de sus padres o tutores (Shutterstock)

Mitos y verdades sobre la donación de sangre

- Es totalmente seguro

- No hay riesgo de contraer ningún tipo de enfermedad

- Podés donar a cualquier hora del día

- Después de donar retomás tus actividades cotidianas normalmente

- Se utiliza material descartable de un sólo uso

- No necesitás estar en ayunas

- Mejor comer algo sano sin grasas antes de donar

- La extracción no duele nada

- Es tu chequeo de rutina

- Conviene tomar mucho líquido (sin alcohol) antes y después de donar

- Todos los grupos sanguíneos son necesarios.

- Los transplantes, cirugías o transfusiones, sólo se pueden hacer gracias a los donantes de sangre

- El cuerpo repone casi de inmediato la sangre donada

El documento de la Dirección de Medicina Transfusional

SEGUIR LEYENDO: