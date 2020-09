Vecinos de Villa La Angostura consiguieron material y capacitación en cuidados intensivos, pero el Gobierno de Neuquén no los autoriza

Como tantas ciudades y localidades del interior del país, Villa La Angostura está sufriendo los embates del nuevo coronavirus y la enfermedad COVID-19 que genera, con múltiples contagios y la preocupación, como sucede en otros puntos del país, de no tener Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) propias y tener que depender de derivar pacientes a otras ciudades situadas a varios kilómetros de distancia.

En el caso de Villa La Angostura, esas ciudades cercanas con UCI son las de San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes y Neuquén, la capital provincial.

Frente a este panorama, semanas atrás, un grupo de médicos privados junto con la cooperadora del Hospital Oscar Arraiz logró conseguir los fondos para traer en un avión sanitario a cuatro especialistas en terapia intermedia y terapia intensiva con experiencia en tratamiento de pacientes con COVID-19 a fin de que pudieran capacitar a los profesionales locales y así atender las emergencias en Villa La Angostura.

El médico Pablo Javes, que reside en Villa La Angostura no puede creer la negación a la capacitación médica (Foto: Diario Andino)

Gracias a la colaboración de todos los vecinos de la localidad neuquina y la cooperadora del hospital local, se logró juntar la suma de 12.000 dólares para el alquiler del avión que llevara a los médicos (y de paso, de vuelta iba a llevar a un paciente oncológico hasta Buenos Aires). Los honorarios de los médicos no tenían costo y el hospedaje estaba arreglado en el Hotel Arrayán en forma gratuita, según explicó al medio AVC Noticias, el médico Pablo Javes, que reside en la villa.

La movida contó con la aprobación del intendente Fabio Stefani, que mediante una carta autorizó el ingreso de los especialistas a Villa La Angostura, pero “cumpliendo los protocolos vigentes”. Y desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén, anticiparon que si entran a la localidad deberán cumplir con la cuarentena de 14 días.

Esa decisión sorprendió a los organizadores del viaje, que esta mañana participaron de la banca vecinal en el Concejo Deliberante para manifestar su descontento. “A la tarde me entero por un mensaje de WP que emitía el Dr. Sáenz –jefe de la Zona Sanitaria IV- que le enviaba a Tornelli –director del Hospital Oscar Arraiz- que no iban a autorizar esta capacitación, que no era necesaria porque la provincia además de proveer los cascos también la podía dar vía Zoom”, contó el doctor Javes, según reproduce el medio local Diario Andino.

La carta del intendente donde autoriza el arribo de los médicos (Foto: Diario Andino)

“Me sentí decepcionado, no entendía, no es una cuestión política, me pareció que dada la efervescencia que había en la comunidad, fui a las fuentes, fui a buscar a la gente que sabe, y por eso fue que avancé con la cooperadora y el director del hospital”, apuntó.

“Hoy la situación es que los médicos especialistas que nos quieren entrenar y capacitar, si entran tienen que hacer 14 días de cuarentena”, dijo Javes, algo que sería imposible dada la actividad que realizan. Por ejemplo, uno es el jefe de Intermedia del Hospital Fernández, referente en el manejo de las máscaras tipo Helmet y otro jefe del Servicio de la UTI del Sanatorio Mater Dei.

Asimismo, el médico detalló que la idea era que los médicos recorrieran el hospital y dieran su opinión sobre cómo organizar la terapia intermedia y la disposición de las salas.

“El fin de semana pasado, hubo una llamada local donde participó un médico del privado y Néstor Sáenz de la Zona Sanitaria IV, y se planteó la visita. Antes de esa reunión, se había tirado la idea de que vengan profesionales a capacitarnos en tecnología nueva que vino ayer, del lado nuestro pretendemos que te capacite gente que sabe”, dijo el director del Hospital, Ramiro Tornelli a modo de introducción, en una entrevista con FM Andina 97.3.

A través de un Zoom se buscó la autorización gubernamental (Diario Andino)

“No es momento epidemiológico para que venga gente de Buenos Aires, con la cantidad de casos que estamos teniendo, independientemente de que sean profesionales, que pueden trabajar y están exceptuados”, dijo Tornelli. Por otro lado apuntó a que no se había cumplido con los plazos administrativos y que la solicitud a Salud había sido verbal, no por escrito. De todas maneras, dio a entender que en todo caso ese requisito de formalidad podría subsanarse.

Asimismo sostuvo que “el hospital ya viene capacitándose en estos seis meses, no es que el hospital no hizo nada, no se capacitó, es totalmente al revés, durante estos seis meses, se estuvo capacitando”.También dijo que mañana estarán realizando una capacitación vía Zoom con profesionales de Neuquén en el manejo de los cascos COVID-19.

"Lo que se dice desde Salud es que no es el momento epidemiológico para que vengan estos profesionales, se puede dar una capacitación virtual, a nivel nacional se están dando capacitaciones virtuales ", señaló, y destacó que profesionales del Hospital que vinieron de zonas con transmisión comunitaria están cumpliendo aislamiento.

En Villa La Angostura dependen de otras ciudades cercanas para casos urgentes y graves de COVID-19

“Tiene que darse autorizaciones y se tienen que dar en tiempo y forma, la propuesta fue verbal, no está mal, servir nos sirve, pero sino haces la nota…No es capricho, las condiciones epidemiológicas no están dadas, si se hubieran hecho 4 meses antes, hubiera sido más seguro porque no había transmisión comunitaria del virus. Salud no está en contra”, finalizó.

El médico Javes concluyó: “Tornelli les aviso a la persona que va a traer a los profesionales, que no los van a dejar entrar. Dijo que no necesitaba esta capacitación, que ya estaban capacitados y que iban a recibir otra capacitación. La gente que tiene que estar en esto, no responde. Lo único que se quiso es mejorar la calidad de la salud pública. Siento vergüenza”, aseguró, y sostuvo que desistirían de hacer la capacitación que iba a comenzar este sábado.

