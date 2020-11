Protesta nacional para evitar un ajuste en áreas de discapacidad

Protestas contra el ajuste en discapacidad frente a la Casa Rosada

Una amplia protesta frente a Casa Rosada y otros puntos del país tuvo lugar este mediodía, organizada por el Colectivo de Discapacidad, en la que vecinos, prestadores del área, personas con discapacidad y sus familiares, presentaron un petitorio en Casa Rosada con una consigna clara: “No al ajuste en discapacidad. Sí a la tarjeta alimentaria para las personas con discapacidad. Sí a los tratamientos 2021. No al 0% de aumento”.

“El 67% de los prestadores que trabajan en el área de discapacidad no está llegando a una canasta básica de pobreza. En la cuarentena muchos tratamientos que no se podían dar a distancia fueron recortados. Y el 22% perdieron los tratamientos que ya tenían aprobados”, explicó Guillermo Kühl, psicólogo y referente de Prestadorxs Precarizadxs de Salud y Educación, una de las organizaciones que forma parte del Colectivo.

Según precisó Kühl, la decisión de suspender los tratamientos que ya estaban aprobados partió del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad y está conformado por varios organismos del Estado.

Ellos son terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos, kinesiólogos, acompañantes terapéuticos, músico terapeutas, psicomotricistas, maestros integradores, y otros prestadores de servicios para personas con discapacidad que trabajan como monotributistas y que aún tienen pagos adeudados del año pasado y, sobre todo, de lo que va de 2020.

“Somos tercerizados por los centros categorizados y por las obras sociales y cobramos, de forma naturalizada, cada tres meses. No tenemos estabilidad laboral y, como sabemos, el monotributo no permite indemnización, ni vacaciones, ni licencia por maternidad –detall{o Kühl, en diálogo con Canal Abierto-. Este Directorio es el que dirime el nomenclador que establece nuestros honorarios. Como no tenemos paritarias, frente a los ajustes de los últimos años quedamos muy por debajo de la inflación, porque la última actualización del nomenclador fue en noviembre de 2019. Somos profesionales universitarios, terciarios con muchísima formación a los que nos tienen bajo el nivel de la pobreza”.

Tarjeta alimentaria y NO al 0% de aumento

Según los organizadores, son los chicos y adultos con alguna discapacidad, quienes a menudo requieren de distintas asistencias en su cotidianeidad. Ellos, además de no poder recibir los tratamientos que requieren contacto, ven muy difícil acceder a aquellos servicios que podrían realizarse a distancia. Y, por supuesto, llegar a fin de mes en medio del aislamiento social obligatorio.

“En un primer momento hubo una discusión muy grande sobre la teleasistencia porque no se estaba pudiendo trabajar. Con el transcurso de la cuarentena y de los reclamos, se habilitaron los tratamientos que se podían realizar a distancia presencial. Pero hay muchas familias que no tienen conectividad, se da una situación muy parecida a la que ocurre en educación”, agregó Kühl. El reclamo prioriza que se paguen la totalidad de los tratamientos aprobados, de la misma manera en que se pagan los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia que no están pudiendo realizar sus tareas por el aislamiento. Y una tarjeta alimentaria para quienes tienen alguna discapacidad, porque las pensiones, frente a la inflación, se volvieron insuficientes.

El miércoles tuvieron una reunión con el nuevo presidente de la Agencia Nacional de Discapacidad, Fernando Galarraga, sobre la que hay expectativa, pero desde el Colectivo saben que el aumento en las partidas para el área depende directamente de Jefatura de Gabinete. Por eso, a las 13 se dirigieron a Casa Rosada para entregar un petitorio con los reclamos y a las 18 impulsan el hashtazo #noalajusteendiscapacidad para visibilizar la problemática al que ya se sumaron varios famosos. Además, piden a la sociedad que los acompañe con un distintivo azul.

Movilización en el interior del país

Una gran convocatoria de vecinos de las localidades de Reconquista y Avellaneda en la provincia de Santa Fe, tuvo lugar hoy en protesta al ajuste en el área de discapacidad. “No al ajuste en discapacidad” fue el lema con el que un grupo numeroso de personas marcharon en una caravana de autos con sillas de ruedas.

La concentración de familiares de personas con discapacidad junto a profesionales de la salud de dicha área se realizó en horas del mediodía de este martes en la intersección de calles Obligado y Patricio Diez. De allí, la caravana de vehículos marchó hacía la Municipalidad de Reconquista donde entregaron una carta abierta. Lo propio hicieron en el Nodo de Salud, la Municipalidad de Avellaneda y la oficina del Senador Orfilio Marcón.

Adultos y niños participaron del reclamo(Fotos gentileza ReconquistaHoy)

En la carta abierta entregada los vecinos se dirigieron a los representantes políticos municipales, provinciales y nacionales en la que destacaron que: los sectores que integran el colectivo de discapacidad, que son personas con discapacidad, organizaciones sociales de familias y prestadores se encuentran angustiados por el abandono del estado nacional, provincial y municipal en materia de Discapacidad.

“Hace años que deambulamos por todo el sistema público sin respuestas siendo testigos como las diferentes áreas se pasan la responsabilidad. Los municipios a las provincias, las provincias a la nación, quienes legislan al ejecutivo, un partido político al otro que gestionó antes, y las necesidades de la población siempre postergadas. Es por eso que desde las organizaciones de la sociedad civil les pedimos un alto”, explican.

Los convocados entregaron una carta a las 2 municipalidades (Fotos gentileza ReconquistaHoy)

Y agregan: “La Discapacidad en todas las áreas estatales debe ser tomada como política de estado. Para esto se necesita del compromiso de todos los actores políticos e institucionales. Ustedes son quienes por acción u omisión en sus funciones legitiman que las personas con discapacidad sean vulneradas en todos sus derechos, los responsables que los programas de discapacidad siempre sean objeto de recortes y demoras generando faltas de insumos indispensables para la vida como ser: Sondas de alimentación, material quirúrgico, leches especiales, pañales, elementos ortopédicos, y prestadores. Sí, prestadores también, porque muchas veces los prestadores de servicios institucionales, profesionales independientes y transportistas somos los que le acercamos el estado a la población, mientras ustedes nos precarizan quebrando las cadenas de pagos, debitándonos los honorarios por nuestro trabajo y agotándonos con protocolos impracticables, perdiendo nuestra documentación, etcétera”.

Por eso solicitan que se arbitren los medios necesarios para que desde los espacios de función pública a los que pertenecen nos convoquen a encontrar soluciones reales y urgentes a este estado de emergencia.

La protesta destaca la emergencia que viven los discapacitados hoy en Santa Fe (Fotos gentileza ReconquistaHoy)

“Es evidente que quedan infinidad de temas sin tocar, pero con resolver lo urgente se está dando un gran primer paso. Señores representantes, funcionarios públicos, todos llegaremos a adultos mayores y podremos enfermar. No esperen hasta sentir en cuerpo propio lo que es encontrar barreras en lugar de accesibilidad a diario. Tener puertas cerradas en lugar de abiertas. Sentir que les convenimos muertos, porque una persona sin discapacidad o una enfermedad poco frecuente gasta menos en estos conceptos. El tiempo de resolver en la provincia de Santa Fe estas históricas heridas es ahora. Que ustedes sean recordados como los gestores de la plena inclusión y no del abandono y marginación. Que Dios los ilumine en esa dirección. La historia, los santafesinos no lo olvidarán”, concluye la misiva entregada a las autoridades.

