Cuáles son los estudios que aseguran que “no existe riesgo en el uso de ibuprofeno en pacientes con coronavirus”

(Shutterstock)

Cuando el coronavirus estuvo en boca de todo el mundo, surgieron muchas opiniones científicas sobre sus distintas problemáticas, tanto en los síntomas (o la falta de ellos), como en su capacidad de contagio e incluso sobre acciones que podrían agravar el cuadro.

A medida que el síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2) comenzó a transmitirse y propagarse en el mundo -y luego de las declaraciones del ministro de salud francés, Olivier Verán, y la Organización Mundial de la Salud advirtiendo sobre los posibles riesgos que existían al administrar ibuprofeno a pacientes con covid-19-, empezaron las preocupaciones acerca de la seguridad del uso de fármacos antiinflamatorios no esteroides (AINE), incluido el ibuprofeno.

Sin embargo, recientemente siete estudios científicos reportaron que no existe asociación entre el consumo de AINE y el empeoramiento de los resultados clínicos en pacientes con covid-19

Tanto la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS), la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y el Instituto de Salud Pública de Chile, mencionaron la falta de evidencia científica, hasta el momento, para respaldar las advertencias contra el uso de AINEs en COVID-19.

Además, subrayaron la necesidad de contar con mayor información sobre cualquier efecto en el uso de los AINEs para el tratamiento de los síntomas de COVID.

Los resultados de los estudios observacionales recientes en pacientes de todo el mundo diagnosticados con COVID-19 informan que “no hay asociación entre tomar AINE -incluidos ibuprofeno y naproxeno sódico- y el empeoramiento de los resultados clínicos”, según el estudio “Association between ibuprofen exposure and severe COVID-19 infection: a nationwide register-based study”, firmado por K. Kragholm, T.A. Gerds y E. Fosbøl.

De acuerdo a lo reflejado en la investigación “Older age and comorbidity are independent mortality predictors in a large cohort of 1305 COVID‐19 patients in Michigan, United States”, “el uso de AINE no está asociado con una mayor mortalidad entre los pacientes con covid-19”.

En este sentido, el estudio “Adverse Outcomes and Mortality in Users of Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs tested positive for SARS-CoV-2: A Danish Nationwide Cohort Study” detalla que “la administración de AINE no se asoció con mortalidad a los 30 días, hospitalización, ingreso en UCI, ventilación mecánica o terapia de reemplazo renal en individuos daneses que dieron positivo para SARS-CoV-2”.

(Shutterstock)

Asimismo, en el estudio “Ibuprofen use and clinical outcomes in COVID-19 patients. Clinical Microbiology and Infection” -de los autores E. Rinott, E. Kozer, Y. Shapira, A. Bar-Haim y I. Youngster- se especifica que “el uso de ibuprofeno no se asoció con peores resultados clínicos, en comparación con paracetamol o sin antipirético”.

Al mismo tiempo, en “Older age and comorbidity are independent mortality predictors in a large cohort of 1305 COVID‐19 patients in Michigan, United States” - de Z. Imam, F. Odish y I. Gill- se concluye: “El uso de AINE y ACE-I / ARB antes del ingreso no está asociado con insuficiencia renal o aumento de la mortalidad”.

Con toda esta evidencia, se concluye que los consumidores pueden continuar con el uso de ibuprofeno para tratar los síntomas de covid-19, como dolores y fiebre. De todos modos, siempre se aconseja hablar con su médico de cabecera, antes de consumir cualquier medicamento. También se recomienda leer y seguir cuidadosamente los prospectos.