Qué dijo la Asociación Argentina de Neurocirujanos sobre Leopoldo Luque

Leopoldo Luque pertenece a la Asociación Argentina de Neurocirujanos desde el año 2014 (Franco Fafasuli)

Tras la muerte de Diego Armando Maradona, son muchos los interrogantes en torno a su salud que quedaron por resolver. De hecho, la Justicia se encuentra investigando posible negligencia médica o impericia en la atención al paciente por parte de su neurocirujano, el Dr. Leopoldo Luque.

La relación de Leopoldo Luque con Maradona comenzó hace cuatro años y en los últimos tiempos el contacto era cada vez más estrecho. Luque, que dirige junto a dos colegas la clínica Columna Baires, especializada en patologías cerebrales, de columna y tratamiento del dolor, ubicada en Avenida del Libertador 5990, se convirtió en el médico personal del astro.

De hecho, fue el mismo profesional el que estuvo a cargo de la operación del astro del fútbol por un hematoma en la cabeza. La lesión fue detectada por los estudios que le practicaron en el Sanatorio Ipensa de La Plata y luego lo trasladaron en ambulancia a la Clínica Olivos, donde Leopoldo Luque, estuvo al frente de la intervención, que duró poco más de una hora.

La relación de Leopoldo Luque con Maradona comenzó hace cuatro años y en los últimos tiempos el contacto era cada vez más estrecho

A cinco días de la muerte del futbolista en una casa de un barrio privado, aparecen nuevas dudas sobre la asistencia médica que recibía. En este sentido, la Asociación Argentina de Neurocirugía (AANC) elaboró un comunicado oficial sobre el neurocirujano Luque, que pertenece a la asociación desde el 2014 y en el que estaría centrada la atención pública en las últimas horas.

“En procura de llevar tranquilidad e informar a la sociedad en lo que respecta a nuestra especialidad médica, nuestra entidad hace saber que el Dr. Leopoldo Luque, miembro titular de esta asociación desde el año 2014, se encuentra certificado y habilitado en esta especialidad conforme los más altos estándares, destacándose que resulta necesario para ello la residencia de neurocirugía y seguir las pautas educacionales de nuestra Asociación”, dicta el texto.

En este sentido, la AANC apeló a la prudencia con respecto a la información que circula sobre la profesión: “La Sociedad entiende que, dada la importancia y repercusión de los hechos vinculados con el fallecimiento del Sr. Diego Armando Maradona, es indispensable poner especial cuidado en mantener la mayor objetividad, responsabilidad y prudencia en la información y en cualquier actuación al respecto, instando en este sentido a los medios informativos y a la sociedad en general con la convicción de que redundará en beneficio de una mejor y más justa administración de justicia en relación al caso”.

En noviembre, el astro del fútbol había sido operado por un hematoma subdural

En las últimas horas, Luque informó a la prensa, luego de que la Justicia allanara su casa en la causa que investiga una posible homicidio culposo del ex futbolista. “Estoy a disposición de la Justicia. Sé lo que hice con Diego y sé como lo hice. Tengo todo para mostrar. Estoy absolutamente seguro de que hice lo mejor que se podía con Diego”, afirmó Luque frente a las cámaras de televisión, desde su casa en el barrio de Adrogué.

Lo que se sabe oficialmente, es que “Diego Armando Maradona murió por causa de una insuficiencia cardíaca que le generó un edema agudo de pulmón y le provocó una muerte súbita”, de acuerdo al informe preliminar de la autopsia al cuerpo del ex capitán de la Selección argentina campeona del mundo en 1986.

“Lo que dice el informe es que encontraron rastros en el corazón compatibles con una debilidad cardíaca crónica cuya causa no está aclarada: no se establece si es porque tuvo infartos, si está asociada al consumo de sustancias nocivas como la cocaína o el alcohol”. el médico cardiólogo Juan Pablo Costabel (MN 119.403) señaló que “probablemente vieron un corazón más grande de lo que debiera ser con las paredes más finas de lo que debiera tener”.

Leopoldo Luque fue el encargado de operar al futbolista

Sobre lo que consigna la autopsia, Costabel señaló que “una insuficiencia cardíaca aguda es una situación en la que el corazón no puede mantener este circuito de tomar la sangre y enviarla al cuerpo; el edema de pulmón es una forma de insuficiencia cardíaca aguda en la que la sangre que no puede ser bombeada correctamente por el corazón queda acumulada en los pulmones”.

Y tras precisar que “la consecuencia para el paciente es una mala oxigenación porque el pulmón no puede trabajar correctamente”, detalló que “el paciente siente una disnea súbita, una falta de aire aguda”. “Es un proceso que lleva un tiempo hasta provocar la muerte del paciente, puede transcurrir una hora hasta que el paciente se descompensa, no es tan súbito como cuando el paciente tiene un infarto o una arritmia, que pueden descompensar y hacer entrar en paro en cuestión de minutos; una insuficiencia lleva un poco más de tiempo”, apuntó Costabel, para quien “lo que es llamativo es que un paciente que tiene un infarto y entra en paro tiene poco tiempo para avisar que se siente mal, mientras que un paciente que entra en edema agudo de pulmón no puede estar ajeno a la sensación de falta de aire, que es rápidamente progresiva”.

“Eso no me termina de encajar con el relato de ‘lo encontramos así’; más bien la cronología de los hechos debiera hablar de que el paciente avisó a alguien que le estaba costando respirar”, consideró.

SEGUÍ LEYENDO

Allanaron la casa y el consultorio del médico de Maradona: investigan si la muerte de Diego fue un homicidio culposo