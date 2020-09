Italia: una bacteria en un hospital mata a 4 bebés y afecta a otros 96

Cuatro bebés murieron y otros 96 fueron afectados por una bacteria en Italia (EFE)

Una tragedia totalmente previsible y evitable involucró a 100 bebés en Italia, cuando una bacteria hallada en un hospital de Verona, mató a 4 menores, dejó en grave estado cerebral a 9 y afectó a otros 87.

Una investigación de la Fiscalía General de Italia reveló, tras la denuncia de los padres, que la bacteria Citrobacter koseri fue la causante de los casos entre mediados de 2018 y este año. Según se desprende de la causa penal, la bacteria mortal se encontraba en una de las canillas de agua que se usan para limpiar biberones en la unidad de cuidados Intensivos del Hospital de la Mujer y el Niño de Verona, la causante de las muertes y daños, algunos muy graves, en otros 96 recién nacidos.

En esos dos años, el hospital de Verona no advirtió nada sobre la epidemia a las autoridades sanitarias y no se respetaron las normas de higiene para prevenir infecciones.

La Citrobacter forma parte del grupo coliforme de bacterias llamadas entéricas, que son móviles y capaces de fermentar la lactosa

La fiscalía también comunicó que la citrobacter habría colonizado la canilla, quizás por no respetar las medidas de higiene, aunque otra hipótesis es por haber utilizado agua de la canilla en lugar de agua esterilizada. “La falta de higiene de las manos, productos en uso sin fecha de apertura y sin tapón, no cambiar los guantes con paciente nuevo”, son algunas de las anomalías señaladas por la fiscalía.

La Citrobacter forma parte del grupo coliforme de bacterias llamadas entéricas, que son móviles y capaces de fermentar la lactosa. Se trata de microorganismos que son causa frecuente de infecciones importantes, especialmente en huéspedes inmunodeprimidos. También es uno de los patógenos más importantes en unidades de cuidados neonatales hospitalarios. En los seres humanos producen, por ejemplo, infecciones urinarias, meningitis neonatal y abscesos cerebrales. Destruyen las microvellosidades, formando lesiones muy características denominadas de adherencia y eliminación.

Los primeros controles por parte de dirección del hospital habían comenzado en enero y luego se interrumpieron debido a la emergencia del coronavirus. “La región y el hospital se encuentran a disposición de las autoridades investigadoras en todos los aspectos”, explicó el presidente de la Región de Veneto, Luca Zaia. Los padres de los niños han denunciado que el hospital quiso encubrir la situación y que se les explicó que era algo que podía pasar.

Sin embargo una de las madres, al hablar con otras afectadas, descubrió que estaba siendo algo común en el hospital. Francesca Frezza, madre de Nina, que falleció, fue la primera en denunciar públicamente el incidente a fines de 2019, pidiendo la renuncia de los jefes del hospital.

El personal médico usa equipo de protección en la unidad de UCI de un hospital de Italia. Foto del 9 de abril de 2020. (AP/Andrew Medichini).

“Estoy aquí porque la comisión responsable confirmó todo lo que siempre había pensado: mi hija murió por deficiencias higiénico-sanitarias”, denunció la mujer, que junto con los familiares de los otros bebes fallecidos se manifestó ante el hospital pidiendo justicia.

“Es una masacre de inocentes que debería haberse evitado. Lo que ha sucedido es muy grave. El hospital de Verona tenía que haber sido cerrado de inmediato, para higienizar y encontrar el origen de la Citrobacter. No se hizo nada. Al final se tomó la decisión de cerrar ese departamento hospitalario, porque lo pedí yo. Me coloqué ante las puertas diciendo que no me movería hasta que tomaran medidas. Solo entonces adoptaron la decisión de cerrar. Sin embargo, ellos también sabían que esa bacteria estaba allí, lo sabían desde 2018”, alertó Frezza, que sin su perseverancia, no se habría llegado a saber la verdad.

Lo mismo le sucedió Elisa Bettini, 36 años, que perdió a su hija Alice, quien nació prematura y debió se transferida a terapia intensiva neonatal. “Me dijeron que Alice tenía fiebre, meningitis por Citrobacter. Pregunté si había habido otros casos y me respondieron que no. En la sala de recién nacidos, hablando con las otras madres, descubro que no es cierto, y que hay al menos cinco casos, incluida Alice, y que sucedieron al menos desde el pasado mes de diciembre”, relató al diario italiano La Stampa.

Alice murió el 16 de agosto, después de muchos sufrimientos. Bettini quiere que se haga justicia y que los responsables afronten las consecuencias: “He llorado por Alice, ahora es el tiempo de la justicia”.

SEGUÍ LEYENDO:

Qué es la brucelosis: la enfermedad ocasionada por una bacteria que va en aumento en México

Científicos israelíes diseñaron una bacteria capaz de comer CO2 y contribuir a la lucha contra el cambio climático